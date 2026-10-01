Ασύλληπτες ποσότητες νερού στην Κρήτη από την κακοκαιρία – Αναμένονται νέα κύματα καταιγίδων

Μεγάλες ποσότητες βροχής έχουν καταγραφεί στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου 2026, λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που έπληξαν την περιοχή. Στα Ανώγεια Ρεθύμνου, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 360 χιλιοστά μέσα σε δύο ημέρες, φτάνοντας συγκεκριμένα τα 361,4 mm.

Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής και πρόσκαιρη ύφεση

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι βροχοπτώσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες. Ο επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης έχουν σημειωθεί εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής.

Ο κ. Λαγουβάρδος επισήμανε ότι οι βροχές ήταν πιο έντονες στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα, ενώ στις παραλιακές περιοχές, όπως τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, τα ύψη βροχής ήταν σχετικά μικρά. Αναμένεται μια ύφεση των φαινομένων από το βράδυ της Πέμπτης έως το απόγευμα της Παρασκευής.

Νέο κύμα καταιγίδων και συστάσεις προσοχής

Ωστόσο, τα τωρινά προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ένα νέο κύμα ισχυρών βροχών και καταιγίδων από το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2026 μέχρι και τις πρωινές ώρες της Κυριακής 4 Οκτωβρίου 2026. Οι νέες βροχοπτώσεις αναμένεται να επιδεινώσουν ή και να δημιουργήσουν νέα προβλήματα σε περιοχές, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο και οι χείμαρροι έχουν αρκετό νερό. Για αυτόν τον λόγο, ο κ. Λαγουβάρδος σημείωσε ότι απαιτείται αυξημένη προσοχή.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει εκ νέου συστάσεις προς τους πολίτες, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας από τους κινδύνους που προέρχονται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr