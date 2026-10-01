Καταγγελίες για «φάμπρικα» πτυχίων αγγλικών στην Ελλάδα: Παρέμβαση της ALTE

Καταγγελίες για τον τρόπο απονομής γλωσσικών πιστοποιήσεων στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει την παρέμβαση της ευρωπαϊκής Ένωσης Εξεταστών Γλωσσών (ALTE). Η ένωση χαρακτηρίζει το πρόβλημα «συστημικό και διαδεδομένο» σε ολόκληρη τη χώρα, με πτυχία να παραδίδονται στο σπίτι έναντι 500-1.500 ευρώ και διαφημίσεις που υπόσχονται «επιτυχία 99%» στο Proficiency.

Η παρέμβαση της ALTE και η έρευνα

Ο Ντάρεν Πέρετ, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής και ελεγκτής της ALTE, ανέφερε στο Euronews ότι η ένωση ενημερώθηκε για «ζητήματα εμπιστοσύνης και ποιότητας στην Ελλάδα». Ακολούθησε έρευνα, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόβλημα δεν αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά εμφανίζεται σε ολόκληρη τη χώρα.

«Διαπιστώσαμε ότι είναι συστημικό και, στην πραγματικότητα, διαδεδομένο σε ολόκληρη την Ελλάδα», δήλωσε ο Πέρετ, προσθέτοντας ότι το φαινόμενο υφίσταται εδώ και χρόνια και πλέον «έχει έρθει η ώρα να αντιμετωπιστεί». Η ALTE ετοιμάζεται να απευθυνθεί επίσημα στις ελληνικές αρχές, ζητώντας να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των πιστοποιήσεων γλωσσομάθειας.

Φόρουμ στην Αθήνα για την αξιοπιστία

Στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών, η ALTE διοργάνωσε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, στο Ινστιτούτο Γκαίτε της Αθήνας, ειδικό φόρουμ με τίτλο «Quality and Trust in Language Assessment: A Forum for Greece». Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι εξεταστικών φορέων, πανεπιστημίων, της εκπαιδευτικής κοινότητας και της πολιτείας.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η αξιοπιστία των εξετάσεων γλωσσομάθειας και τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα. Ο Ντάρεν Πέρετ ανέφερε ότι τα συμπεράσματα των συζητήσεων θα συνοψιστούν και θα υποβληθούν στους αρμόδιους φορείς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να δημοσιοποιηθούν.

Οι καταγγελίες για τα «εύκολα» πτυχία

Μεταξύ των ισχυρισμών που παρουσιάστηκαν είναι η απόκτηση πιστοποιητικού άριστης γνώσης αγγλικών σε μόλις τρεις ημέρες ή μετά από μόλις 30 ώρες μαθημάτων. Επίσης, αναφέρθηκαν περιπτώσεις απόκτησης Lower ή Proficiency μέσα σε δύο έως τέσσερις μήνες.

Οι καταγγελίες περιγράφουν μια κατάσταση όπου οι τίτλοι φτάνουν στο σπίτι με courier, ενώ οι διαφημίσεις υπόσχονται «επιτυχία 99%» στο Proficiency, υπονομεύοντας την αξιοπιστία των γλωσσικών πιστοποιήσεων στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr