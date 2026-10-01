Υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη: Νέα κατάθεση διασώστριας του ΕΚΑΒ και απολογίες γιατρών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική διαδικασία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων και των αποτελεσμάτων από τις άρσεις απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων. Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου πέρασε σήμερα η διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία έφτασε πρώτη στο ιατρείο της Καρνεάδου μετά την κλήση των γιατρών. Παράλληλα, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί παρέδωσαν νέο απολογητικό υπόμνημα μέσω των δικηγόρων τους, επιμένοντας στην απόδοση ευθυνών στο ΕΚΑΒ.

Η κατάθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ

Η διασώστρια του ΕΚΑΒ κατέθεσε για περίπου μία ώρα, απαντώντας στις ερωτήσεις του δικαστικού λειτουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε την προανακριτική της κατάθεση, στην οποία περιέγραφε τι αντίκρισε όταν μπήκε στον χώρο του ιατρείου.

Όπως φέρεται να έχει καταθέσει, πήγαν στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο ασθενής και εκεί διαπίστωσαν ένα άτομο, το οποίο τους δήλωσε ότι είναι παθολόγος του ιατρείου, να κάνει «ΚΑΡΠΑ» στον ασθενή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι, φορώντας ένα σλιπάκι και μία κοντομάνικη μπλούζα.

Η διασώστρια δήλωσε ότι ο ασθενής, όπως διαπιστώθηκε, ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση. Επέμεινε ότι τηρήθηκαν απαρέγκλιτα τα πρωτόκολλα που προβλέπει το ΕΚΑΒ για τέτοιες περιπτώσεις, συνεχίζοντας την ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο.

Η ενημέρωση από τους γιατρούς και η αναγνώριση

Ο ιατρός του ιατρείου ενημέρωσε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ότι ο ασθενής προσήλθε για μια θεραπεία, χωρίς να την διευκρινίσει, και πριν την ξεκινήσει, αφού του τοποθετήθηκε φλεβική γραμμή, υπέστη καρδιακή ανακοπή. Άμεσα ανέλαβαν οι διασώστες να συνεχίσουν την «ΚΑΡΠΑ», ενώ του τοποθέτησαν και απινιδωτή, ο οποίος «έδειξε» ότι βρίσκεται σε ασυστολία, δηλαδή ο ρυθμός καρδιάς ήταν μη απινιδώσιμος.

Στη συνέχεια, τοποθέτησαν λαρυγγική μάσκα και έκαναν χρήση αυτοδιατεινόμενου ασκού. Παρέδωσαν τον άντρα στους εφημερεύοντες ιατρούς και αναμείναν στο νοσοκομείο για σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης αντικειμένων.

Κατά τη σύνταξη του εγγράφου, εντός μαύρου τσαντακίου το οποίο παρέδωσε ο ιατρός του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου αρ. 11 και ανήκε στον άνδρα που μεταφέρθηκε, ανευρέθη ταυτότητα με στοιχεία Μαζωνάκης Γεώργιος. Τότε διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τον τραγουδιστή Μαζωνάκη Γεώργιο, καθώς οι γιατροί δεν τους είχαν ενημερώσει για την ταυτότητά του.

Οι ισχυρισμοί των γιατρών και η απάντηση του ΕΚΑΒ

Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί παρέδωσαν ένα νέο απολογητικό υπόμνημα μέσω των δικηγόρων τους, στην προσπάθειά τους να αντικρούσουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Επιμένουν στην γραμμή απόδοσης ευθυνών στο ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό τους, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στις 16:15 και οι ίδιοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ έξι λεπτά μετά, στις 16:21. Το ασθενοφόρο, κατά τους ισχυρισμούς των γιατρών, έφτασε στις 16:26.

Ισχυρίχονται επίσης ότι στο ασθενοφόρο δεν υπήρχε φορείο και ότι οι διασώστες έβαλαν τον τραγουδιστή σε κάθισμα για να τον κατεβάσουν από το ιατρείο, «διακόπτοντας την ΚΑΡΠΑ». Ωστόσο, οι διασώστες έχουν διαψεύσει κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.

Πρόσθετες λεπτομέρειες από τις καταθέσεις

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διασώστρια κατέθεσε πως κανένας από τους κατηγορούμενους γιατρούς δεν ζήτησε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο. Αυτή η δήλωση απαντά στις αιτιάσεις πως δεν υπήρχε διαθέσιμος χώρος στο ασθενοφόρο για άλλο άτομο.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος συνόδευε στα δικαστήρια τη μάρτυρα, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη που είχαν οι διασώστες, ήταν αυτή ενός ανθρώπου που έχει υποστεί ανακοπή καρδιάς.

Οι εξηγήσεις των γιατρών για τα μηχανήματα και τις καταγραφές

Αναφορικά με τα alarm που έχουν καταγραφεί από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, οι κατηγορούμενοι γιατροί υποστήριξαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει η φλέβα του ασθενή.

Για τις φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε η Γάκα, ισχυρίζεται ότι είναι πάγια πρακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της και έδειξε τον υπνοθεραπευτή ως το άτομο στο οποίο έστειλε τις εικόνες.

Όσον αφορά τα μηχανήματα, οι γιατροί επιμένουν στον ισχυρισμό ότι το ιατρείο λειτουργούσε νόμιμα και πως τα μηχανήματα ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο και το 2025 και το 2026 με τα σχετικά τιμολόγια.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki