«Φουσκώνει» η μαθητική οργή στη Γαλλία εν μέσω κοινωνικής έντασης

Ένα κύμα μαθητικών διαδηλώσεων έχει αναπτυχθεί στη Γαλλία, με τις κινητοποιήσεις να σημαδεύονται από βιαιοπραγίες σε αρκετές μεγάλες πόλεις της χώρας. Το κίνημα, το οποίο ξεκίνησε από τα λύκεια και στο οποίο ενώθηκαν και οι φοιτητές, λαμβάνει χώρα σε μια κοινωνική ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζεται από ένταση, λόγω του πληθωρισμού και των υψηλών τιμών των καυσίμων.

Οι κινητοποιήσεις και η κυβερνητική αντίδραση

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις εξελίσσονται σε ένα ακανθώδες ζήτημα για τη γαλλική κυβέρνηση. Συνολικά, το πρωί καταγράφηκαν 340 κινητοποιήσεις μπροστά από λύκεια, ενώ 169 σχολεία τέθηκαν υπό αποκλεισμό, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας.

Η γαλλική κυβέρνηση υποστήριξε σήμερα ότι το κίνημα έχει μετεξελιχθεί σε «αστική βία». Βασιζόμενη σε πληροφορίες από τις υπηρεσίες της, η κυβέρνηση έκανε λόγο για «οργανωμένη μηχανορραφία» από τη ριζοσπαστική αριστερά, κατηγορώντας την ευθέως για τις ταραχές που σημειώνονται.

Η έναρξη των διαδηλώσεων και η υποστήριξη

Η κινητοποίηση των μαθητών ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, με την αρχή να γίνεται από πολλά λύκεια στα προάστια του Παρισιού. Στη συνέχεια, το κίνημα επεκτάθηκε, ενώνοντας και τους φοιτητές, οι οποίοι ζητούν περισσότερους πόρους για την Παιδεία.

Από την αρχή, οι κινητοποιήσεις έλαβαν την υποστήριξη στελεχών από την Ανυπότακτη Γαλλία (LFI), ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Η εμπλοκή αυτή αποτελεί ένα από τα σημεία τριβής με την κυβέρνηση.

Ένταση και βίαια επεισόδια

Στην περιοχή του Παρισιού, αναφέρθηκαν κινητοποιήσεις σε περισσότερα από 200 λύκεια. Από αυτά, περίπου πενήντα «έγιναν θέατρο βίας, συγκρούσεων και φθορών», σύμφωνα με την Περιφέρεια. Συγκεκριμένα, σε 50 λύκεια σημειώθηκαν βίαια επεισόδια.

Σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν σε πράξεις βίας. Άναψαν φωτιές μπροστά ή ακόμα και μέσα σε σχολικά ιδρύματα, έσπασαν στάσεις λεωφορείων και εκτόξευαν πυροτεχνήματα και δακρυγόνα. Στη Νάντη, αναφέρθηκε πυρκαγιά εντός του λυκείου Nelson Mandela.

Η απάντηση της ριζοσπαστικής αριστεράς

Ο συντονιστής του LFI, Μανουέλ Μπομπάρ, αντέδρασε άμεσα στις κατηγορίες της κυβέρνησης. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «βυθίζεται στη συνωμοσιολογία» με τις δηλώσεις της περί «οργανωμένης μηχανορραφίας».

Ο Μπομπάρ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο πρωθυπουργός θα ήταν προτιμότερο να παραιτηθεί, αντί να ακολουθεί τη «στρατηγική της φθοράς και της πρόκλησης» έναντι των κινητοποιήσεων.

Το πολιτικό κλίμα στη Γαλλία

Οι μαθητικές διαδηλώσεις εκτυλίσσονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό περιβάλλον. Απομένουν επτά μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στις εξελίξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η υποψήφια της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για τις επερχόμενες εκλογές, προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο στην ηλεκτρισμένη κοινωνική και πολιτική ατμόσφαιρα της χώρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki