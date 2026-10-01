Νέα επίθεση κατά του Τζόουνς και άλλων παικτών της Παρτίζαν

Ο πρώην παίκτης της Παρτίζαν, Ούρος Τρίπκοβιτς, μίλησε στην εφημερίδα «Danas» για την πορεία της ομάδας, τόσο την περσινή όσο και τη φετινή. Ο Τρίπκοβιτς αναφέρθηκε σε προβλήματα που υπήρχαν την περασμένη σεζόν, ασκώντας κριτική σε παίκτες όπως ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο Στέρλινγκ Μπράουν, ο Τζαμπάρι Πάρκερ και ο Ντουέιν Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συγκεκριμένοι αθλητές κοιτούσαν μόνο το προσωπικό τους συμφέρον, ενώ η Παρτίζαν έχει ξεκινήσει ιδανικά τη νέα σεζόν στη EuroLeague με δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Το ιδανικό ξεκίνημα της Παρτίζαν στη Euroleague

Η Παρτίζαν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη νέα σεζόν στη EuroLeague, έχοντας καταγράψει ισάριθμες νίκες στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Ο Ούρος Τρίπκοβιτς, αν και δεν παρακολούθησε την αναμέτρηση με τη Μιλάνο, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την εικόνα που αντίκρισε στον αγώνα με την Παρί.

Ο πρώην παίκτης της σερβικής ομάδας δήλωσε ότι του άρεσε πάρα πολύ το ομαδικό πνεύμα που επέδειξαν οι παίκτες. Επίσης, τόνισε την ορθή κατανομή των ρόλων, την ατσάλινη άμυνα και τη μαχητικότητα, στοιχεία που, όπως ανέφερε, πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε αθλητή που φοράει τη μαυρόλευκη φανέλα του συλλόγου.

Η κριτική για την περσινή σεζόν

Σε αντίθεση με τη φετινή εικόνα, ο Τρίπκοβιτς αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Παρτίζαν την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Επεσήμανε ότι πέρυσι η ομάδα διέθετε ένα πιο δυνατό σωματικά σύνολο και πιθανότατα καλύτερους παίκτες στα χαρτιά, ωστόσο το σύστημα δεν λειτουργούσε αποδοτικά.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν έχει σημασία να διαθέτει κανείς τους 12 καλύτερους παίκτες σε μια ομάδα, αλλά εκείνους που έχουν τη διάθεση να προσαρμοστούν και να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες του προπονητή. Η Παρτίζαν έδειχνε, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, μια άσχημη εικόνα όταν κυριαρχούσε το προσωπικό συμφέρον μεταξύ των αθλητών.

Οι παίκτες που «κοιτούσαν την πάρτη τους»

Ο Ούρος Τρίπκοβιτς αναφέρθηκε ονομαστικά σε συγκεκριμένους παίκτες της περσινής σεζόν, οι οποίοι, κατά την άποψή του, λειτουργούσαν με γνώμονα το προσωπικό τους συμφέρον. Συγκεκριμένα, κατονόμασε τον νυν παίκτη του Ολυμπιακού, Ταϊρίκ Τζόουνς, καθώς και τους Στέρλινγκ Μπράουν, Τζαμπάρι Πάρκερ και Ντουέιν Ουάσινγκτον.

Για τους εν λόγω αθλητές, ο Τρίπκοβιτς δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «τραβούσαν ο καθένας προς τη δική του πλευρά και κοιτούσε την πάρτη του». Αυτή η συμπεριφορά, όπως περιέγραψε, συνέβαλε στην αρνητική εικόνα που παρουσίαζε η ομάδα.

Μικρές κλίκες και ανεξέλεγκτη κατάσταση

Η ατομικιστική προσέγγιση ορισμένων παικτών την περσινή σεζόν οδήγησε, σύμφωνα με τον Ούρος Τρίπκοβιτς, στη δημιουργία μικρών κλικών εντός της ομάδας. Αυτή η κατάσταση, όπως τόνισε, ξέφυγε από τον έλεγχο, επηρεάζοντας αρνητικά τη συνοχή και τη λειτουργία του συνόλου.

Ο πρώην παίκτης της Παρτίζαν περιέγραψε την κατάσταση λέγοντας ότι «έμοιαζε σαν κάθε παίκτης να χρειάζεται τη δική του μπάλα», υποδηλώνοντας την έλλειψη ομαδικότητας και την υπερβολική προσήλωση στο ατομικό παιχνίδι.

Η νέα εικόνα της ομάδας

Σε πλήρη αντίθεση με την περσινή σεζόν, η νέα αγωνιστική περίοδος παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα για την Παρτίζαν, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Ο Ούρος Τρίπκοβιτς εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις αλλαγές που παρατηρεί.

Όπως δήλωσε, βλέπει πλέον τα παιδιά να εμψυχώνουν ο ένας τον άλλον, να πέφτουν στο παρκέ για κάθε μπάλα και να στηρίζουν τον συμπαίκτη τους ακόμη κι όταν εκείνος κάνει λάθος. Αυτή η νέα Παρτίζαν, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει καμία σχέση με την Παρτίζαν της περσινής σεζόν, σηματοδοτώντας μια θετική μεταστροφή στην αγωνιστική της φιλοσοφία και το ομαδικό της πνεύμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta