Δύσκολη κακοκαιρία: Πέντε ημέρες με καταιγίδες – Μεγάλος κίνδυνος για την Κρήτη

Μια επίμονη κακοκαιρία με βροχές και ανέμους που θα φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες, επηρεάζοντας σημαντικά τη χώρα. Στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων αναμένεται να βρεθεί η Κρήτη, καθώς και γενικότερα η περιοχή του νότιου Αιγαίου.

Τα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι αυτές οι περιοχές θα δεχθούν τις μεγαλύτερες ποσότητες βροχής. Η κατάσταση καθιστά αναγκαία την αυξημένη παρακολούθηση, ειδικά για την Κρήτη.

Η Κρήτη στο επίκεντρο της προσοχής

Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των μετεωρολόγων, καθώς τα τρία βασικά αριθμητικά μοντέλα καιρού παρουσιάζουν σχεδόν κοινή εικόνα για το επόμενο πενθήμερο. Οι κύριες διαφορές μεταξύ των μοντέλων αφορούν κυρίως την ένταση των βροχοπτώσεων, αλλά όχι την έκταση των φαινομένων.

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι το επαναλαμβανόμενο σήμα των μοντέλων καθιστά την Κρήτη την περιοχή που χρειάζεται τη μεγαλύτερη παρακολούθηση. Η αυξημένη επαγρύπνηση είναι απαραίτητη ιδιαίτερα από την Πέμπτη έως και το Σάββατο, λόγω της πιθανότητας έντονων και επίμονων βροχοπτώσεων.

Προειδοποίηση από την ΕΜΥ και συγκεκριμένες περιοχές

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει ήδη προειδοποιήσει για την επικείμενη επιδείνωση του καιρού στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν διάφορες περιοχές.

Ειδικότερα για την Κρήτη, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται να ξεκινήσουν από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης και να συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της Πέμπτης. Οι νομοί Χανίων και Ρεθύμνου είναι οι περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο από τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Έντονα φαινόμενα και σε άλλες περιοχές

Πέρα από την Κρήτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται πρόσκαιρα και στην Εύβοια. Για την περιοχή της Εύβοιας, έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση για την Τετάρτη, με τα φαινόμενα να αναμένονται έως τις απογευματινές ώρες.

Παρόλα αυτά, η Κρήτη παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής των μετεωρολόγων. Τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα επιμένουν σε μια αυξημένη πιθανότητα για έντονες και επίμονες βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες στο νησί, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης του καιρού.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr