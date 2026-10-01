Ταξιτζής συνελήφθη μετά από βίντεο με υπερβολική ταχύτητα στην Αττική Οδό

Ένας 46χρονος ταξιτζής συνελήφθη μετά από βίντεο που ο ίδιος ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανιζόταν να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στην Αττική Οδό. Η Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ εντόπισε το οπτικό υλικό, το οποίο τον έδειχνε να ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο με πολύ χαμηλότερα όρια. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ταυτοποίηση του οδηγού, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανάρτηση που οδήγησε στη σύλληψη

Ο 46χρονος Έλληνας ταξιτζής επέλεξε να καταγράψει και να αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και συγκεκριμένα στο TikTok, ένα βίντεο που τον έδειχνε να οδηγεί με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Το περιστατικό διαδραματίστηκε στην Αττική Οδό, στο ύψος του Κορωπίου, καθώς το όχημα κινούνταν στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο.

Στο οπτικό υλικό, ήταν εμφανές ότι το ταξί ξεπερνούσε κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας. Συγκεκριμένα, το κοντέρ του οχήματος έδειχνε ταχύτητα άνω των 200 χιλιομέτρων την ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ορίζεται αρχικά στα 100 χιλιόμετρα την ώρα και στη συνέχεια μειώνεται στα 70 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο ρόλος της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης

Η Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ, η οποία έχει αναλάβει το έργο να «χτενίζει» τα social media, εντόπισε το επίμαχο βίντεο. Η ομάδα αυτή δραστηριοποιείται στην αναζήτηση και τον εντοπισμό οπτικού υλικού που απεικονίζει ασυνείδητους οδηγούς να κινούνται επικίνδυνα στους δρόμους της Ελλάδας.

Ο εντοπισμός του βίντεο από την ΟΕΠΤΑ χαρακτηρίστηκε ως ένα «λαβράκι» στην προσπάθεια των αρχών να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές. Οι αστυνομικοί διερεύνησαν άμεσα το περιεχόμενο του βίντεο, προκειμένου να εξακριβώσουν τα στοιχεία του οδηγού και τις συνθήκες του περιστατικού.

Ταυτοποίηση του οδηγού και δικογραφία

Αξιοποιώντας τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 46χρονο ως τον οδηγό του ταξί. Η άμεση αντίδραση των αρχών οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του.

Η δικογραφία αφορά το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, λαμβάνοντας υπόψη την υπερβολική ταχύτητα με την οποία κινούνταν το όχημα σε σχέση με τα προβλεπόμενα όρια. Στη συνέχεια, η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος θα εξετάσει την υπόθεση και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Στόχος η οδική ασφάλεια

Η δράση της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Οι αστυνομικοί ερευνούν συστηματικά βίντεο που αναρτώνται στα social media, αναζητώντας περιπτώσεις παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών.

Ο βασικός σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η σύλληψη των ατόμων που, με την επικίνδυνη οδήγησή τους, θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα τόσο των άλλων οδηγών όσο και των πεζών. Η συνεχής παρακολούθηση των διαδικτυακών πλατφορμών συμβάλλει στην αποτροπή παρόμοιων περιστατικών και στην εφαρμογή του νόμου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis