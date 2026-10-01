Αναστολή εκτελέσεων στο Τενεσί μετά την αποτυχημένη θανατηφόρα ένεση της Κρίστα Πάικ

Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, προχώρησε στην αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκτελέσεων θανατοποινιτών στην πολιτεία, με την απόφαση να ισχύει έως το τέλος του 2026. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε συνέχεια της αποτυχημένης εκτέλεσης της 50χρονης Κρίστα Πάικ, η οποία επρόκειτο να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνταν στη συγκεκριμένη αμερικανική πολιτεία έπειτα από περισσότερα από 200 χρόνια. Ο κυβερνήτης Λι τόνισε πως η εκτέλεση μιας νόμιμα επιβληθείσας ποινής αποτελεί σοβαρή ευθύνη της πολιτείας και οι πολίτες αναμένουν να διεξάγεται με αποτελεσματικό τρόπο, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για το περιστατικό.

Η αποτυχημένη διαδικασία εκτέλεσης

Η εκτέλεση της Κρίστα Πάικ, η οποία είχε καταδικαστεί για φόνο, δεν ολοκληρώθηκε όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, η 50χρονη γυναίκα παρέμεινε ζωντανή και ροχάλιζε δυνατά ακόμα και αφού της χορηγήθηκε η θανατηφόρα ένεση. Το περιστατικό αυτό οδήγησε στη διακομιδή της με ασθενοφόρο σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας της παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Η αποτυχία της εκτέλεσης προκάλεσε άμεσα την αντίδραση των νομικών εκπροσώπων της Πάικ. Σε ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι «σήμερα το βράδυ η πολιτεία του Τενεσί απέτυχε για μία ακόμη φορά να πραγματοποιήσει μια εκτέλεση». Η Κρίστα Πάικ ήταν προγραμματισμένο να είναι η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνταν στη συγκεκριμένη αμερικανική πολιτεία μετά από ένα διάστημα που ξεπερνά τα 200 χρόνια.

Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες της εκτέλεσης, οι οποίοι επικαλέστηκαν από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι η Πάικ συνέχισε να αναπνέει ακόμα και μετά τη χορήγηση δύο θανατηφόρων ενέσεων, γεγονός που υπογραμμίζει την προβληματική φύση της διαδικασίας.

Καταγγελίες για προβλήματα και μυστικότητα

Οι δικηγόροι της Κρίστα Πάικ προχώρησαν σε σοβαρές καταγγελίες σχετικά με την εκτέλεση, επισημαίνοντας σειρά προβλημάτων. Εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, δηλώνοντας ότι «δεν μας ικανοποιεί το γεγονός ότι είχαμε δίκιο, αλλά όλες οι ανησυχίες της Πάικ αποδείχθηκαν βάσιμες». Μεταξύ των ανησυχιών που αναφέρθηκαν ήταν η δυσκολία στην εύρεση φλέβας, η ύπαρξη σπασμένων φλεβών, καθώς και η πιθανή αλλοίωση της πεντοβαρβιτάλης, της ουσίας που χρησιμοποιείται για τη θανατηφόρα ένεση.

Επιπρόσθετα, οι νομικοί εκπρόσωποι της Πάικ κατήγγειλαν την απουσία επείγουσας ιατρικής φροντίδας σε περίπτωση που η διαδικασία δεν εξελισσόταν ομαλά. Τόνισαν επίσης ότι όλα αυτά συνέβησαν «στο πλαίσιο ενός πρωτοκόλλου που παραμένει καλυμμένο με πέπλο μυστικότητας», υποδηλώνοντας έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες εκτέλεσης της πολιτείας του Τενεσί.

Η εντολή για ανεξάρτητη έρευνα

Αντιδρώντας στα γεγονότα και τις καταγγελίες, ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ανακοίνωσε την άμεση διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας. Στόχος της έρευνας είναι να εξεταστούν διεξοδικά οι συνθήκες που οδήγησαν στην αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή προβλήματα στη διαδικασία. Ο Λι υπογράμμισε τη σημασία της αποτελεσματικής και ορθής διεξαγωγής των εκτελέσεων, ως μέρος των ευθυνών της πολιτείας.

Η αναστολή των εκτελέσεων έως το τέλος του 2026 δίνει τον απαραίτητο χρόνο για την ολοκλήρωση αυτής της έρευνας και την επανεξέταση των πρωτοκόλλων. Η δήλωση του κυβερνήτη αντανακλά την προσδοκία των πολιτών του Τενεσί για αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή των νόμων, ειδικά σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως η θανατική ποινή.

Η δικαστική διαδρομή και η παιδική κακοποίηση

Πριν από την προγραμματισμένη εκτέλεση, η υπόθεση της Κρίστα Πάικ πέρασε από μια πολύπλοκη δικαστική διαδρομή. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, στο οποίο την πλειοψηφία έχουν συντηρητικοί δικαστές, είχε επιτρέψει την εκτέλεση της Πάικ. Η απόφαση αυτή ήρθε ως ακύρωση προηγούμενης απόφασης ομοσπονδιακού δικαστηρίου που είχε αναστείλει την εκτέλεση, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη διεξαγωγή της.

Ωστόσο, μόλις μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη διαδικασία, το ομοσπονδιακό εφετείο είχε ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης. Ο λόγος ήταν για να μπορέσει να εξετάσει περαιτέρω την προσφυγή των δικηγόρων της Πάικ, οι οποίοι ζητούσαν να ληφθεί σοβαρά υπόψη η σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί η κατηγορούμενη στην παιδική της ηλικία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια η πολιτεία του Τενεσί είχε αναγνωρίσει για πρώτη φορά τη βία αυτή εις βάρος της Πάικ τον Αύγουστο, κατά τη διάρκεια σχετικής ακρόασης. Παρόλα αυτά, η αναγνώριση αυτή δεν οδήγησε σε αλλαγή της στάσης της πολιτείας ως προς την επιβολή της θανατικής ποινής, μέχρι την αποτυχημένη εκτέλεση και την επακόλουθη αναστολή.

Με πληροφορίες από: Reader