Ο Σάββας Κωφίδης στηρίζει την κινητοποίηση της ΚΝΕ για τον χαμό του Γκιάνα Ασλάν

Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από τον άδικο χαμό του 16χρονου αθλητή, Γκιάνα Ασλάν, σε γήπεδο της Θάσου. Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, η ΚΝΕ πραγματοποιεί σήμερα Πέμπτη, στις 19:00, κινητοποίηση στο Σύνταγμα, διεκδικώντας ασφαλείς αθλητικές υποδομές για τη νεολαία. Στην πρωτοβουλία αυτή προστίθεται και η φωνή του Σάββα Κωφίδη, ο οποίος δηλώνει την υποστήριξή του, υπογραμμίζοντας ότι ο αθλητισμός οφείλει να προσφέρει ζωή και όχι να την αφαιρεί.

Ο τραγικός χαμός στη Θάσο

Η είδηση του θανάτου του 16χρονου Γκιάνα Ασλάν έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και προβληματισμό σε ολόκληρη την κοινή γνώμη. Ο νεαρός αθλητής έχασε τη ζωή του σε ένα γήπεδο της Θάσου, γεγονός που έχει συγκλονίσει πολλούς και έχει αναδείξει εκ νέου το ζήτημα της ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Ο άδικος χαμός του Γκιάνα Ασλάν αποτελεί το έναυσμα για την κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί, με στόχο να μην επαναληφθούν παρόμοια τραγικά περιστατικά στο μέλλον. Η απώλεια ενός τόσο νεαρού ανθρώπου σε χώρο αθλητισμού έχει δημιουργήσει ένα κύμα αντιδράσεων και αιτημάτων για άμεσες ενέργειες.

Κινητοποίηση της ΚΝΕ για ασφαλείς υποδομές

Σήμερα Πέμπτη, στις 19:00, η ΚΝΕ διοργανώνει κινητοποίηση στο Σύνταγμα, με βασικό αίτημα την εξασφάλιση ασφαλών αθλητικών υποδομών. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως απάντηση στον τραγικό θάνατο του 16χρονου αθλητή και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και την πίεση προς τους αρμόδιους φορείς.

Η ΚΝΕ, μέσω αυτής της δράσης, διεκδικεί ένα περιβάλλον όπου οι νέοι θα μπορούν να αθλούνται χωρίς κινδύνους. Η κινητοποίηση αναμένεται να συγκεντρώσει πολίτες που συμμερίζονται την ανησυχία για την κατάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων και απαιτούν άμεσες λύσεις για την προστασία της ζωής των παιδιών και των νέων.

Η στήριξη του Σάββα Κωφίδη

Ο Σάββας Κωφίδης, αναγνωρίζοντας τη σημασία του ζητήματος, ενώνει τη φωνή του με την κινητοποίηση της ΚΝΕ. Ο ίδιος δήλωσε πως ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει και να δίνει ζωή, όχι να την αφαιρεί, εκφράζοντας έτσι την απόλυτη αντίθεσή του σε περιστατικά όπως αυτό που συνέβη στη Θάσο.

Ο κ. Κωφίδης υπογράμμισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η ΚΝΕ αναδεικνύει ζητήματα ασφάλειας των υποδομών, οι οποίες αφορούν άμεσα τη ζωή της νεολαίας. Τόνισε επίσης ότι αυτή η φωνή δεν έρχεται εκ των υστέρων, μετά από ένα τραγικό γεγονός, αλλά αποτελεί πάγια θέση και διεκδίκηση.

Κριτική για την αδιαφορία και το κόστος

Στις δηλώσεις του, ο Σάββας Κωφίδης άσκησε κριτική στους εκάστοτε υπεύθυνους κυβερνώντες, αναφέροντας ότι η φωνή για ασφαλείς υποδομές τους ενοχλεί, καθώς "δεν ιδρώνει τ' αυτί τους". Επεσήμανε ότι το αίτημα για ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά είναι πολύ απλό, αλλά ταυτόχρονα κοστίζει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ό,τι κοστίζει και δεν παράγει κέρδος, δεν προκρίνεται από τους "κουμανταδόρους της ζωής μας". Αυτός ο παράγοντας, σε συνδυασμό με την αδιαφορία και την ανικανότητα που παρατηρείται συχνά, είναι ο λόγος που μια αθλητική υποδομή μπορεί να μετατραπεί σε επικίνδυνη για τους χρήστες της.

Το μήνυμα για τον αθλητισμό

Ο Σάββας Κωφίδης επανέλαβε την πρόθεσή του να ενώσει τη φωνή του με την ΚΝΕ, η οποία καταβάλλει προσπάθειες να κινητοποιήσει και άλλες φωνές. Στόχος είναι να ακουστεί δυνατά το σύνθημα που συνοψίζει την ουσία του αιτήματος: "Ο αθλητισμός πρέπει να δίνει κ όχι να αφαιρεί ζωή!".

Το μήνυμα αυτό αποτελεί μια έκκληση για την προστασία της νεολαίας και την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων, ώστε ο αθλητισμός να παραμείνει πηγή χαράς και υγείας, μακριά από κινδύνους και τραγωδίες. Η στήριξη του κ. Κωφίδη προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στο αίτημα για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta