Σκηνές που παραπέμπουν σε κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν σε αεροσκάφος της Flydubai, κατά τη διάρκεια δρομολογίου από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ το πρωί της Τετάρτης. Ένα απίστευτο θρίλερ αναπτύχθηκε στον αέρα, με την πτήση να εκπέμπει σήμα κινδύνου, να προχωρά σε απότομη απώλεια ύψους και να αλλάζει απροσδόκητα κατεύθυνση, ενώ αμέσως υπήρξε κινητοποίηση από ισραηλινά μαχητικά. Η πτήση ολοκληρώθηκε με ασφαλή προσγείωση στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο τα όσα διαδραματίστηκαν στον αέρα προκαλούν σοκ.

Το χρονικό της αγωνίας στον αέρα

Η πτήση FZ1073 της Flydubai, η οποία μετέφερε περισσότερους από 100 Ισραηλινούς επιβάτες, εξέπεμψε αρχικά σήμα κινδύνου που συνδέθηκε με πιθανή αεροπειρατεία. Το αεροσκάφος άλλαξε πορεία με τελικό προορισμό τη Σαουδική Αραβία, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη. Κατά τη διάρκεια της αγωνίας, το αεροσκάφος φέρεται να έχασε περίπου 4.000 μέτρα ύψους, δηλαδή περίπου 13.000 πόδια, σε μια απότομη κάθοδο που προκάλεσε πανικό.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης σηματοδοτήθηκε με την εκπομπή του κωδικού 7700, ο οποίος χρησιμοποιείται για γενική κατάσταση κινδύνου. Στη συνέχεια, ο κωδικός άλλαξε σε 7500, διεθνή ένδειξη παράνομης επέμβασης ή αεροπειρατείας, προτού το αεροσκάφος επανέλθει στον αρχικό κωδικό 7700. Τελικά, η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ταμπούκ.

Σύγκρουση στο πιλοτήριο και απόπειρα συντριβής

Η θεωρία της αεροπειρατείας γρήγορα κατέρρευσε, καθώς οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για μια σφοδρή σύγκρουση στο πιλοτήριο ανάμεσα στους δύο κυβερνήτες. Ένας αξιωματούχος από το Ισραήλ ανέφερε στο δίκτυο N12 ότι «αποφεύχθηκε μια μεγάλη καταστροφή» και πως «υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι ο πιλότος ήθελε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το συντρίψει μαζί με τους επιβάτες».

Οι τελευταίες λεπτομέρειες αναφέρουν ότι ένας από τους δύο πιλότους φέρεται να μαχαίρωσε τον άλλο και στη συνέχεια να επιχείρησε να αποκτήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους, πραγματοποιώντας αεροπειρατεία. Η κυβέρνηση του Ισραήλ, έχοντας στοιχεία της υπόθεσης στα χέρια της, χαρακτήρισε το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης πιλότος φέρεται να ήταν από το Ομάν, ενώ ανεπιβεβαίωτες πηγές σε εβραϊκά δίκτυα, βασιζόμενες σε αφηγήσεις επιβατών, ισχυρίζονται πως οι πιλότοι είχαν ρωσική και ουκρανική καταγωγή αντίστοιχα.

Μαρτυρίες που συγκλονίζουν

Οι ταξιδιώτες επιβεβαίωσαν τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες λίγο μετά την αποβίβασή τους, μεταφέροντας τον πανικό που επικράτησε κατά τα κρισιμότερα λεπτά της διαδρομής. Μάλιστα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν βίντεο μέσα από την καμπίνα, στα οποία έχουν αποτυπωθεί ξεκάθαρα οι έντονες φωνές του κόσμου.

Μια γυναίκα που επέβαινε στο αεροπλάνο περιέγραψε τον απόλυτο εφιάλτη σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης: «Ακούσαμε κραυγές μέσα στο αεροπλάνο. Στη συνέχεια (επιβάτες) άνοιξαν την πόρτα του πιλοτηρίου και είδαμε αίματα. Κάποιος μαχαίρωσε τον πιλότο με ένα μικρό μαχαίρι». Άλλη μάρτυρας μετέφερε τις στιγμές αγωνίας: «Άρχισαν οι κραυγές στο αεροπλάνο… από επιβάτες που συνειδητοποίησαν τι συνέβαινε. Καταλαβαίνουμε ότι ένας από τους πιλότους μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, και έχασαν τον έλεγχο του αεροπλάνου. Άρχισε να πέφτει απότομα. Ήταν πολύ τρομακτικό».

Επιβάτης της πτήσης, μιλώντας στο i24NEWS, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι επιβαίνοντες: «Ακούσαμε κραυγές και είδαμε αίμα. Ο πιλότος είχε μαχαιρωθεί. Υπήρχαν στιγμές που πιστεύαμε ότι δεν θα βγαίναμε ζωντανοί».

Η ηρωική επέμβαση επιβατών και πληρώματος

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ορισμένοι ταξιδιώτες μαζί με το πλήρωμα κατόρθωσαν να σταματήσουν τον δράστη. Μέσα στον πανικό, πολλοί άρχισαν να προσεύχονται, νιώθοντας ότι το τέλος ήταν κοντά. «Προσευχηθήκαμε, υπήρχαν στιγμές που πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από αυτό», σημείωσε μια επιβάτης, συμπληρώνοντας πως οι Ισραηλινοί συνέβαλαν τα μέγιστα στην ακινητοποίηση του ενός χειριστή.

Η απότομη κάθοδος του αεροσκάφους σημειώθηκε ενώ μέσα στο αεροσκάφος βρισκόταν σε εξέλιξη η προσπάθεια να ακινητοποιηθεί ο άνδρας που φέρεται να είχε επιτεθεί στον άλλο πιλότο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, Ισραηλινοί επιβάτες κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, ενώ στη διαδικασία φέρεται να συνέδραμαν και άλλα μέλη του πληρώματος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki