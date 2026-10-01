Νεκρός βρέθηκε 45χρονος επιχειρηματίας στη Μυτιλήνη μετά από έξοδο για κυνήγι

Μια έξοδος για κυνήγι στην Αμαλή της Λέσβου κατέληξε σε μια οδυνηρή είδηση για τη Μυτιλήνη, καθώς ένας 45χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Πρόκειται για τον Στράτο Γ., γνωστό επιχειρηματία της πόλης και πατέρα ενός παιδιού μόλις δύο ετών, ο οποίος βρέθηκε σε βραχώδες σημείο, κοντά στο ξωκλήσι της Παναγίας Αμαλής.

Η αγωνιώδης αναζήτηση και η επιχείρηση ανάσυρσης

Ο 45χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή για κυνήγι μαζί με φίλο του. Όταν οι ώρες περνούσαν χωρίς να επιστρέφει, οι δικοί του άνθρωποι άρχισαν να τον αναζητούν. Η αναζήτηση οδήγησε στο βραχώδες σημείο όπου βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Για την ανάσυρσή του κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης, με 14 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα να επιχειρούν στο δύσβατο σημείο. Στην περιοχή έφτασε και ασθενοφόρο, ωστόσο οι προσπάθειες ανάνηψης δεν είχαν αποτέλεσμα. Τη συμμετοχή των πυροσβεστικών δυνάμεων γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το Πυροσβεστικό Σώμα.

Τα αδιευκρίνιστα αίτια του θανάτου

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του παραμένουν αδιευκρίνιστα. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για ενδεχόμενα παθολογικά αίτια, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο πτώσης. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση, δεν υπάρχει οριστική απάντηση για το τι συνέβη.

Ένα πρόσωπο της καθημερινότητας της Μυτιλήνης

Για πολλούς στη Μυτιλήνη, ο Στράτος Γ. ήταν ένα πρόσωπο συνδεδεμένο με την καθημερινότητα της πόλης. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνταν στην εστίαση, με επιχειρήσεις καφέ και γρήγορου φαγητού στην προκυμαία, ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της.

Μέσα από τη δουλειά του είχε αναπτύξει σχέσεις με πελάτες, συνεργάτες και επαγγελματίες της περιοχής. Άνθρωποι που τον γνώριζαν τον περιγράφουν ως κοινωνικό, ευγενικό και δραστήριο, με σταθερή παρουσία στην αγορά της Μυτιλήνης.

Η οικογένεια που είχε δοκιμαστεί σκληρά

Η απώλειά του έρχεται να προστεθεί σε δύσκολες στιγμές που είχε βιώσει η οικογένεια τα προηγούμενα χρόνια. Ο ίδιος και η αδελφή του είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους από κορονοϊό. Περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, ο μέλλων σύζυγος της αδελφής του είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο στον δρόμο της Καλλονής.

Πίσω του ο 45χρονος αφήνει τη σύζυγό του, το δίχρονο παιδί τους και την αδελφή του. Η απώλεια αυτή διακόπτει πρόωρα μια οικογενειακή ζωή και αφήνει πίσω της ένα κενό για τους πολλούς που τον συναντούσαν καθημερινά.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr