Ο Γιούργκεν Κλοπ «αηδιασμένος» με σχόλια περί «λευκότητας» της εθνικής Γερμανίας

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας, Γιούργκεν Κλοπ, απάντησε με έντονο τρόπο στα σχόλια που αφορούν τη «λευκότητα» της εθνικής ομάδας, δηλώνοντας «αηδιασμένος». Ο Γερμανός προπονητής χαρακτήρισε τη συζήτηση που έχει ανοίξει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη «γερμανικότητα» των παικτών, δηλαδή αν είναι αρκετά «λευκοί», ως «εντελώς ανοησία». Ο Κλοπ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να δίνεται χώρος σε ανθρώπους που εκφράζουν τέτοιες απόψεις.

Η έντονη αντίδραση του Κλοπ

Ο Γιούργκεν Κλοπ σχολίασε με σαφήνεια τη συζήτηση περί «λευκότητας» της εθνικής Γερμανίας, εκφράζοντας την πλήρη του αποστροφή. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δήλωσε πως δεν πρέπει να δίνεται καμία σημασία σε όσους διατυπώνουν τέτοιες απόψεις, τονίζοντας ότι δεν θα ακούσει κανείς από τον ίδιο τι σκέφτεται για αυτό το ζήτημα.

«Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να δίνουμε σημασία σε αυτούς τους ανθρώπους», δήλωσε ο Κλοπ. Πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι στην καθημερινότητά του έχει ελάχιστο χρόνο για την ανοησία και ακόμη λιγότερο για την ανοησία που παρατηρείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας την πλήρη του απόρριψη τέτοιων συζητήσεων.

Το μήνυμα του αθλητισμού

Ο Γερμανός τεχνικός υποστήριξε ότι ο αθλητισμός και ειδικότερα το ποδόσφαιρο αποτελούν ένα παράδειγμα όπου η συνύπαρξη και ο αμοιβαίος σεβασμός παραμένουν εφικτοί. Σύμφωνα με τον Κλοπ, ο κόσμος θα μπορούσε να διδαχθεί πολλά από ένα αποδυτήριο, όπου όλοι γίνονται σεβαστοί με βάση τα πραγματικά δεδομένα και όχι απαξιώνονται εξαιτίας ψευδών απόψεων.

Ο Κλοπ, ο οποίος ανέλαβε την εθνική ομάδα το καλοκαίρι και βρίσκεται στη διαδικασία διαμόρφωσης της νέας της ταυτότητας, τόνισε την ενότητα των παικτών. Ανέφερε ότι οι ποδοσφαιριστές που συγκεντρώθηκαν στο τελευταίο καμπ, μεταξύ των οποίων και αρκετοί με μεταναστευτικό υπόβαθρο, «δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ενωμένοι», αναδεικνύοντας την αρμονική τους συνύπαρξη.

Το έναυσμα των σχολίων

Η νέα σειρά ρατσιστικών και προσβλητικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εντάθηκε μετά την ήττα της Γερμανίας με 1-0 από την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση διεξήχθη την περασμένη Κυριακή στο Nations League, με το αποτέλεσμα να σηματοδοτεί την πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας.

Αυτή η ήττα φαίνεται να λειτούργησε ως έναυσμα για την αναζωπύρωση των συζητήσεων περί της εθνοτικής σύνθεσης της γερμανικής ομάδας, οδηγώντας σε μία σειρά από σχόλια που αμφισβητούσαν την «γερμανικότητα» των παικτών της. Τα σχόλια αυτά προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Οι επιθέσεις της ακροδεξιάς

Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις, που διατυπώθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θυμίζουν τις επανειλημμένες επιθέσεις στελεχών της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD). Το κόμμα αυτό έχει στο παρελθόν εκφράσει την αντίθεσή του στην πολυμορφία της εθνικής ομάδας και στην εθνοτική σύνθεση του ρόστερ της.

Βουλευτές του AfD έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιήσει απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για την ομάδα, μεταξύ άλλων αποκαλώντας την «πολιτικά ορθή ομάδα μισθοφόρων». Αυτές οι δηλώσεις υπογραμμίζουν ένα ευρύτερο πλαίσιο αντιδράσεων από ακροδεξαιά στοιχεία απέναντι στην πολυπολιτισμική σύνθεση της γερμανικής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Reader