Απατεώνες που παρίσταναν τους αστυνομικούς έκλεψαν κοσμήματα 30.000 ευρώ από ηλικιωμένη στη Χαλκιδική

Επιτήδειοι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν μία ηλικιωμένη γυναίκα στη Χαλκιδική, αποσπώντας της κοσμήματα μεγάλης αξίας. Οι απατεώνες προσποιήθηκαν αρχικά ότι ζητούσαν χρήματα και κοσμήματα, ενώ στη συνέχεια παρίσταναν τους αστυνομικούς. Από την απάτη, η 82χρονη έχασε κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ. Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 60χρονου άνδρα για την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Η μέθοδος δράσης των απατεώνων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία, οι δράστες ακολουθούσαν μία συγκεκριμένη μέθοδο για να προσεγγίζουν τα υποψήφια θύματά τους. Καλούσαν διαδοχικά σε ηλικιωμένους πολίτες, απαιτώντας από αυτούς αρχικά την παράδοση χρημάτων και κοσμημάτων. Στη συνέχεια, προκειμένου να τους πείσουν, χρησιμοποιούσαν απειλές εναντίον τους, δημιουργώντας ένα κλίμα φόβου και πίεσης.

Η τακτική τους περιλάμβανε και ένα τρίτο στάδιο, όπου παρίσταναν τους αστυνομικούς. Υποστήριζαν ψευδώς ότι δήθεν επιχειρούσαν να συλλάβουν τους απατεώνες που είχαν προηγουμένως επικοινωνήσει με τα θύματα. Με αυτόν τον τρόπο, ζητούσαν από τους ηλικιωμένους να τους «βοηθήσουν» στην υποτιθέμενη επιχείρηση, οδηγώντας τους στην παράδοση των αντικειμένων αξίας.

Η εξαπάτηση της 82χρονης

Ένα από τα θύματα αυτής της μεθόδου ήταν μία 82χρονη γυναίκα, η οποία έπεσε στα «δίχτυα» των απατεώνων πριν από δύο 24ωρα. Η ηλικιωμένη πείστηκε από τους δράστες να αφήσει τα κοσμήματά της σε ένα συγκεκριμένο σημείο που της υπέδειξαν τηλεφωνικά. Η αξία των κοσμημάτων που απέσπασαν οι επιτήδειοι ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ.

Στο σημείο που είχε υποδειχθεί στην 82χρονη, εμφανίστηκε ο 60χρονος άνδρας, ο οποίος και παρέλαβε τα κοσμήματα. Η πράξη αυτή αποτελεί κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης, καθώς ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στην απάτη, αναλαμβάνοντας την παραλαβή των κλοπιμαίων.

Άλλες απόπειρες και η σύλληψη

Ο 60χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νέων Μουδανιών, μετά από εντατικές έρευνες. Η σύλληψη αυτή αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση των απατών σε βάρος ηλικιωμένων στη Χαλκιδική. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι την ίδια ημέρα που εξαπατήθηκε η 82χρονη, η ίδια ομάδα των δραστών επιχείρησε να εξαπατήσει ακόμη δύο γυναίκες.

Οι άλλες δύο υποψήφιες γυναίκες ήταν 68 και 78 ετών αντίστοιχα και κατοικούν σε περιοχές της Χαλκιδικής. Οι δράστες προσπάθησαν να αποσπάσουν από αυτές μετρητά και αντικείμενα αξίας, χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτών των δύο γυναικών, οι απόπειρες εξαπάτησης δεν ευδοκίμησαν.

Η συνέχεια της αστυνομικής έρευνας

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των συνεργών του 60χρονου συλληφθέντα. Οι αρχές διερευνούν επισταμένως την πιθανή εμπλοκή της συγκεκριμένης ομάδας και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων πολιτών, τόσο στη Χαλκιδική όσο και ενδεχομένως σε ευρύτερες περιοχές. Η διερεύνηση αυτή είναι κρίσιμη για την αποκάλυψη του πλήρους εύρους της δράσης τους.

Ο συλληφθείς 60χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική του δίωξη. Η υπόθεση αναμένεται να λάβει τον δρόμο της δικαιοσύνης, με τις αρχές να συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης και την προστασία των πολιτών από τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες.

Με πληροφορίες από: Topontiki