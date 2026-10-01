Πτήση FlyDubai: Οι προειδοποιήσεις πριν το περιστατικό και η πολιτική του διάσταση

Η πτήση FZ1073 της FlyDubai, με προορισμό το Τελ Αβίβ, αντιμετώπισε ένα σοβαρό περιστατικό εν πτήσει, το οποίο οδήγησε σε απότομη απώλεια ύψους και την εκπομπή κωδικών έκτακτης ανάγκης. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά με ασφάλεια στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, με όλους τους 174 επιβάτες και μέλη του πληρώματος να επιβιώνουν. Το συμβάν αυτό έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που διέθεταν οι ισραηλινές αρχές πριν από αυτό, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε πολιτικά αμέσως μετά.

Προειδοποιήσεις πριν το περιστατικό

Μία ημέρα πριν από το περιστατικό της πτήσης FZ1073, συγκεκριμένα στις 29 Σεπτεμβρίου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε προβεί σε δημόσια προειδοποίηση. Είχε αναφέρει ότι το Ισραήλ διέθετε ενδείξεις πως οι «εχθροί» του ενδέχεται να επιχειρήσουν επιθέσεις. Οι πιθανές αυτές επιθέσεις θα μπορούσαν να λάβουν χώρα ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Ο Νετανιάχου δεν προσδιόρισε τη φύση της απειλής ούτε αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε αεροσκάφη. Αργότερα την ίδια ημέρα, συναντήθηκε με τον Γιαΐρ Λαπίντ για μία ενημέρωση ασφαλείας. Μετά τη συνάντηση, ο Λαπίντ δήλωσε ότι δεν υπήρχε λόγος για πανικό και υποστήριξε ότι τίποτα συγκεκριμένο που να έμοιαζε με το περιστατικό της Flydubai δεν είχε παρουσιαστεί στην ενημέρωσή του. Την επόμενη ημέρα, επανήλθε στο ζήτημα, διευκρινίζοντας ότι η προειδοποίηση για αυξημένη δραστηριότητα στο εξωτερικό υπήρχε εδώ και χρόνια και δεν αφορούσε αεροπλάνα ή κάτι αντίστοιχο με όσα συνέβησαν στην FZ1073.

Η πορεία της πτήσης FZ1073

Το επόμενο πρωί, μετά τις παραπάνω εξελίξεις, η πτήση FZ1073 της Flydubai, η οποία είχε προορισμό το Τελ Αβίβ, παρουσίασε ένα σοβαρό περιστατικό εν πτήσει. Τα διαθέσιμα δεδομένα έδειξαν μία απότομη απώλεια ύψους, με το αεροσκάφος να χάνει περίπου 14.000 πόδια σε λιγότερο από μισό λεπτό. Αυτή η δραματική εξέλιξη ενεργοποίησε τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

Στη συνέχεια, το αεροσκάφος εξέπεμψε τον κωδικό 7700, ο οποίος σηματοδοτεί μία γενική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αργότερα, εξέπεμψε τον κωδικό 7500, ο οποίος χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις παράνομης παρέμβασης ή πιθανής αεροπειρατείας. Παρά τις δύσκολες στιγμές, το αεροσκάφος κατάφερε τελικά να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, διασφαλίζοντας την επιβίωση και των 174 επιβατών και μελών του πληρώματος.

Η πολιτική ερμηνεία του περιστατικού

Μετά την ασφαλή προσγείωση της πτήσης, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσίασε το περιστατικό ως απόπειρα του συγκυβερνήτη να ρίξει το αεροπλάνο. Σύμφωνα με την εκδοχή του, ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και επιχείρησε να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Αυτή η εκδοχή αναπαράχθηκε ευρέως από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε επίσης ότι επιβάτες και μέλη του πληρώματος παρενέβησαν και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη. Ο υπουργός Άμυνας Κατς, από την πλευρά του, χαρακτήρισε το περιστατικό «απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης», ενισχύοντας την πολιτική διάσταση που δόθηκε στο συμβάν.

Η θέση της FlyDubai

Σε αντίθεση με τις πολιτικές δηλώσεις, η ίδια η αεροπορική εταιρεία, FlyDubai, επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε ένα περιστατικό ή μία συμπλοκή στο πιλοτήριο του αεροσκάφους. Επίσης, επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος εκτράπηκε με ασφάλεια προς το Ταμπούκ και ότι όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς.

Ωστόσο, η FlyDubai δήλωσε ότι οι λόγοι και τα κίνητρα του περιστατικού παρέμεναν άγνωστα. Η εταιρεία προειδοποίησε κατά της πρόωρης εικασίας, τονίζοντας ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στο συμβάν. Η εταιρεία δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την φύση της συμπλοκής ή την ταυτότητα των εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από: Topontiki