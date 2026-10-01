Νέο τροχαίο στη Χαλ: Αναποδογυρίστηκε αυτοκίνητο ποδοσφαιριστή έξω από το προπονητικό κέντρο

Αναστάτωση επικρατεί στις τάξεις της Χαλ, καθώς σημειώθηκε ένα δεύτερο τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή ποδοσφαιριστή της ομάδας, σε διάστημα μικρότερο των τριών εβδομάδων. Το περιστατικό έλαβε χώρα στον ίδιο δρόμο, έξω από το προπονητικό κέντρο του συλλόγου, με ένα αυτοκίνητο να αναποδογυρίζει. Η Χαλ επιβεβαίωσε άμεσα ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός από το συμβάν, ενώ και η αστυνομία επιβεβαίωσε την απουσία τραυματισμών.

Το περιστατικό με τον Λούκας Γκουρνά-Ντουάτ

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μία αναποδογυρισμένη Mercedes, η οποία φέρεται να ανήκει στον Λούκας Γκουρνά-Ντουάτ, σε στενό δρόμο στο Κότιγχαμ. Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο στις 08:30 τοπική ώρα, έπειτα από αναφορά για ατύχημα με ένα όχημα. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, προσφέροντας μια νότα ανακούφισης εν μέσω της αναστάτωσης.

Ο Γάλλος μέσος Λούκας Γκουρνά-Ντουάτ αποκτήθηκε από τη Χαλ το καλοκαίρι, προερχόμενος από τη Ζάλτσμπουργκ, έναντι τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τον αγγλικό σύλλογο, ενισχύοντας το δυναμικό της ομάδας. Μέχρι στιγμής, έχει καταγράψει μία συμμετοχή ως βασικός στην Premier League, αγωνιζόμενος μαζί με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές Τζολάκη και Μουζακίτη.

Δεύτερο τροχαίο στον ίδιο δρόμο

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι πρόκειται για τον ίδιο ακριβώς δρόμο, έξω από το προπονητικό κέντρο της Χαλ, στον οποίο είχε σημειωθεί και το προηγούμενο τροχαίο ατύχημα με ποδοσφαιριστή της ομάδας. Συγκεκριμένα, στις 11 Σεπτεμβρίου, είχε ανατραπεί το Land Rover του Σόρμπα Τόμας, ενός άλλου παίκτη του συλλόγου.

Ο διεθνής Ουαλός ποδοσφαιριστής είχε βγει σώος από το όχημά του μετά το ατύχημα, χωρίς να υποστεί τραυματισμούς. Μάλιστα, μόλις μία ημέρα αργότερα, ο Σόρμπα Τόμας αγωνίστηκε κανονικά ως αλλαγή για 30 λεπτά στον αγώνα της Χαλ με την Τσέλσι, ο οποίος έληξε 2-2 στο ιστορικό Στάμφορντ Μπριτζ. Η επανάληψη ενός τέτοιου συμβάντος στην ίδια τοποθεσία, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, εγείρει ερωτήματα και ανησυχίες.

Οι ανησυχίες των κατοίκων και η παρέμβαση τοπικού συμβούλου

Μετά το πρώτο περιστατικό που αφορούσε τον Σόρμπα Τόμας, είχε ήδη εκφραστεί έντονη ανησυχία από την τοπική κοινωνία. Ένας τοπικός σύμβουλος είχε επικοινωνήσει με τη διοίκηση της Χαλ, ζητώντας να υπενθυμιστεί στους ποδοσφαιριστές η ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής κατά την οδήγηση στον συγκεκριμένο δρόμο. Αυτή η κίνηση είχε ως στόχο την πρόληψη περαιτέρω ατυχημάτων.

Η παρέμβαση του συμβούλου βασίστηκε σε ανησυχίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι είχαν επισημάνει προηγούμενα περιστατικά που παραλίγο να οδηγήσουν σε ατύχημα. Το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο των τροχαίων στην ίδια τοποθεσία, με την εμπλοκή ποδοσφαιριστών της ομάδας, εντείνει τις συζητήσεις για την ασφάλεια των δρόμων γύρω από τις εγκαταστάσεις της Χαλ.

Η κατάσταση στη Χαλ μετά τα ατυχήματα

Η επανάληψη τροχαίων ατυχημάτων με ποδοσφαιριστές της Χαλ, και μάλιστα στην ίδια οδική αρτηρία έξω από το προπονητικό κέντρο στο Κότιγχαμ, έχει προκαλέσει αναστάτωση στον σύλλογο. Η επιβεβαίωση από την ομάδα και την αστυνομία ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί είναι καθησυχαστική, ωστόσο η συχνότητα των συμβάντων μέσα σε διάστημα μικρότερο των τριών εβδομάδων προκαλεί εύλογα ερωτήματα.

Ο Λούκας Γκουρνά-Ντουάτ, ένας από τους νέους παίκτες της ομάδας, βρίσκεται στο επίκεντρο του δεύτερου αυτού περιστατικού, λίγες εβδομάδες μετά το ατύχημα του Σόρμπα Τόμας. Η κατάσταση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για επαγρύπνηση και τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας από όλους τους οδηγούς στην περιοχή, ειδικά σε σημεία που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα ή έχουν ιστορικό παρόμοιων συμβάντων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta