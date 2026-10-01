Ιβάν Τόνι: Δήλωσε αθώος για επίθεση σε νυχτερινό κέντρο του Λονδίνου

Ο γνωστός ποδοσφαιριστής Ιβάν Τόνι, ο οποίος αγωνίζεται πλέον για τον σαουδαραβικό σύλλογο Αλ Αχλί, δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες επίθεσης και σωματικής βλάβης που του αποδίδονται. Η υπόθεση αφορά ένα περιστατικό που φέρεται να έλαβε χώρα σε νυχτερινό κέντρο του Λονδίνου τον Δεκέμβριο του 2025. Ο 30χρονος επιθετικός αφέθηκε ελεύθερος από το Δικαστήριο του Γουέστμινστερ, χωρίς να του επιβληθούν περιοριστικοί όροι, εν αναμονή της επόμενης δικαστικής διαδικασίας.

Η δικαστική εμφάνιση και η δήλωση αθωότητας

Ο Ιβάν Τόνι εμφανίστηκε την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ, όπου κλήθηκε να αντιμετωπίσει για πρώτη φορά τις κατηγορίες που τον βαραίνουν. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο ποδοσφαιριστής δήλωσε αθώος για την επίθεση και τη σωματική βλάβη, αρνούμενος τις κατηγορίες που σχετίζονται με το περιστατικό της 6ης Δεκεμβρίου του 2025.

Οι κατηγορίες αναφέρουν ότι ο Τόνι χτύπησε τον Σέιμπερ Ντα Σίλβα με κουτουλιά και γροθιά, προκαλώντας του σωματική βλάβη. Το συμβάν φέρεται να έλαβε χώρα σε νυχτερινό κέντρο στην περιοχή του Σόχο στο Λονδίνο. Ο ποδοσφαιριστής κατηγορήθηκε επίσημα για το συγκεκριμένο περιστατικό στις 31 Ιουλίου.

Η εξέλιξη της υπόθεσης και η επόμενη ημερομηνία

Μετά τη δήλωση αθωότητας, το Δικαστήριο του Γουέστμινστερ αποφάσισε την απελευθέρωση του Ιβάν Τόνι. Ο ποδοσφαιριστής αφέθηκε ελεύθερος χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων, μέχρι την επόμενη δικαστική ακρόαση. Αυτή έχει προγραμματιστεί για τις 29 Οκτωβρίου και θα διεξαχθεί στο «Crown Court» του Σάουθγουορκ.

Ο εκπρόσωπος του Ιβάν Τόνι προέβη σε σχετική δήλωση, υπογραμμίζοντας τη θέση του ποδοσφαιριστή. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως «ο Ιβάν αναγνωρίζει την κατηγορία και, παρότι είναι φυσιολογικό να έχει σοκαριστεί, ανυπομονεί να του δοθεί η ευκαιρία να αποδείξει την αθωότητά του στο δικαστήριο».

Η πορεία του Ιβάν Τόνι στον χώρο του ποδοσφαίρου

Η επαγγελματική διαδρομή του Ιβάν Τόνι ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία, καθώς αποκτήθηκε από τη Νιούκαστλ όταν ήταν μόλις 19 ετών. Η μεταγραφή του στην Πίτερμπρο Γιουνάιτεντ πραγματοποιήθηκε το 2018, όπου συνέχισε να αναπτύσσει τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες.

Δύο χρόνια αργότερα, το 2020, ο Τόνι πήρε μεταγραφή στην Μπρέντφορντ. Με την ομάδα αυτή, ο ποδοσφαιριστής διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο, συμβάλλοντας ενεργά στην εξασφάλιση της ανόδου της ομάδας στην Premier League, την κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η συνεισφορά του ήταν σημαντική για την επιτυχία της Μπρέντφορντ.

Η τρέχουσα ομάδα και η διεθνής παρουσία

Το 2024, ο Ιβάν Τόνι υπέγραψε συμβόλαιο με την Αλ Αχλί, έναν από τους συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ποσό της μεταγραφής του ανήλθε στις 40 εκατομμύρια λίρες, γεγονός που αναδεικνύει την υψηλή του αξία στην ποδοσφαιρική αγορά.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Τόνι έχει εκπροσωπήσει την Εθνική Αγγλίας, έχοντας καταγράψει 10 συμμετοχές και ένα γκολ με τη φανέλα των «Τριών Λιονταριών». Ωστόσο, δεν συμπεριλήφθηκε στην τελευταία αποστολή της εθνικής ομάδας για τους αγώνες του Nations League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta