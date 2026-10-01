Η γιατρός Ιωάννα Γάκα αλλάζει ξανά δικηγόρο στην υπόθεση Μαζωνάκη

Η Ιωάννα Γάκα, η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, βρίσκεται για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες χωρίς νομικό εκπρόσωπο. Ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής ανακοίνωσε την παραίτησή του από την υπεράσπισή της, μία μόλις ημέρα μετά την πρώτη τους συνάντηση. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της αποχώρησης των δικηγόρων Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού, οι οποίοι αποφάσισαν να εκπροσωπήσουν αποκλειστικά τον σύζυγό της, Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Η παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή

Ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής παραιτήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης από την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα, ανακοινώνοντας πως τελικά δεν θα αναλάβει την εκπροσώπησή της. Η απόφαση αυτή ελήφθη μόλις μία ημέρα μετά την πρώτη τους συνάντηση, αφήνοντας τη γιατρό εκ νέου χωρίς συνήγορο υπεράσπισης.

Στη σχετική ανακοίνωση του δικηγορικού του γραφείου, ο κ. Αλεξανδρής ανέφερε ότι «κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο».

Η γιατρός χωρίς νομική εκπροσώπηση

Η Ιωάννα Γάκα, η οποία κρατείται στις φυλακές, βρίσκεται πλέον μπροστά στην ανάγκη να αναζητήσει νέο νομικό εκπρόσωπο. Πρόκειται για την τρίτη φορά που καλείται να βρει συνήγορο από τη στιγμή της σύλληψής της, γεγονός που αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της νομικής της θέσης.

Η κατάσταση αυτή δημιουργείται για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, καθώς η γιατρός μένει χωρίς υπεράσπιση, αναγκάζοντάς την να αναζητήσει εκ νέου νομική υποστήριξη για την υπόθεσή της.

Η αποχώρηση των δικηγόρων Αγαπηνού

Πριν από την παραίτηση του κ. Αλεξανδρή, είχε προηγηθεί η απόφαση των δικηγόρων Νίκου Αγαπηνού και Τέλλου Αγαπηνού να αποχωρήσουν από την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα. Οι δύο συνήγοροι είχαν αναλάβει αρχικά την εκπροσώπηση τόσο της γιατρού όσο και του συζύγου της.

Στη δική τους ανακοίνωση, οι κ.κ. Αγαπηνός είχαν δηλώσει ότι «οι συνήγοροι υπεράσπισης του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου για λόγους αμιγώς νομικούς γνωστοποιούν ότι περιορίζουν την εκπροσώπηση τους στο πρόσωπο του ανωτέρω εντολέα τους, παραιτούμενοι από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης συζύγου του».

Οι λόγοι της πραγματολογικής διαφοροποίησης

Οι δικηγόροι Νίκος και Τέλλος Αγαπηνός είχαν επισημάνει ότι ο περιορισμός της εκπροσώπησής τους αποκλειστικά στον Ηλία Θεοδωρόπουλο ήταν «δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων».

Είχαν επίσης αναφέρει ότι, εφόσον κρινόταν σκόπιμο, οι λόγοι αυτοί θα αναπτύσσονταν αναλυτικώς, υποδεικνύοντας τις διαφορετικές νομικές στρατηγικές που μπορεί να απαιτούνταν για την υπεράσπιση καθενός από τους δύο κατηγορούμενους στην υπόθεση.

Η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Η Ιωάννα Γάκα κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τον οποίο υπέβαλε σε πλασμαφαίρεση. Η υπόθεση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Η γιατρός παραμένει κρατούμενη στις φυλακές, ενώ η αναζήτηση νέου νομικού εκπροσώπου αποτελεί πλέον άμεση προτεραιότητα για την ίδια, προκειμένου να συνεχιστεί η υπερασπιστική της γραμμή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos