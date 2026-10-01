Η μήνυση για πλαστογραφία στην υπόθεση του Προμηθέα ανοίγει ποινικό σκέλος

Μια νέα, ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στην υπόθεση του Προμηθέα, δημιουργώντας ακόμη περισσότερα ερωτήματα γύρω από όσα συνέβαιναν στην ΚΑΕ και τις διαδικασίες που σχετίζονταν με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ). Η κατάθεση μήνυσης για πλαστογραφία ανοίγει πλέον και ένα ποινικό σκέλος στην πολύκροτη υπόθεση, η οποία έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά θεσμικά ερωτήματα.

Η κατάθεση της μήνυσης και οι καταγγελίες

Η μήνυση κατατέθηκε στην Πάτρα στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην υπόθεση. Ο εγκαλών προχώρησε στην καταγγελία ότι μια υπεύθυνη δήλωση, η οποία εμφανίζεται να έχει υποβληθεί στο όνομά του, δεν συντάχθηκε ούτε υπογράφηκε από τον ίδιο. Επιπλέον, δηλώνει πως δεν είχε δώσει καμία εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο για την κατάρτιση ή τη χρήση αυτής της δήλωσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μήνυσή του, ο εγκαλών υποστηρίζει ότι η εν λόγω δήλωση είναι «πλαστή». Διευκρινίζει πως ουδέποτε είχε οποιαδήποτε σχέση με τη σύνταξη ή την υπογραφή της, αμφισβητώντας όχι μόνο το περιεχόμενό της αλλά και την ίδια την αυθεντικότητά της ως προς την προέλευσή της από τον ίδιο.

Η χρήση της δήλωσης ενώπιον της ΕΕΑ

Το σημείο που προσδίδει στην υπόθεση ιδιαίτερη βαρύτητα είναι η χρήση της επίμαχης δήλωσης. Στη μήνυση υποστηρίζεται ότι αυτή χρησιμοποιήθηκε ενώπιον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ). Η χρήση της φέρεται να έγινε στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε την ΚΑΕ Προμηθέας και συγκεκριμένα τη διαδικασία αδειοδότησής της, γεγονός που συνδέει άμεσα την καταγγελία με τις λειτουργίες του επαγγελματικού αθλητισμού.

Στο νομικό μέρος της έγκλησης, ο μηνυτής επικαλείται συγκεκριμένα αδικήματα του Ποινικού Κώδικα. Γίνεται επίκληση των αδικημάτων της πλαστογραφίας, κατά το άρθρο 216 ΠΚ, καθώς και της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, κατά το άρθρο 220 ΠΚ. Αυτό υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των κατηγοριών και το ποινικό σκέλος που αποκτά η υπόθεση.

Το ποινικό σκέλος και τα θεσμικά ερωτήματα

Είναι απολύτως σαφές ότι πρόκειται για τους ισχυρισμούς του μηνυτή, οι οποίοι μένει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές. Η κατάθεση μιας μήνυσης δεν αποτελεί απόδειξη τέλεσης των καταγγελλόμενων αδικημάτων, αλλά σηματοδοτεί την έναρξη μιας επίσημης διαδικασίας ελέγχου και διερεύνησης.

Επιπλέον, η μήνυση στρέφεται κατά αγνώστων. Αυτό σημαίνει ότι από το συγκεκριμένο έγγραφο δεν προκύπτει ότι η φερόμενη πλαστογραφία αποδίδεται προσωπικά στον Βαγγέλη Λιόλιο ή σε άλλο συγκεκριμένο στέλεχος του Προμηθέα. Ωστόσο, η φύση της καταγγελίας και η σύνδεσή της με τις διαδικασίες της ΚΑΕ και της ΕΕΑ δημιουργούν ένα πλαίσιο που εγείρει σημαντικά πολιτικά και θεσμικά ερωτήματα, τα οποία παραμένουν ανοιχτά.

Το ευρύτερο πλαίσιο της υπόθεσης του Προμηθέα

Η νέα αυτή καταγγελία έρχεται να προστεθεί σε μια υπόθεση η οποία έχει ήδη ένα ευρύ ιστορικό. Η υπόθεση του Προμηθέα έχει περάσει στο παρελθόν από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, όπου είχαν ληφθεί αποφάσεις σχετικά με το πιστοποιητικό της ΚΑΕ. Αυτό δείχνει ότι η υπόθεση δεν είναι νέα για τους θεσμικούς φορείς του αθλητισμού.

Πέραν της ΕΕΑ, η υπόθεση έχει μεταφερθεί πλέον και στα διοικητικά δικαστήρια, γεγονός που υποδηλώνει την πολυπλοκότητα και τη μακρά διάρκεια των νομικών διεργασιών. Η προσθήκη ενός ποινικού σκέλους με τη μήνυση για πλαστογραφία ενισχύει την πολυπλοκότητα και την ανάγκη για ενδελεχή διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis