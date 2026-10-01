Σχέδια ΟΑΣΑ και ΟΣΥ για τις αστικές συγκοινωνίες: Διπλασιασμός οδηγών και νέα λεωφορεία υδρογόνου

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και οι Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) έχουν θέσει ως φιλόδοξο στόχο την αύξηση του μεριδίου των δημόσιων συγκοινωνιών στο 40% επί του συνόλου των μετακινήσεων στην Αττική. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, προβλέπεται ο διπλασιασμός του αριθμού των οδηγών σε 6.000, καθώς και η προμήθεια νέων λεωφορείων. Οι σχεδιασμοί αυτοί αναδείχθηκαν στο πλαίσιο του 9ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών ITC 2026, κατά τη διάρκεια του πάνελ με θέμα «Αστικές συγκοινωνίες - αστική κινητικότητα: Επενδύσεις, καινοτομία και η νέα εμπειρία του επιβάτη».

Επενδυτικό πρόγραμμα και στρατηγικοί στόχοι

Η ΟΣΥ υλοποιεί ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, η εταιρεία επικεντρώνεται στην προώθηση της εκπαίδευσης νέων οδηγών, ενώ παράλληλα σχεδιάζει την είσοδό της στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτές οι κινήσεις αποτελούν μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Από την πλευρά της, η Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΥ) εφαρμόζει ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2030. Το σχέδιο αυτό έχει ως αιχμή την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού και των υποδομών. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει την αύξηση των δρομολογίων και τη βελτίωση της προσβασιμότητας, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αθανάσιος Κοτταράς.

Ανανέωση στόλου με οχήματα νέας γενιάς

Σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού της ΟΣΥ αποτελεί η προμήθεια 53 λεωφορείων υδρογόνου, μια κίνηση που σηματοδοτεί τη στροφή προς πιο βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις μετακίνησης. Η ένταξη αυτών των οχημάτων στον στόλο αναμένεται να συμβάλει στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των αστικών συγκοινωνιών.

Ο ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του τροχαίου υλικού, θα προκηρύξει διαγωνισμούς για την προμήθεια τρόλεϊ νέας γενιάς και ηλεκτρικών λεωφορείων. Οι διαγωνισμοί αυτοί προβλέπεται να διεξαχθούν έως το τέλος του τρέχοντος έτους, ενισχύοντας περαιτέρω τον εκσυγχρονισμό του στόλου και την υιοθέτηση καθαρών μορφών ενέργειας στις αστικές μεταφορές.

Διπλασιασμός οδηγών και βελτίωση της εμπειρίας του επιβάτη

Ο Αντώνης Κεραστάρης, διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, επεσήμανε ότι η ζήτηση για τις δημόσιες συγκοινωνίες είναι ανάλογη της προσφοράς, καθώς η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών οδηγεί σε μεγαλύτερη προτίμηση από τους πολίτες. Παράλληλα, σημείωσε ότι η αύξηση των τιμών των καυσίμων δημιουργεί επιπλέον ζήτηση για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Για την επίτευξη του στόχου του 40% στις μετακινήσεις στην Αττική, ο κ. Κεραστάρης αποκάλυψε τον προγραμματισμό για διπλασιασμό των οδηγών, φτάνοντας τους 6.000 σε όλες τις συγκοινωνίες της Αττικής, μέσα σε ορίζοντα πενταετίας. Αυτός ο στόχος, όπως ανέφερε, απαιτεί κατάλληλες υποδομές, περισσότερους συρμούς και εργαζόμενους. Η βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού στηρίζεται στην επαφή με τους επιβάτες, την ψηφιακή επικοινωνία και τη διάδραση, με τον ΟΑΣΑ να εξυπηρετεί περίπου 1,2 εκατομμύρια επιβάτες ημερησίως.

Κομβική χρονιά για το μετρό και η σημασία των λεωφορειολωρίδων

Ο κ. Κεραστάρης υπογράμμισε επίσης τη σημασία της βελτίωσης της μετακίνησης εντός του αστικού ιστού, χαρακτηρίζοντας κομβική τη χρήση των λεωφορειολωρίδων. Η αποτελεσματική λειτουργία τους συμβάλλει στην ταχύτερη και πιο αξιόπιστη μεταφορά των επιβατών, ενισχύοντας την ελκυστικότητα των δημόσιων συγκοινωνιών.

Σχετικά με το μετρό της Αθήνας, ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΥ, Αθανάσιος Κοτταράς, ανέφερε ότι το 2026 αποτελεί κομβική χρονιά. Το μετρό καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στην ιστορία του, γεγονός που υπογραμμίζει τον κεντρικό του ρόλο στην αστική κινητικότητα της πρωτεύουσας.

Με πληροφορίες από: Reader