Σε μια σημαντική αποκάλυψη προχώρησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (1/10) στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος». Η υπουργός υποστήριξε ότι υπάρχουν δήμοι που βάζουν εμπόδια στην αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου που είναι χρόνια παρατημένα, ενώ κάτοικοι ξεσηκώνονται, καθώς δεν επιθυμούν στις περιοχές τους τη δημιουργία Κοινωνικών Κατοικιών ή δομών Αναπηρίας.

Οι αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης

Η κυρία Μιχαηλίδου ανέφερε ότι το υπουργείο συναντά σοβαρές δυσκολίες στην αξιοποίηση ακινήτων που παραμένουν ανεκμετάλλευτα. Αυτό οφείλεται, όπως είπε, στην αναλγησία εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι πιθανόν δεν θέλουν να δυσαρεστήσουν τους ψηφοφόρους τους.

Συγκεκριμένα, η υπουργός δήλωσε: «Θέλουμε να αξιοποιήσουμε ανενεργά στρατόπεδα και υπάρχουν αντιδράσεις από μερίδα τοπικών κοινωνιών, καθώς θέλουν δίπλα τους να έχουν μόνο το δάσος και όχι να γίνει η έκταση Κοινωνικές Κατοικίες».

Πρόσθεσε δε ένα παράδειγμα: «Πας σε έναν Δήμο και εκδηλώνεις ενδιαφέρον να αξιοποιήσεις ένα ακίνητο που είναι χρόνια παρατημένο και σου λέει ο Δήμαρχος “το έχω κάνει πάρκο και έχω τοποθετήσει όργανα γυμναστικής για τον κόσμο”. Ξεσηκώνονται κάτοικοι και ολόκληρες γειτονιές, λέγοντας ότι θέλουν πράσινο ή να μην είναι κτισμένος ο κενός χώρος».

Εμπόδια στις δομές αναπηρίας

Η υπουργός εξέφρασε την οργή της για εκείνους που αρνούνται τη δημιουργία δομών αναπηρίας. Τόνισε ότι υπάρχουν δήμαρχοι που δηλώνουν πως δεν έχουν πρόβλημα με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), αλλά δεν επιθυμούν τη δημιουργία μικρών δομών στην περιοχή τους.

Η κυρία Μιχαηλίδου εξήγησε τη φύση αυτών των δομών: «Και μιλάμε για δομές, μικρά διαμερίσματα που στεγάζουν έως 9 άτομα μέσα στον αστικό ιστό, προκειμένου να μην έχουμε ασυλοποίηση και ιδρυματοποίηση των ανθρώπων αυτών».

Δυσκολίες στην αξιοποίηση ακινήτων

Το υπουργείο αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην αξιοποίηση ακινήτων που «αραχνιάζουν» και μένουν «κενά». Αυτά τα ακίνητα θα μπορούσαν να αποτελέσουν λύση στο σοβαρό κοινωνικό ζήτημα του στεγαστικού.

Οι δυσκολίες αυτές αποδίδονται, μεταξύ άλλων, στην τάση «βολέματος» κατοίκων και φορέων. Αυτοί οι φορείς ενδιαφέρονται περισσότερο να μη «διαταραχθεί» η εικόνα της περιοχής τους όπως την ξέρουν έως σήμερα, παρά για τον διπλανό τους και τις ανάγκες που υπάρχουν στην κοινωνία.

Η πολυπλοκότητα των τίτλων ιδιοκτησίας

Πέρα από τις αντιδράσεις από δήμους και τοπικές κοινωνίες, η υπουργός υποστήριξε ότι υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό εμπόδιο. Η αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου καθίσταται δύσκολη λόγω της πολυπλοκότητας των τίτλων ιδιοκτησίας τους.

Η κυρία Μιχαηλίδου σημείωσε ότι οι τίτλοι ιδιοκτησίας σε πολλά από αυτά τα ακίνητα είναι «τρομερά μπερδεμένοι», προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο δυσκολίας στην προσπάθεια αξιοποίησής τους.

Το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο

Οι προσπάθειες για την αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικών προκλήσεων. Το δημογραφικό αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα για τη χώρα.

Παράλληλα, η στεγαστική κρίση οξύνεται όλο και περισσότερο, δημιουργώντας αυξημένες ανάγκες για κοινωνικές κατοικίες και δομές στέγασης.

Η υπουργός τόνισε την πολύ μεγάλη ανάγκη αξιοποίησης των ακινήτων του Δημοσίου, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που συναντώνται σε αυτή την προσπάθεια.

Με πληροφορίες από: Enikos