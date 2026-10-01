Καταγγελίες σχετικά με τη διαδικασία απόκτησης γλωσσικών πιστοποιήσεων στην Ελλάδα, που περιλαμβάνουν την παράδοση τίτλων στο σπίτι έναντι χρηματικής αμοιβής και υποσχέσεις για «επιτυχία 99%» σε εξετάσεις, έχουν κινητοποιήσει την ευρωπαϊκή Ένωση Εξεταστών Γλωσσών (ALTE). Η ένωση χαρακτηρίζει το πρόβλημα «συστημικό και διαδεδομένο» σε ολόκληρη τη χώρα και ετοιμάζεται να απευθυνθεί επίσημα στις ελληνικές αρχές για την ενίσχυση της αξιοπιστίας των πιστοποιήσεων.

Η «φάμπρικα» των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας

Στην Ελλάδα, διαφημίσεις υπόσχονται την απόκτηση πιστοποιητικού άριστης γνώσης αγγλικών, γνωστού ως Proficiency, σε μόλις τρεις ημέρες. Παράλληλα, γίνονται λόγος για ποσοστά επιτυχίας που φτάνουν το 99% στις εξετάσεις, κάτι που ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, έχει αμφισβητήσει, δηλώνοντας ότι «όποιος ξέρει από Proficiency, ξέρει ότι δεν μπορεί να υπάρχει επιτυχία πάνω από 50%».

Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι τίτλοι πιστοποίησης παραδίδονται στο σπίτι των υποψηφίων μέσω courier, με το κόστος να κυμαίνεται από 500 έως 1.500 ευρώ. Αυτό συμβαίνει χωρίς ο υποψήφιος να χρειαστεί να προσέλθει σε εξεταστικό κέντρο ή να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις. Άλλες διαφημιστικές υποσχέσεις κάνουν λόγο για απόκτηση Lower ή Proficiency σε δύο έως τέσσερις μήνες, ή για άριστη γνώση αγγλικών με μόλις 30 ώρες διδασκαλίας.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στα γλωσσικά πιστοποιητικά, καθώς οι ελληνικές αρχές αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης και για ψεύτικα πιστοποιητικά επάρκειας στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αυτά τα έγγραφα είναι απαραίτητα για την πρόσληψη ή για την αύξηση μισθού στο Δημόσιο, και πολλά φέρονται να εκδίδονται με το αζημίωτο, μέσα σε λίγες ώρες και χωρίς εξετάσεις.

Η παρέμβαση της ευρωπαϊκής Ένωσης Εξεταστών Γλωσσών

Οι καταγγελίες για πιστοποιητικά χωρίς αντίκρισμα γνώσης κινητοποίησαν την Ένωση Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη, ALTE. Η ανησυχία για την ελληνική αγορά τέθηκε για πρώτη φορά στο μικροσκόπιο της ALTE κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου της στο Μόναχο, νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Εκεί, η ένωση ενημερώθηκε για «ζητήματα εμπιστοσύνης και ποιότητας στην Ελλάδα».

Ακολούθησε έρευνα από την ALTE, η οποία οδήγησε σε ένα σοβαρό συμπέρασμα. Όπως δήλωσε ο Ντάρεν Πέρετ, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής και ελεγκτής της ALTE, «διαπιστώσαμε ότι είναι συστημικό και, στην πραγματικότητα, διαδεδομένο σε ολόκληρη την Ελλάδα». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το φαινόμενο υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια και πλέον «έχει έρθει η ώρα να αντιμετωπιστεί».

Η ALTE ετοιμάζεται να απευθυνθεί επίσημα στις ελληνικές αρχές, ζητώντας να ληφθούν άμεσα μέτρα. Στόχος είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των πιστοποιήσεων γλωσσομάθειας, καθώς το πρόβλημα δεν αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά έχει λάβει διαστάσεις που επηρεάζουν το σύνολο της χώρας.

Ειδικό φόρουμ στην Αθήνα για την αξιοπιστία των εξετάσεων

Στο πλαίσιο των ενεργειών της, η ALTE διοργάνωσε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, στο Ινστιτούτο Γκαίτε της Αθήνας, ένα ειδικό φόρουμ. Η εκδήλωση είχε τίτλο «Quality and Trust in Language Assessment: A Forum for Greece» και συγκέντρωσε εκπροσώπους από διάφορους φορείς.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι εξεταστικών φορέων, πανεπιστημίων, της εκπαιδευτικής κοινότητας και της πολιτείας. Αντικείμενο των συζητήσεων ήταν η αξιοπιστία των εξετάσεων γλωσσομάθειας και τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα. Στόχος ήταν η διαμόρφωση συμπερασμάτων και προτάσεων προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Ο Ντάρεν Πέρετ ανέφερε ότι τα συμπεράσματα των συζητήσεων θα συνοψιστούν και θα υποβληθούν στους αρμόδιους φορείς. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δημοσιοποιηθούν τα συμπεράσματα στον Τύπο, αναμένοντας απάντηση για το πώς μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία αντιμετώπισης του προβλήματος.

Οι προειδοποιήσεις του προέδρου του ΑΣΕΠ

Ο Θάνος Παπαϊωάννου, πρόεδρος του ΑΣΕΠ, της ανεξάρτητης αρχής που εποπτεύει τις προσλήψεις στο ελληνικό Δημόσιο, έχει εκφράσει έντονη ανησυχία. Προειδοποιεί για ενδείξεις υπονόμευσης του συστήματος πιστοποίησης προσόντων, το οποίο δίνει μόρια για διορισμούς και προαγωγές στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Ο κ. Παπαϊωάννου ζητά άμεση ενίσχυση των ελέγχων για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Επιπλέον, προτείνει να εξετάζονται οι πραγματικές γλωσσικές δεξιότητες των υποψηφίων, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των πιστοποιητικών που προσκομίζονται για θέσεις στο Δημόσιο.

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ στάθηκε ιδιαίτερα στις διαφημίσεις που υπόσχονται επιτυχία 99% στο Proficiency, θέτοντας το ερώτημα πώς μια απαιτητική εξέταση μπορεί να έχει τέτοια ποσοστά επιτυχίας. Η θέση του υπογραμμίζει την ανάγκη για ουσιαστικό έλεγχο και διαφάνεια στη διαδικασία απόκτησης και αξιολόγησης των γλωσσικών προσόντων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos