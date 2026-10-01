Η πραγματική ιστορία πίσω από το ριφιφί του 1992 στην Αθήνα

Μια υπόθεση που παρέμενε για χρόνια περισσότερο θρύλος παρά ζωντανή μνήμη, επανήλθε πρόσφατα στον δημόσιο διάλογο. Πρόκειται για τη μεγάλη διάρρηξη θυρίδων που αποκαλύφθηκε τον Δεκέμβριο του 1992 στο κέντρο της Αθήνας. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε τότε ένα από τα σοβαρότερα πλήγματα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και μια από τις πιο αινιγματικές υποθέσεις που κλήθηκαν να διαχειριστούν οι διωκτικές αρχές.

Η «ληστεία του αιώνα» στην οδό Καλλιρόης

Πριν από τη μυθοπλασία και τη δραματουργία, υπήρξε ένα πραγματικό γεγονός: άγνωστοι δράστες εισέβαλαν σε τραπεζικό υποκατάστημα χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Εκεί, παραβίασαν δεκάδες θυρίδες, αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα και αντικείμενα μεγάλης αξίας. Το ριφιφί δεν αποκαλύφθηκε τη στιγμή που συνέβη, αλλά εκ των υστέρων, σχεδόν τυχαία, γεγονός που ενίσχυσε το μυστήριο γύρω από το πότε, το πώς και το από ποιον οργανώθηκε.

Η υπόθεση απασχόλησε έντονα τον Τύπο της εποχής, προκάλεσε ερωτήματα για τα συστήματα ασφαλείας των τραπεζών και γέννησε πλήθος σεναρίων. Ωστόσο, δεν οδήγησε ποτέ σε οριστικές απαντήσεις ή συλλήψεις. Με την πάροδο των χρόνων, τα πραγματικά γεγονότα άρχισαν να θολώνουν πίσω από αφηγήσεις, φήμες και αναπαραστάσεις.

Οι περίεργοι θόρυβοι και οι άνδρες της ΕΥΔΑΠ

Το Σαββατοκύριακο της 19ης και 20ης Δεκεμβρίου του 1992, ο συναγερμός της Τράπεζας Εργασίας στην οδό Καλλιρόης 19 χτύπησε αρκετές φορές. Παρόλα αυτά, κανένα από τα διευθυντικά στελέχη ή το προσωπικό ασφαλείας της τράπεζας δεν εντόπισαν κάτι ύποπτο. Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν αργότερα ότι άκουγαν και άλλους περίεργους, υπόκωφους θορύβους, αλλά δεν τους έδωσαν σημασία.

Επιπλέον, υπήρξαν αναφορές ότι κοντά στην τράπεζα βρίσκονταν άνδρες ντυμένοι με τις στολές της ΕΥΔΑΠ, πάνω από ένα φρεάτιο. Οι άνδρες αυτοί έμπαιναν και έβγαιναν ανενόχλητοι, σε κοινή θέα, μέρα μεσημέρι. Η ημέρα της αποκάλυψης ήταν η 21η Δεκεμβρίου 1992, όταν ένας «στρατός» αστυνομικών συγκεντρώθηκε γύρω από ένα φρεάτιο της ΕΥΔΑΠ.

Η αποκάλυψη και η έκταση του ριφιφί

Υπάλληλοι του υποκαταστήματος της Τράπεζας Εργασίας ήταν αυτοί που εντόπισαν τις πρώτες ενδείξεις ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στον χώρο των θυρίδων. Όσο ο έλεγχος προχωρούσε, η εικόνα γινόταν ολοένα και πιο ανησυχητική: θυρίδες παραβιασμένες, μεταλλικές πόρτες αλλοιωμένες, περιεχόμενα εξαφανισμένα.

Σύντομα έγινε σαφές ότι δεν επρόκειτο για μια απλή διάρρηξη, αλλά για ένα οργανωμένο και μεθοδικό ριφιφί μεγάλης κλίμακας. Οι δράστες δεν είχαν σπάσει ή λεηλατήσει βιαστικά. Αντιθέτως, είχαν δουλέψει με χρόνο, γνώση και ακρίβεια. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούσαν για δεκάδες θυρίδες, όμως όσο οι έλεγχοι συνεχίζονταν, ο αριθμός μεγάλων.

Με πληροφορίες από: insider.gr