Η Ελλάδα συρρικνώνεται δημογραφικά: Νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για γεννήσεις και θανάτους

Ο πληθυσμός της Ελλάδας συρρικνώθηκε περαιτέρω κατά 56.223 άτομα το 2025, γεγονός που αντιστοιχεί στην απώλεια μιας πόλης παρόμοιας με το Αγρίνιο μέσα σε ένα μόλις έτος. Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) καταδεικνύουν μια συνεχιζόμενη δημογραφική τάση, με τις γεννήσεις να μειώνονται κατά 4,2% και τους θανάτους να καταγράφουν μείωση 4% σε σύγκριση με το 2024.

Η πορεία του πληθυσμού και η απώλεια «πόλεων»

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η χώρα μας είδε τον πληθυσμό της να μειώνεται κατά 56.223 άτομα το προηγούμενο έτος. Αυτή η μείωση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μέσα σε ένα μόνο χρόνο χάθηκε ένας πληθυσμός που ισοδυναμεί με αυτόν μιας μεγάλης ελληνικής πόλης, όπως το Αγρίνιο.

Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τις πιέσεις που δέχεται το δημογραφικό ισοζύγιο της χώρας, με τις γεννήσεις να συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία και τους θανάτους, παρά τη μείωσή τους, να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τις γεννήσεις.

Αναλυτικά στοιχεία για γεννήσεις και θανάτους

Οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2025 ανήλθαν συνολικά σε 65.618, εκ των οποίων τα 33.633 ήταν αγόρια και τα 31.985 κορίτσια. Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει μείωση 4,2% σε σύγκριση με το 2024, όταν είχαν καταγραφεί 68.467 γεννήσεις, με 35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια.

Αντίστοιχα, οι θάνατοι το 2025 ανήλθαν σε 121.841 άτομα, εκ των οποίων 61.644 ήταν άνδρες και 60.197 γυναίκες. Αυτός ο αριθμός είναι μειωμένος κατά 4% σε σχέση με το 2024, οπότε είχαν καταγραφεί 126.916 θάνατοι, με 64.144 άνδρες και 62.772 γυναίκες.

Δείκτης βρεφικής θνησιμότητας και γεννήσεις νεκρών βρεφών

Στα στοιχεία των γεννήσεων δεν περιλαμβάνονται οι γεννήσεις νεκρών βρεφών. Το 2025, οι γεννήσεις νεκρών βρεφών ανήλθαν σε 422, παρουσιάζοντας μείωση 7% σε σχέση με το 2024, όταν είχαν καταγραφεί 454 τέτοιες περιπτώσεις.

Όσον αφορά τη βρεφική θνησιμότητα, οι θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους έφτασαν τους 208 το 2025. Ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας, ο οποίος υπολογίζεται ως οι θάνατοι βρεφών κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων, μειώθηκε από 3,8 το 2024 σε 3,2 το 2025.

Γάμοι και σύμφωνα συμβίωσης: Μια διαφορετική τάση

Σε αντίθεση με τις γεννήσεις και τους θανάτους, οι γάμοι παρουσίασαν μια οριακή αύξηση το 2025. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 36.810 γάμοι, εκ των οποίων 20.868 ήταν θρησκευτικοί και 15.942 πολιτικοί. Αυτό αντιπροσωπεύει μια μικρή άνοδο 0,4% σε σχέση με το 2024, όταν είχαν τελεστεί 36.649 γάμοι (19.695 θρησκευτικοί και 16.954 πολιτικοί).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σύμφωνα συμβίωσης, τα οποία κατέγραψαν σημαντική αύξηση. Το 2025, ανήλθαν σε 16.627, σημειώνοντας άνοδο 14,8% σε σύγκριση με το 2024, όταν είχαν καταγραφεί 14.486. Στους γάμους του 2025 περιλαμβάνονται 100 γάμοι μεταξύ ανδρών και 95 μεταξύ γυναικών. Αντίστοιχα, στα σύμφωνα συμβίωσης του ίδιου έτους περιλαμβάνονται 178 μεταξύ ανδρών και 98 μεταξύ γυναικών.

Με πληροφορίες από: Topontiki