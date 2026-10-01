Οι ώρες κοινής ησυχίας αλλάζουν από την 1η Οκτωβρίου: Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

Από την 1η Οκτωβρίου τίθενται σε ισχύ οι νέες ώρες κοινής ησυχίας, καθώς ξεκινά επίσημα η χειμερινή περίοδος. Αυτή η περίοδος, όπως ορίζεται, διαρκεί έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους. Οι αλλαγές αυτές καθορίζονται από την Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996, ρυθμίζοντας την καθημερινότητα των πολιτών και τις ενέργειες που απαγορεύονται κατά τις ώρες αυτές.

Οι ώρες κοινής ησυχίας στη χειμερινή περίοδο

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996, οι ώρες κοινής ησυχίας κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου είναι συγκεκριμένες. Το μεσημέρι, η ησυχία πρέπει να τηρείται από τις 15:30 έως τις 17:30. Το βράδυ, οι ώρες κοινής ησυχίας ξεκινούν στις 22:00 και διαρκούν έως τις 07:30 το πρωί της επόμενης ημέρας.

Η χειμερινή περίοδος, όπως ορίζεται από τη διάταξη, καλύπτει το χρονικό διάστημα από την πρώτη ημέρα του Οκτωβρίου μέχρι και την τελευταία ημέρα του Μαρτίου. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα χρονικά πλαίσια για την τήρηση της ησυχίας στις γειτονιές τους.

Σύγκριση με τη θερινή περίοδο

Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι οι ώρες κοινής ησυχίας κατά τη θερινή περίοδο διέφεραν. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η μεσημβρινή ησυχία ίσχυε από τις 15:00 έως τις 17:30.

Όσον αφορά τη νυκτερινή ησυχία, αυτή ξεκινούσε αργότερα, στις 23:00, και ολοκληρωνόταν στις 07:00 το πρωί. Η μετάβαση στη χειμερινή περίοδο φέρνει, επομένως, μια προσαρμογή στα ωράρια αυτά, με την έναρξη της νυκτερινής ησυχίας να μετατίθεται νωρίτερα και τη λήξη της αργότερα.

Με πληροφορίες από: naftemporiki.gr