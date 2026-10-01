Τραγωδία στη Χαλκιδική: 65χρονος έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου 2026 στη Σκάλα Φούρκας Χαλκιδικής. Ένας 65χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από δέντρο που έπεσε. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το τραγικό συμβάν στη Σκάλα Φούρκας

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 15:45 το μεσημέρι της Πέμπτης, 1ης Οκτωβρίου 2026, σε παραλία της Χαλκιδικής, στην περιοχή Σκάλα Φούρκας. Ο 65χρονος άνδρας βρισκόταν στο σημείο όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται, ένα δέντρο έπεσε και τον καταπλάκωσε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας ήταν μαζί με άλλα άτομα τη στιγμή του περιστατικού. Ωστόσο, οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι δεν τραυματίστηκαν από την πτώση του δέντρου, γεγονός που περιορίζει την τραγωδία στον 65χρονο.

Άμεση κινητοποίηση και προσπάθειες διάσωσης

Αμέσως μετά την πτώση του δέντρου, σήμανε συναγερμός στις αρχές. Πραγματοποιήθηκε κλήση στον πανευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, προκειμένου να κινητοποιηθούν άμεσα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Στο σημείο έσπευσαν και τέσσερα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, τα οποία κινητοποιήθηκαν για την επιχείρηση απεγκλωβισμού του 65χρονου. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην άμεση παροχή βοήθειας και την ανάσυρση του άνδρα από κάτω από το δέντρο.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο και η διαπίστωση του θανάτου

Ο 65χρονος ανασύρθηκε από το σημείο χωρίς τις αισθήσεις του, μετά την επιχείρηση απεγκλωβισμού. Η κατάστασή του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη από την πρώτη στιγμή, γεγονός που οδήγησε σε άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Ο άτυχος άνδρας διεκομίσθη στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Εκεί διαπιστώθηκε και επίσημα ο θάνατός του, επισφραγίζοντας την τραγική κατάληξη του περιστατικού.

Διερεύνηση των συνθηκών από την αστυνομία

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση του περιστατικού, προκειμένου να διαλευκάνουν τα αίτια της πτώσης του δέντρου και τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του 65χρονου.

Το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας θα εξετάσει όλα τα δεδομένα και τις μαρτυρίες, ώστε να καταγραφούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα στη Σκάλα Φούρκας της Χαλκιδικής.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki