Η απόλυση καθηγήτριας στην Αϊόβα μετά από καταγγελίες για βαθμούς με αντάλλαγμα δωρεές

Μια καθηγήτρια στην Αϊόβα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής απολύθηκε από τη θέση της, έπειτα από καταγγελίες που την ήθελαν να ασκεί πίεση σε μαθητές της. Συγκεκριμένα, η καθηγήτρια φέρεται να ζητούσε από τους μαθητές να κάνουν δωρεές σε προσωπική της καμπάνια GoFundMe, προσφέροντάς τους σε αντάλλαγμα επιπλέον βαθμούς. Η υπόθεση, η οποία προκάλεσε την παρέμβαση των αρχών, έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσω δημοσιεύματος του Iowa Capital Dispatch.

Η απόλυση και η παραβίαση της δεοντολογίας

Η Στέφανι Μουλάλι, η εν λόγω καθηγήτρια, εργαζόταν με πλήρες ωράριο και μακροχρόνια σύμβαση στην σχολική περιφέρεια Κλίντον, μέχρι την επίσημη απόλυσή της στις 29 Μαΐου. Τα ευρήματα μιας διοικητικής δικαστικής διαδικασίας κατέδειξαν ότι η κ. Μουλάλι παραβίασε την πολιτική δεοντολογίας της σχολικής περιφέρειας.

Η παραβίαση αυτή συνίστατο στο ότι φέρεται να ζητούσε από μαθητές να συνεισφέρουν χρήματα στην προσωπική της καμπάνια, ένα γεγονός που αναδείχθηκε μέσα από την έρευνα.

Ο στόχος του ταξιδιού στο Εκουαδόρ

Η καθηγήτρια είχε δημιουργήσει την καμπάνια στο GoFundMe με έναν συγκεκριμένο στόχο: να συγκεντρώσει το ποσό των 1.800 δολαρίων. Αυτά τα χρήματα προορίζονταν για την κάλυψη των εξόδων ενός ταξιδιού στο Εκουαδόρ, ή αλλιώς Ισημερινό, το οποίο σχεδίαζε να πραγματοποιήσει μαζί με τον σύζυγό της, Νικ.

Το ταξίδι ήταν προγραμματισμένο για τον μήνα Ιούλιο και είχε ως σκοπό τη συμμετοχή τους σε μια ιατρική ανθρωπιστική αποστολή. Σύμφωνα με την περιγραφή που είχε δώσει η ίδια στην καμπάνια της, τα χρήματα που θα συγκεντρώνονταν θα χρησιμοποιούνταν για έξοδα μετακίνησης, όπως αεροπορικά εισιτήρια, λεωφορεία και πλοία, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών σε φαγητό και διαμονή κατά τη διάρκεια της ανθρωπιστικής αποστολής.

Πιέσεις και ανταλλάγματα σε βαθμούς

Ο διοικητικός δικαστής Ντουάν Γκόλντεν, όπως αναφέρει το Iowa Capital Dispatch, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κ. Μουλάλι είχε πράγματι υποσχεθεί επιπλέον βαθμούς στους μαθητές της. Οι βαθμοί αυτοί θα δίνονταν ως αντάλλαγμα για δωρεές στην προσωπική της καμπάνια.

Τα ευρήματα του δικαστή υπογράμμισαν επίσης ότι ορισμένοι μαθητές αισθάνθηκαν πίεση να συνεισφέρουν οικονομικά στην προσωπική σελίδα GoFundMe της καθηγήτριας. Παρά το γεγονός ότι η καμπάνια συγκέντρωσε τελικά μόλις έξι δωρεές, οι οποίες κυμαίνονταν από 5 έως 50 δολάρια, η απόφαση επιβεβαίωσε ότι υπήρχαν μαθητές της τάξης που πράγματι έδωσαν χρήματα.

Η απόρριψη του επιδόματος ανεργίας

Ο δικαστής Γκόλντεν περιέγραψε τη συμπεριφορά της καθηγήτριας ως ξεκάθαρη χρήση της θέσης της ως εκπαιδευτικού, με σκοπό να πιέσει τους μαθητές να προσφέρουν χρήματα. Αυτή η διαπίστωση οδήγησε τη σχολική περιφέρεια στην απόφαση να προχωρήσει στην απόλυσή της.

Επιπλέον, η κ. Μουλάλι υπέβαλε αίτημα για τη λήψη επιδόματος ανεργίας, το οποίο ωστόσο απορρίφθηκε. Ο δικαστής έκρινε ότι η συμπεριφορά της αποτελούσε παράπτωμα σχετιζόμενο με την εργασία της. Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε τη δράση της ως «ηθελημένη ή αλόγιστη αδιαφορία» για τις υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα να μην πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος.

Η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πριν από την αποκάλυψη της υπόθεσης, η κ. Μουλάλι είχε δημοσιεύσει μια ανάρτηση στο Facebook, στην οποία περιέγραφε λεπτομερώς το επικείμενο ταξίδι της. Στην ανάρτηση αυτή, είχε χαρακτηρίσει το ταξίδι στο Εκουαδόρ ως μια σημαντική ευκαιρία να προσφέρει τις γνώσεις και τις δεξιότητές της σε μια κοινότητα που είχε άμεση ανάγκη ιατρικής βοήθειας.

Παράλληλα με την περιγραφή του ανθρωπιστικού της σκοπού, είχε ζητήσει από όσους είχαν τη δυνατότητα να την στηρίξουν οικονομικά να το πράξουν, ενώ για όσους δεν μπορούσαν να συνεισφέρουν χρηματικά, είχε ζητήσει απλώς τις προσευχές τους για την επιτυχία της αποστολής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta