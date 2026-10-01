Φελιθιάνο Λόπεθ: «Μόνο καλά πράγματα έχω να πω για τον Τσιτσιπά»

Ο Φελιθιάνο Λόπεθ βρέθηκε στην Αθήνα για τρεις ημέρες, στο πλαίσιο του LUX Tennis που διοργανώθηκε στο One&Only Aesthesis. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην ελληνική πρωτεύουσα, ο πολύπειρος τενίστας παραχώρησε συνέντευξη στο Gazzetta, όπου αναφέρθηκε σε σημαντικά πρόσωπα της παγκόσμιας σκηνής του αθλήματος.

Ο Ισπανός πρωταθλητής μοιράστηκε τις σκέψεις του για τους θρύλους με τους οποίους συνυπήρξε στα κορτ, όπως ο Ρότζερ Φέντερερ, ο Ράφα Ναδάλ και ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Παράλληλα, μίλησε και για τον Στέφανο Τσιτσιπά, τον οποίο γνωρίζει καλά εδώ και χρόνια, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πορεία του Έλληνα τενίστα.

Η επίσκεψη του Φελιθιάνο Λόπεθ στην Αθήνα

Ο Φελιθιάνο Λόπεθ πέρασε τρεις ημέρες στην Αθήνα, συμμετέχοντας στο event LUX Tennis που φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του One&Only Aesthesis. Η επίσκεψή του στην Ελλάδα αποτέλεσε αφορμή για μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη.

Η κάμερα του Gazzetta τον συνάντησε στο One&Only Aesthesis, όπου ο Ισπανός τενίστας μοιράστηκε τις εμπειρίες του από μια καριέρα που μετρά πάνω από δύο δεκαετίες, καθώς και τις απόψεις του για τους συναθλητές του.

Η μακρά πορεία στα κορτ και οι θρύλοι του αθλήματος

Ο Φελιθιάνο Λόπεθ έχει διανύσει περισσότερες από δύο δεκαετίες στα κορτ, έχοντας την ευκαιρία να βρεθεί τόσο απέναντι όσο και δίπλα σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία του τένις. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι Ρότζερ Φέντερερ, Ράφα Ναδάλ και Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Ισπανός τενίστας δήλωσε ότι, παρόλο που όλοι είναι διαφορετικοί όταν σβήνουν οι κάμερες, δεν έχει γνωρίσει κάποιον που να ήταν «πραγματικά πολύ διαφορετικός άνθρωπος εκτός γηπέδου» στα τελευταία 25 χρόνια. Τόνισε πως κάθε άτομο έχει τη δική του προσωπικότητα και έχει γνωρίσει πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες, αλλά γενικά πιστεύει ότι ανήκαν σε μια «πολύ καλή γενιά παικτών» και περνούσαν «πολύ καλά όλοι μαζί».

Οι προσωπικότητες των «τριών μεγάλων»

Αναφερόμενος στους «τρεις μεγάλους» του τένις, ο Φελιθιάνο Λόπεθ έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τις προσωπικότητές τους. Για τον Ράφα Ναδάλ, ανέφερε ότι ήταν «πολύ διαφορετικός, με μια πολύ καλή αίσθηση του χιούμορ, πολύ ισπανική θα έλεγα».

Συνεχίζοντας, χαρακτήρισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς ως «έναν πολύ ωραίο άνθρωπο» και τον Ρότζερ Φέντερερ «επίσης». Ο Λόπεθ σημείωσε πως γνωρίζει τον Ρότζερ Φέντερερ εδώ και 14-15 χρόνια, ενώ ο Ράφα Ναδάλ είναι ένας από τους καλύτερούς του φίλους. Εξέφρασε τη χαρά του που σε όλη την καριέρα του δεν έχει γνωρίσει κάποιον «πραγματικά δύσκολο άνθρωπο».

Οι θερμές δηλώσεις για τον Στέφανο Τσιτσιπά

Καθώς η συνέντευξη δόθηκε στην Ελλάδα, ο Φελιθιάνο Λόπεθ ρωτήθηκε και για τον Στέφανο Τσιτσιπά, τον οποίο έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Ο Ισπανός τενίστας δήλωσε ότι γνωρίζει τον Στέφανο, καθώς και την οικογένειά του, «αρκετά καλά», έχοντας παίξει και δουλέψει μαζί «αρκετές φορές στον ίδιο χώρο».

«Μπορώ να πω μόνο καλά λόγια για τον Στέφανο και την οικογένειά του», υπογράμμισε ο Λόπεθ, προσθέτοντας ότι ο Έλληνας πρωταθλητής είναι «ένας πολύ καλός άνθρωπος». Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν τη θετική εικόνα που έχει σχηματίσει για τον Τσιτσιπά τόσο ως αθλητή όσο και ως προσωπικότητα.

Η πορεία του Έλληνα τενίστα και η επιστροφή του

Ο Φελιθιάνο Λόπεθ εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για την τρέχουσα πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά. «Είμαι πολύ χαρούμενος που έχει αρχίσει να βρίσκει ξανά τον δρόμο του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ισπανός τενίστας αναγνώρισε ότι υπήρξε «μια δύσκολη περίοδος τα τελευταία χρόνια», κατά την οποία ο Στέφανος Τσιτσιπάς «δεν βρισκόταν στο καλύτερό του επίπεδο». Ωστόσο, η τωρινή του εικόνα στα κορτ έχει αλλάξει.

«Τώρα μπορώ να τον βλέπω να παίζει καλύτερα και αυτό με κάνει χαρούμενο», δήλωσε ο Λόπεθ, επαναλαμβάνοντας την ικανοποίησή του για τον Στέφανο και την οικογένειά του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta