Σεισμική δόνηση 3,8 Ρίχτερ έγινε αισθητή στη Θήβα και την Αττική

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη Θήβα. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 16:03 της 01.10.2026 και έγινε αισθητός σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της πρωτεύουσας, της Αθήνας. Τα πρώτα στοιχεία για τη δόνηση προέρχονται από την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο και το εστιακό βάθος του σεισμού

Σύμφωνα με τις αναφορές, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται πέντε χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Θήβας. Η ακριβής αυτή τοποθεσία προσδιορίστηκε από την πρώτη αναφορά στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το οποίο παρακολουθεί τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Άλλες πηγές αναφέρουν το επίκεντρο πέντε χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θήβας, ενώ μία αναφορά κάνει λόγο για 5 χλμ ανατολικά/νοτιοανατολικά της Θήβας, υποδεικνύοντας την ίδια γενική περιοχή.

Όσον αφορά το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης, αυτό υπολογίστηκε στα πέντε χιλιόμετρα. Αυτό το σχετικά μικρό εστιακό βάθος μπορεί να εξηγεί γιατί ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετά μεγάλη απόσταση από το επίκεντρό του, επηρεάζοντας όχι μόνο την άμεση περιοχή της Θήβας αλλά και γειτονικές περιοχές.

Η χρονική στιγμή της δόνησης

Ο σεισμός σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 01 Οκτωβρίου 2026, με την ακριβή ώρα της δόνησης να καταγράφεται στις 16:03. Η χρονική αυτή στιγμή είναι σημαντική για την καταγραφή και ανάλυση της σεισμικής δραστηριότητας από τους αρμόδιους φορείς. Η δόνηση ήταν αρκετά ισχυρή για να γίνει αντιληπτή από τους κατοίκους των επηρεαζόμενων περιοχών.

Η καταγραφή του σεισμού σε αυτή τη συγκεκριμένη ώρα και ημερομηνία αποτελεί μέρος της συνεχούς παρακολούθησης του φαινομένου. Το μέγεθος των 3,8 Ρίχτερ κατατάσσει τη δόνηση σε μια κατηγορία που μπορεί να προκαλέσει αισθητή δόνηση χωρίς να είναι συνήθως καταστροφική, αν και η αίσθηση εξαρτάται και από το εστιακό βάθος και την απόσταση από το επίκεντρο.

Αισθητός και στην Αττική

Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του σεισμού ήταν ότι έγινε αισθητός όχι μόνο στην περιοχή της Θήβας, όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο, αλλά και σε ευρύτερες περιοχές. Συγκεκριμένα, η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της Αττικής. Αυτό περιλαμβάνει και την πρωτεύουσα, την Αθήνα, όπου αρκετοί κάτοικοι ανέφεραν ότι ένιωσαν τον σεισμό.

Η αίσθηση του σεισμού στην Αθήνα και σε άλλα σημεία της Αττικής υπογραμμίζει την έκταση της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων. Παρά το μέγεθος των 3,8 Ρίχτερ, η δόνηση ήταν επαρκής για να γίνει αντιληπτή από τους κατοίκους σε αστικές περιοχές, προκαλώντας την προσοχή τους.

Τα δεδομένα από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Οι πληροφορίες σχετικά με τον σεισμό προέρχονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το οποίο είναι ο κύριος φορέας για την παρακολούθηση και καταγραφή των σεισμικών φαινομένων στην Ελλάδα. Η αυτόματη λύση του Ινστιτούτου παρείχε τα αρχικά και βασικά στοιχεία για το μέγεθος, το επίκεντρο και το εστιακό βάθος της δόνησης, λίγο μετά την εκδήλωσής της.

Οι πρώτες αυτές αναφορές είναι καθοριστικές για την έγκυρη ενημέρωση του κοινού και των αρχών. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο παρέχει συνεχώς ενημερωμένα δεδομένα, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις για το μέγεθος των 3,8 Ρίχτερ, το εστιακό βάθος των πέντε χιλιομέτρων και την τοποθεσία του επίκεντρου ανατολικά-νοτιοανατολικά της Θήβας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Ieidiseis