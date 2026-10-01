Μεταλλική βέργα έπεσε σε αίθριο του ΠΑΜΑΚ: Διατάχθηκε ποινική έρευνα

Ένα σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα την περασμένη Τρίτη στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), προκαλώντας ανησυχία και οδηγώντας σε άμεση κινητοποίηση των αρχών. Συγκεκριμένα, μια μεταλλική βέργα μήκους περίπου δύο μέτρων αποκολλήθηκε και έπεσε σε αίθριο χώρο του κτιρίου, την ώρα που εκεί βρίσκονταν φοιτητές. Το γεγονός, αν και δεν είχε ως αποτέλεσμα τραυματισμούς, θεωρήθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνο και προκάλεσε την παρέμβαση της δικαιοσύνης.

Η καταγγελία για το συμβάν έγινε από τους φοιτητές του ιδρύματος, με αποτέλεσμα να διαταχθεί ποινική έρευνα. Η εισαγγελική παρέμβαση έχει ως στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό και την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Το επικίνδυνο περιστατικό στο ΠΑΜΑΚ

Το περιστατικό που καταγγέλθηκε από τους φοιτητές του ΠΑΜΑΚ αφορούσε την πτώση μιας μεταλλικής βέργας, η οποία είχε μήκος περίπου δύο μέτρα. Η βέργα αυτή έπεσε σε έναν αίθριο χώρο του πανεπιστημιακού κτιρίου, μια περιοχή όπου, σύμφωνα με τις καταγγελίες, βρίσκονταν φοιτητές.

Η πτώση ενός τόσο μεγάλου αντικειμένου σε έναν χώρο με παρουσία ατόμων εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των παρευρισκομένων. Η φύση του αντικειμένου και το ύψος από το οποίο έπεσε καθιστούν το περιστατικό ιδιαίτερα ανησυχητικό.

Οι συνθήκες της πτώσης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσαν εκλεγμένα μέλη του Φοιτητικού Συλλόγου, το συμβάν σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη. Εκείνη τη στιγμή, διεξάγονταν εργασίες στον τρίτο όροφο του κτιρίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η μεταλλική βέργα αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών.

Η πτώση της βέργας στο αίθριο, όπου βρίσκονταν φοιτητές, υποδηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που προέκυψε εν μέσω των εργασιών. Η ακριβής αιτία της αποκόλλησης και πτώσης αποτελεί αντικείμενο της έρευνας που έχει διαταχθεί.

Η καταγγελία των φοιτητών και η απουσία τραυματισμών

Οι φοιτητές του ΠΑΜΑΚ ήταν αυτοί που προχώρησαν στην καταγγελία του περιστατικού, αναδεικνύοντας τον επικίνδυνο χαρακτήρα του. Η καταγγελία τους έγινε μέσω ανακοίνωσης από εκλεγμένα μέλη του Φοιτητικού Συλλόγου, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης που βίωσαν.

Παρά την επικινδυνότητα του συμβάντος και την παρουσία φοιτητών στον χώρο, ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός. Αυτή η ευτυχής συγκυρία απέτρεψε τα χειρότερα, ωστόσο δεν μείωσε τη σημασία της διερεύνησης των συνθηκών που οδήγησαν στην πτώση της μεταλλικής βέργας.

Εισαγγελική παρέμβαση και προκαταρκτική εξέταση

Η καταγγελία των φοιτητών είχε άμεσες συνέπειες, καθώς προκάλεσε την εισαγγελική παρέμβαση. Οι δικαστικές αρχές έκριναν αναγκαία τη διερεύνηση του περιστατικού, διατάσσοντας τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Αυτή η ενέργεια σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της διαδικασίας για τη διαλεύκανση του συμβάντος.

Η προκαταρκτική εξέταση έχει ως βασικό στόχο να διερευνήσει διεξοδικά όλες τις πτυχές του περιστατικού. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι αρχές θα προσπαθήσουν να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη ποινικών ευθυνών.

Διερεύνηση ποινικών ευθυνών και παραβίαση κανόνων

Το κύριο μέλημα της εισαγγελικής έρευνας είναι η διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών που ενδεχομένως να προκύπτουν από το συμβάν. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχές θα εξετάσουν αν υπήρξαν παραλείψεις ή ενέργειες που οδήγησαν στην πτώση της μεταλλικής βέργας και αν αυτές επισύρουν νομικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το αδίκημα που διερευνάται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης είναι αυτό της παραβίασης των κανόνων οικοδομικής. Η διερεύνηση θα επικεντρωθεί στο αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανονισμοί ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών στον τρίτο όροφο του κτιρίου του ΠΑΜΑΚ.

Με πληροφορίες από: Topontiki