Νέα κατάθεση διασώστριας του ΕΚΑΒ για τον θάνατο Μαζωνάκη: «Κανείς γιατρός δεν ήθελε να τον συνοδεύσει»

Νέα στοιχεία προστίθενται στην ανακριτική έρευνα που διεξάγεται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την κατάθεση διασώστριας του ΕΚΑΒ. Η μάρτυρας κλήθηκε να περιγράψει λεπτομερώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και ανέλαβε την αντιμετώπιση του περιστατικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διασώστρια επανέλαβε την εικόνα που είχε δώσει και στην προανακριτική της κατάθεση στην Αστυνομία, ενώ φέρεται να κατέθεσε ότι κανείς από τους γιατρούς δεν θέλησε να συνοδεύσει τον τραγουδιστή.

Η κατάθεση της διασώστριας και η τήρηση των πρωτοκόλλων

Η διασώστρια πέρασε το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου, όπου παρέμεινε για περίπου μία ώρα. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, φέρεται να ήταν κατηγορηματική ως προς τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Η μάρτυρας επανέλαβε την εικόνα που είχε δώσει και στην προανακριτική της κατάθεση στην Αστυνομία.

Περιέγραψε αναλυτικά όλα όσα συνέβησαν από τη στιγμή που οι διασώστες έφτασαν στο ιατρείο μέχρι και τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Η διασώστρια υποστήριξε ότι ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για περιστατικό καρδιακής ανακοπής, επιμένοντας ότι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ακολούθησε το πρωτόκολλο.

Η εικόνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου

Στο επίκεντρο της κατάθεσης βρέθηκε η εικόνα που αντίκρισε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ όταν έφτασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Η διασώστρια περιέγραψε στον ανακριτή τις ενέργειες που έγιναν επί τόπου για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Επιπλέον, εξήγησε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι να μεταφερθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ασθενοφόρο. Η μάρτυρας ήταν σαφής ως προς την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας σε όλα τα στάδια, από την αρχική αντιμετώπιση έως την επιβίβαση στο ασθενοφόρο.

Η αλληλουχία των ενεργειών και η σημασία της για την έρευνα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διασώστρια εξήγησε στον ανακριτή με ποια σειρά έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες. Αυτές περιλάμβαναν την αρχική αντιμετώπιση του περιστατικού εντός του ιατρείου, την επιβίβαση του ασθενούς στο ασθενοφόρο και τη διακομιδή του προς το νοσοκομείο.

Η μάρτυρας επέμεινε ότι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ακολούθησε πιστά το πρωτόκολλο που προβλέπεται για περιστατικά ανακοπής. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη της ανάκρισης, καθώς ένα από τα ζητήματα που εξετάζονται είναι η αλληλουχία των ενεργειών που έγιναν μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Το ζήτημα της συνοδείας και τα ερωτήματα της ανάκρισης

Η ανακριτική έρευνα επικεντρώνεται στο διάστημα από την κατάρρευση του τραγουδιστή μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Η κατάθεση της διασώστριας φέρεται να ανέδειξε ένα σημαντικό σημείο.

Σύμφωνα με τον τίτλο της πηγής, η διασώστρια κατέθεσε ότι «κανείς από τους γιατρούς δεν ήθελε να τον συνοδεύσει». Αυτή η πληροφορία προστίθεται στα νέα στοιχεία που αξιολογούνται στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: Enikos