Θάνατος Μαζωνάκη: Η αναισθησιολόγος επιβεβαιώνει τη μέθη με προποφόλη, αλλαγή δικηγόρου για τη γιατρό

Η ανακριτική διαδικασία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως από τις καταθέσεις προσώπων-κλειδιά. Μια αναισθησιολόγος, η οποία φέρεται να δέχτηκε τηλεφώνημα από το ιατρείο της Καρνεάδου, επιβεβαίωσε την κλήση σχετικά με αντίδοτο για μέθη που χορηγήθηκε στον τραγουδιστή. Παράλληλα, η κατηγορούμενη γιατρός, ηλικίας 56 ετών, προχώρησε σε νέα αλλαγή της νομικής της εκπροσώπησης.

Η κατάθεση της αναισθησιολόγου

Η αναισθησιολόγος, ένα από τα πρόσωπα-κλειδιά στην εξιχνίαση της υπόθεσης, έχει ήδη καταθέσει στον 32ο τακτικό ανακριτή τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεσή της επιβεβαιώνει ένα τηλεφώνημα που δέχτηκε από το ιατρείο της Καρνεάδου.

Η κλήση έγινε από νοσηλεύτρια του ιατρείου, η οποία ρωτούσε αν υπάρχει αντίδοτο στη μέθη που χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η μάρτυρας φέρεται να δήλωσε ότι δεν μίλησε απευθείας με τη γιατρό, αλλά με τη νοσηλεύτρια, η οποία τη ρώτησε συγκεκριμένα «ποιο είναι το αντίδοτο στην προποφόλη», με την ίδια να απαντά ότι δεν υπάρχει. Το τηλεφώνημα φέρεται να έγινε την ώρα που επικρατούσε πανικός και γίνονταν προσπάθειες να συνεφέρουν τον τραγουδιστή.

Η εμπλοκή της νοσηλεύτριας και η «κοινή γραμμή»

Η νοσηλεύτρια, ηλικίας 56 ετών, η οποία επίσης πέρασε το κατώφλι του ανακριτή προχθές, Τρίτη, φέρεται να έδωσε νέα διάσταση στην υπόθεση. Στην κατάθεσή της, ανέφερε ότι εκτός από την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό, και ένας 58χρονος γιατρός ζήτησε από το προσωπικό να έχουν κοινή γραμμή στις καταθέσεις τους προς τις αρχές.

Συγκεκριμένα, η νοσηλεύτρια φέρεται να δήλωσε: «Ο γιατρός μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι και θα πρέπει να έχουμε κοινή γραμμή». Επιπλέον, η νοσηλεύτρια είχε καταθέσει πως η κατηγορούμενη γιατρός της ζήτησε να τηλεφωνήσει στην αναισθησιολόγο και να ρωτήσει εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Η αναισθησιολόγος ερχόταν κάποιες φορές στο ιατρείο και βοηθούσε την κατηγορούμενη γιατρό με κάποιες φλεβοκεντήσεις.

Νέα αλλαγή δικηγόρου για την κατηγορούμενη γιατρό

Στο μεταξύ, η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός προχώρησε σε νέα αλλαγή της νομικής της εκπροσώπησης. Ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος είχε αναλάβει την υπεράσπισή της λίγα εικοσιτετράωρα πριν, ανακοίνωσε την αδυναμία του να συνεχίσει την εκπροσώπηση.

Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Αλεξανδρής ανέφερε: «Κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση της από το δικηγορικό μας γραφείο». Πρόκειται για τον δεύτερο δικηγόρο που σταματά να εκπροσωπεί την κατηγορούμενη γιατρό.

Ο νέος υπερασπιστής και η στάση της γιατρού

Αμέσως μετά την αποχώρηση του κ. Αλεξανδρή, ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής ανακοίνωσε ότι ανέλαβε την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού, η οποία αναφέρεται ως κυρία Ι. Γ.

Στην ανακοίνωση του νέου υπερασπιστή, διευκρινίζεται ότι η κυρία Ι. Γ. ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου δικηγόρου, ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων γι’ αυτές. Τονίζεται επίσης ότι οι «υπερασπιστικοί ισχυρισμοί» που ειπώθηκαν δημοσίως, χωρίς να έχουν ληφθεί αντίγραφα της δικογραφίας, δεν αντιπροσωπεύουν την ίδια. Η υπεράσπιση της κυρίας Ι. Γ. θα παραθέσει τα νομικά και πραγματικά της επιχειρήματα μόνον ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, τηρώντας τη μυστικότητα της ανάκρισης και αποφεύγοντας κάθε δημόσια τοποθέτηση.

Η επιμονή της γιατρού και η συνέχεια της έρευνας

Η προφυλακισμένη γιατρός εξακολουθεί να επιμένει πως δεν χορήγησε κάποια ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν την πλασμαφαίρεση. Αυτή η θέση της έρχεται σε αντίθεση με τις πληροφορίες που προκύπτουν από τις καταθέσεις, όπως αυτή της νοσηλεύτριας, η οποία ανέφερε ότι η γιατρός της ζήτησε να ρωτήσει για αντίδοτο στην προποφόλη.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με τον αρμόδιο ανακριτή να επιχειρεί να συνθέσει το παζλ των στιγμών που προηγήθηκαν και ακολούθησαν του θανάτου του τραγουδιστή. Αναμένονται και άλλες καταθέσεις από πρόσωπα που έχουν κομβικό ρόλο στην υπόθεση, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Newsit, News.gr