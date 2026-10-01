Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση στον TikToker στη Θεσσαλονίκη – Ελεύθεροι οι δύο αστυνομικοί

Ποινική δίωξη για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης και της απείθειας ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος του 33χρονου TikToker, γνωστού με το διαδικτυακό του όνομα «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν». Η σύλληψη του νεαρού άνδρα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης, παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Οι κατηγορίες και η παραπομπή του TikToker

Ο 33χρονος TikToker, ο οποίος έγινε γνωστός με την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν», βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για δύο σοβαρά αδικήματα που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια και τη συμμόρφωση προς τις αρχές.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν είναι αυτές της επικίνδυνης οδήγησης, η οποία εγείρει ζητήματα ασφάλειας για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου, καθώς και της απείθειας, που αφορά τη μη συμμόρφωση σε εντολές των αστυνομικών οργάνων. Μετά την άσκηση της δίωξης, ο 33χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί άμεσα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου θα κριθεί η ποινική του ευθύνη.

Το χρονικό της σύλληψης

Η σύλληψη του TikToker έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου, σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό που οδήγησε στην κράτησή του και στην επακόλουθη ποινική δίωξη, αφορά τις ενέργειές του κατά την οδήγηση, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως επικίνδυνες, καθώς και τη στάση του απέναντι στις αρχές.

Οι λεπτομέρειες του περιστατικού, όπως προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα, οδήγησαν στην άμεση κινητοποίηση των διωκτικών αρχών και στην προσαγωγή του 33χρονου. Η διαδικασία του αυτοφώρου προβλέπει την άμεση παραπομπή του κατηγορούμενου στο δικαστήριο, λόγω της σύλληψής του επ’ αυτοφώρω για τα αδικήματα που του αποδίδονται.

Η εξέλιξη για τους δύο αστυνομικούς

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, δύο αστυνομικοί είχαν επίσης συλληφθεί, μετά από μήνυση που υπέβαλε ο ίδιος ο 33χρονος TikToker σε βάρος τους. Ωστόσο, η εξέλιξη για τους συγκεκριμένους αστυνομικούς ήταν διαφορετική, καθώς αφέθηκαν ελεύθεροι από τις αρχές.

Η απόφαση για την απελευθέρωση των δύο αστυνομικών ελήφθη κατόπιν εντολής του εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η πλήρης αποσαφήνιση των συνθησιών κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό και οι ενέργειες των αστυνομικών κατά τη διάρκεια της εμπλοκής τους.

Διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού

Η προκαταρκτική έρευνα που διατάχθηκε έχει ως βασικό στόχο να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και μαρτυρίες, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για να καθοριστούν οι ευθύνες και να αποδοθεί δικαιοσύνη για όλους τους εμπλεκόμενους.

Μέσω της προκαταρκτικής έρευνας, οι αρχές επιδιώκουν να αναλύσουν κάθε πτυχή του συμβάντος, από την αρχική εμπλοκή των αστυνομικών μέχρι τη σύλληψη του TikToker, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα που θα προκύψουν. Αυτό θα συμβάλει στην πλήρη και αντικειμενική αξιολόγηση της κατάστασης.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση από την ΕΛΑΣ

Πέραν της ποινικής διερεύνησης και της προκαταρκτικής έρευνας, η Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει στη διάταξη διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, γνωστής ως ΕΔΕ, για την υπόθεση. Η ΕΔΕ αποτελεί μια εσωτερική διαδικασία που διεξάγεται από την ίδια την αστυνομία.

Στόχος της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης είναι να διερευνήσει τις διοικητικές πτυχές του περιστατικού και να εξετάσει τη συμμόρφωση των αστυνομικών με τους κανονισμούς και τις προβλεπόμενες διαδικασίες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η διπλή αυτή διερεύνηση, τόσο σε ποινικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο, καταδεικνύει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το συμβάν από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki