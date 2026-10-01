Η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των αρχών, με τις εξελίξεις να φέρνουν στο φως νέα στοιχεία για τις πρακτικές του ιατρείου της οδού Καρνεάδου. Η 56χρονη γιατρός, η οποία είναι προφυλακισμένη, φέρεται να είχε απολύσει στο παρελθόν αναισθησιολόγο, επειδή αρνήθηκε να διενεργήσει πλασμαφαίρεση σε ανήλικο. Τη μοιραία ημέρα, καμία από τις δύο αναισθησιολόγους με τις οποίες συνεργαζόταν το ιατρείο δεν ήταν παρούσα.

Απολύσεις αναισθησιολόγων και η λειτουργία του ιατρείου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 56χρονη γιατρός, η οποία βρίσκεται προφυλακισμένη, είχε απολύσει μία αναισθησιολόγο πριν από τρία χρόνια. Ο λόγος της απόλυσης ήταν η άρνηση της αναισθησιολόγου να πραγματοποιήσει πλασμαφαίρεση σε ανήλικο ασθενή. Αυτό το περιστατικό αναδεικνύει τις προηγούμενες πρακτικές του ιατρείου.

Την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, καμία από τις δύο αναισθησιολόγους που συνεργάζονταν με το ιατρείο της Καρνεάδου δεν ήταν παρούσα. Μετά την απόλυση της πρώτης αναισθησιολόγου, η 56χρονη γιατρός φέρεται να προμηθεύτηκε ένα δεύτερο μηχάνημα, τα οποία λειτουργούσε χωρίς τη σταθερή επίβλεψη αναισθησιολόγου.

Η συνεργασία με την πρώτη αναισθησιολόγο και η απόλυση

Η πρώτη αναισθησιολόγος, μια έμπειρη επαγγελματίας με σπουδές στη Γερμανία, συνεργαζόταν με το ιατρείο της Καρνεάδου από το 2022 έως το 2023. Είχε λάβει τρίμηνη εκπαίδευση στη χρήση του μηχανήματος ινουσφαίρισης. Η 56χρονη γιατρός της είχε διαβεβαιώσει ότι διέθετε την απαραίτητη άδεια για τη νόμιμη λειτουργία του μηχανήματος.

Η συγκεκριμένη αναισθησιολόγος είχε θέσει ως όρο την απαγόρευση της υδροθεραπείας την προηγούμενη ημέρα της πλασμαφαίρεσης, ορίζοντας να μεσολαβούν τουλάχιστον δύο 24ωρα. Το 2023, η 56χρονη γιατρός της ζήτησε να πραγματοποιήσει πλασμαφαίρεση σε ανήλικο με αιματολογικό πρόβλημα. Όταν η αναισθησιολόγος αρνήθηκε, απολύθηκε με ηλεκτρονικό μήνυμα (email).

Το τηλεφώνημα για το αντίδοτο της προποφόλης

Η δεύτερη αναισθησιολόγος, η οποία δεν ήταν παρούσα την ημέρα του περιστατικού, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα τη μοιραία Τετάρτη. Η κλήση έγινε από νοσηλεύτρια του ιατρείου, η οποία ρωτούσε αν υπήρχε αντίδοτο στην προποφόλη. Η αναισθησιολόγος απάντησε αρνητικά, καθώς δεν υπάρχει αντίδοτο για την ουσία αυτή.

Η ίδια η 56χρονη γιατρός, όπως αποκαλύφθηκε, δεν γνώριζε πως δεν υπάρχει αντίδοτο στην προποφόλη. Η δεύτερη αναισθησιολόγος κατέθεσε στον ανακριτή, επιβεβαιώνοντας το τηλεφώνημα και το περιεχόμενό του, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της υπόθεσης.

Η υπερασπιστική γραμμή του 58χρονου γιατρού και οι μάρτυρες

Ο 58χρονος σύζυγος της γιατρού, ο οποίος είναι επίσης κατηγορούμενος στην υπόθεση, ετοιμάζεται να υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης. Ισχυρίζεται ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Για την υπεράσπισή του, αναμένεται να ζητήσει τις καταθέσεις τεσσάρων προσώπων.

Αυτά τα πρόσωπα περιλαμβάνουν τη γυναίκα με την οποία δείπνησε στο Κολωνάκι πριν μεταβεί στο ιατρείο της Καρνεάδου. Κάμερες ασφαλείας τον είχαν καταγράψει σε εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν στην πλασμαφαίρεση. Επίσης, ένας ασθενής με τον οποίο είχε ραντεβού στις 15:30 στην Καρνεάδου, βρισκόταν στο γραφείο του παθολόγου την στιγμή της κατάρρευσης του καλλιτέχνη. Ο γιατρός έδειξε ως αποδεικτικό ένα ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για εξετάσεις που έδωσε στον ασθενή εκείνη την ημέρα.

Τέλος, η κόρη των γιατρών και ένας φίλος της βρίσκονταν στο ιατρείο την 9η Σεπτεμβρίου, την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η κόρη του ζευγαριού ήταν αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο «Ελπίς». Ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να ζητήσει τις καταθέσεις αυτών των προσώπων, τα οποία πιθανόν να επιβεβαιώσουν τα λεγόμενά του ότι δεν γνώριζε τι συνέβαινε στην κλινική εκείνη τη μοιραία στιγμή, καθώς αρχικά δεν βρισκόταν εκεί, και στη συνέχεια κοιμήθηκε στον καναπέ του γραφείου του χωρίς να εμπλακεί στη θεραπεία.

Εξελίξεις στην υπόθεση και οι κατηγορίες

Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε ένα θρίλερ για γερά νεύρα, με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς να βρίσκονται στο επίκεντρο των αρχών. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του γνωστού καλλιτέχνη. Οι δικηγόροι που είχαν αναλάβει το ζευγάρι παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της 56χρονης γιατρού, με αποτέλεσμα να έχει διοριστεί τρίτος δικηγόρος για λογαριασμό της την 01.10.2026.

Η 56χρονη γιατρός φέρεται να έχει στο «στόχαστρο» της τις νοσηλεύτριες και τον υπνοθεραπευτή, ενώ οι μαρτυρίες άλλων εμπλεκομένων αναμένεται να συμπληρώσουν τα κομμάτια του παζλ σχετικά με το περιστατικό που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Οι δύο γιατροί φαίνεται να έχουν πάρει διαφορετική γραμμή πλεύσης στην υπεράσπισή τους.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit