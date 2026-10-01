Ο προφυλακισμένος γιατρός, ο οποίος κατηγορείται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, κατέθεσε αιτήματα στον 32ο τακτικό ανακριτή, επιμένοντας στην πλήρη αθωότητά του. Μέσω εγγράφου που έφερε στο φως της δημοσιότητας, ο γιατρός ανατρέχει στα γεγονότα της επίμαχης ημέρας και ζητά να κληθούν συγκεκριμένα πρόσωπα για κατάθεση, τα οποία, όπως υποστηρίζει, μπορούν να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς του.

Η θέση του γιατρού και η άρνηση σχέσης

Στην αίτησή του προς τον ανακριτή, ο προφυλακισμένος γιατρός τονίζει ότι από όλα τα στοιχεία της δικογραφίας που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα, ουδεμία σχέση είχε με τον εκλιπόντα ασθενή. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η μόνη σύνδεση που υπήρχε ήταν η συστέγαση του ιατρείου του με αυτό της κυρίας γιατρού που φέρεται να ήταν η θεράπουσα του ασθενούς. Αυτή η συστέγαση, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υποδηλώνει καμία άλλη εμπλοκή του στην υπόθεση.

Ο ίδιος υπογραμμίζει με έμφαση ότι ούτε τον εξέτασε ποτέ, ούτε του πρότεινε οποιαδήποτε θεραπεία, ούτε του παρείχε οιαδήποτε ιατρική υπηρεσία. Επίσης, δηλώνει κατηγορηματικά πως ουδέποτε γνώρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αυτοί οι ισχυρισμοί, σύμφωνα με τον γιατρό, καταμαρτυρούνται από όλους τους μάρτυρες που έχουν εξεταστεί μέχρι τώρα, συμπεριλαμβανομένου ενός ασθενή που κατέθεσε ως μάρτυρας, καθώς και των εργαζομένων που κλήθηκαν με ενέργειες του ανακριτή και αιτήματα της υπεράσπισης.

Η μη διασύνδεση με την παρουσία του εκλιπόντος

Ο γιατρός επιμένει ότι ουδόλως συνδέεται, ούτε καν με την υποδοχή του εκλιπόντος ή με την παρουσία του στον χώρο του συστεγαζόμενου ιατρείου του. Προς απόδειξη αυτής της μη διασύνδεσης, και για να γίνει ακόμα πιο εναργής η θέση του, ζητά από τον ανακριτή να εξεταστεί ένας συγκεκριμένος μάρτυρας, ο οποίος ήταν ασθενής του την επίμαχη ημέρα.

Αυτός ο μάρτυρας, όπως αναφέρει ο γιατρός, μπορεί να επιβεβαιώσει ότι, προ της αφίξεως του εκλιπόντος, τον εξέτασε επί μακρόν. Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης, ο γιατρός του συνταγογράφησε εξετάσεις, τις οποίες ο μάρτυρας καλείται να προσκομίσει ως αποδείξεις της αλήθειας των λεγομένων του. Επιπλέον, εξετάστηκε το καρδιογράφημα του ασθενούς και ο μάρτυρας αποχώρησε, σχεδόν ταυτόχρονα, με τον ίδιο τον γιατρό.

Η ταυτόχρονη αναχώρηση και η άφιξη του καλλιτέχνη

Ο γιατρός υποστηρίζει ότι έφυγε για το εστιατόριο την ίδια ώρα που έφτανε ο εκλιπών στον χώρο του συστεγαζόμενου ιατρείου. Η εν λόγω κατάθεση του μάρτυρα, όπως αναφέρει, θα αποδείξει αφενός ότι δεν είχε καμία συνεννόηση ή συνομιλία, ούτε πρόταση θεραπευτική ή άλλη προς τον Γιώργο Μαζωνάκη. Επιπλέον, θα αποδείξει ότι ήταν τόσο άσχετος με την παρουσία του στον χώρο του ιατρείου.

Στην αίτησή του, ο γιατρός περιγράφει ότι του ήταν τόσο «αδιάφορο» το περιστατικό, καθώς δεν συνδεόταν καθόλου με αυτό, που την ώρα που ο εκλιπών διάσημος καλλιτέχνης έφτανε στον χώρο, εκείνος, αψηφώντας τελείως το γεγονός, έφυγε και πήγε στο εστιατόριο. Το γεγονός αυτό, όπως επισημαίνει, είναι γνωστό στην ανάκριση και επιβεβαιώνεται από σχετικό βιντεοληπτικό υλικό που έχει ήδη προσκομιστεί.

Πρόσθετοι μάρτυρες και άρσεις απορρήτου

Πέρα από τον ασθενή που εξέταζε, ο γιατρός ζητά να κληθεί και μία δεύτερη μάρτυρας για να καταθέσει. Η κατάθεση αυτής της μάρτυρος αναμένεται να αφορά τη διάρκεια του γεύματος του γιατρού, παρέχοντας περαιτέρω στοιχεία για το χρονοδιάγραμμα των κινήσεών του την κρίσιμη ημέρα. Οι αιτήσεις αυτές έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τη θέση του γιατρού και να αποδείξουν την αθωότητά του ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Επιπροσθέτως, ο γιατρός αναφέρει πως οι άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, οι οποίες έχουν ζητηθεί με ενέργειες του ανακριτή και αιτήματα της υπεράσπισης, αναμένεται να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς του. Αυτά τα στοιχεία, μαζί με τις καταθέσεις των μαρτύρων, θα συμβάλουν στην υποστήριξη της θέσης του γιατρού ότι ουδεμία σχέση είχε με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: Reader