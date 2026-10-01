Νέες μεγάλες παραγωγές της Amazon MGM Studios έρχονται στη MagentaTV

Νέες κινηματογραφικές παραγωγές της Amazon MGM Studios, με τη συμμετοχή μερικών από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, αναμένεται να ενταχθούν στο πρόγραμμα της MagentaTV της Telekom. Η εξέλιξη αυτή προκύπτει από τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, με τις νέες ταινίες να είναι διαθέσιμες στους συνδρομητές από τον Νοέμβριο.

Ενίσχυση περιεχομένου με κορυφαίες παραγωγές

Η συνεργασία με την Amazon MGM Studios, έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της παγκόσμιας κινηματογραφικής και τηλεοπτικής βιομηχανίας, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το περιεχόμενο της MagentaTV. Μέσω αυτής της συμφωνίας, η πλατφόρμα εμπλουτίζεται με ένα ευρύ φάσμα κινηματογραφικών ειδών.

Συνολικά, 18 νέοι τίτλοι της Amazon MGM Studios θα ενταχθούν σταδιακά στο πρόγραμμα της MagentaTV. Αυτές οι παραγωγές περιλαμβάνουν ταινίες δράσης, περιπέτειας, επιστημονικής φαντασίας, θρίλερ, κωμωδίες, καθώς και οικογενειακές ταινίες, προσφέροντας ποικιλία επιλογών στους θεατές.

Οι νέες ταινίες που ξεχωρίζουν

Ανάμεσα στους τίτλους που θα προβληθούν, ξεχωρίζουν αρκετές παραγωγές με γνωστούς ηθοποιούς. Συγκεκριμένα, οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το «Masters of the Universe» με τους Νίκολας Γκάλιτζιν και Καμίλα Μέντες, καθώς και το «Crime 101» στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Κρις Χέμσγουορθ, Μαρκ Ράφαλο και Χάλι Μπέρι.

Επίσης, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι ταινίες «Η Εσχάτη των Ποινών» με τους Κρις Πρατ και Ρεμπέκα Φέργκιουσον, «Μετά το Κυνήγι» με την Τζούλια Ρόμπερτς, τον Άντριου Γκάρφιλντ και την Άϊο Εντεμπίρι. Ακόμη, θα προβληθούν το «The Accountant 2» με τον Μπεν Άφλεκ, το «The Wrecking Crew» με τους Τζέισον Μομόα και Ντέιβ Μπαουτίστα, και το «Play Dirty» με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ.

Τη λίστα των νέων παραγωγών συμπληρώνουν το «Tom Clancy’s Jack Ryan: Πόλεμος Φαντασμάτων», το «Oh.What.Fun» με την Μισέλ Φάιφερ, καθώς και η action comedy «Heads of State» με τους Ίντρις Έλμπα, Τζον Σίνα και Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας.

Αναμενόμενες πρεμιέρες για το 2027

Πέρα από τις άμεσες προσθήκες, η συνεργασία προβλέπει και νέες παραγωγές που αναμένονται μέσα στο 2027. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει η βιογραφική αθλητική ταινία «Madden».

Η ταινία αυτή αφορά τη ζωή του θρυλικού προπονητή και σχολιαστή του αμερικανικού football, Τζον Μάντεν, και θα έχει στους πρωταγωνιστικούς ρόλους τους Νίκολας Κέιτζ και Κρίστιαν Μπέιλ. Επιπλέον, για το 2027 αναμένεται και το «The Man with the Bag» με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Οι δηλώσεις της Φαίης Τσιτσιπή

Σε δήλωσή της, η Senior Manager Content Management MagentaTV, Φαίη Τσιτσιπή, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη νέα συνεργασία. Όπως ανέφερε, η συμφωνία με την Amazon MGM Studios ενισχύει περαιτέρω το κινηματογραφικό περιεχόμενο της πλατφόρμας.

Η κυρία Τσιτσιπή τόνισε ότι η MagentaTV αποτελεί τη Νο1 streaming πλατφόρμα στην Ελλάδα και πως η εταιρεία συνεχίζει σταθερά να επενδύει σε δυνατές διεθνείς συνεργασίες με κορυφαία κινηματογραφικά στούντιο. Στόχος είναι η διεύρυνση των επιλογών ψυχαγωγίας που προσφέρονται στους συνδρομητές.

Αφιέρωμα στον James Bond με το «Magenta Cinema 007»

Παράλληλα με τις νέες παραγωγές, η MagentaTV αφιερώνει τον Οκτώβριο στον James Bond, μέσα από το pop-up κανάλι «Magenta Cinema 007». Το κανάλι θα προβάλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007, αντλώντας από τον κατάλογο της MGM.

Από την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, καθημερινά από τις 15:00, το «Magenta Cinema 007» θα προβάλλει 25 ταινίες του franchise. Το αφιέρωμα ξεκινά από το «Dr. No» με τον Σον Κόνερι και φτάνει έως το «No Time to Die» με τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης ειδικό περιεχόμενο αφιερωμένο στην ιστορία και τη δημιουργία των ταινιών. Ξεχωριστή θέση θα έχουν τα αφιερώματα στους ηθοποιούς Σον Κόνερι, Τζορτζ Λέιζενμπι, Ρότζερ Μουρ, Τίμοθυ Ντάλτον, Πιρς Μπρόσναν και Ντάνιελ Κρεγκ, καθώς και στις «Women of Bond» και στον μεγαλύτερο «κακό» του franchise, Σταύρο Μπλόφιλντ. Όλες οι ταινίες του αφιερώματος θα είναι διαθέσιμες και στην On Demand υπηρεσία της MagentaTV.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki