Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση στις εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ακρίβεια

Σφοδρή κριτική δέχθηκαν οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο υπουργικό συμβούλιο, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η ΕΛΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ εξέφρασαν την έντονη διαφωνία τους σχετικά με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την επιδότηση στα καύσιμα και τους δανειολήπτες. Χαρακτήρισαν τις εξαγγελίες ως «δεκαπενθήμερα επιδόματα» και «προεκλογικά φιλοδωρήματα», υπογραμμίζοντας ότι η ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τέτοιου είδους παρεμβάσεις.

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τα μέτρα ως απάντηση στην ακρίβεια, τα οποία περιλάμβαναν μια έκπτωση λίγων λεπτών στο diesel, διάρκειας μόλις δεκαπέντε ημερών. Επιπλέον, αναφέρθηκε σε μια εθελοντική κίνηση των διυλιστηρίων για τη βενζίνη, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

Στις ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη περιλαμβανόταν και μια υπόσχεση για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα διατεθεί στα 1,75 ευρώ το λίτρο, με την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Η συγκεκριμένη υπόσχεση χαρακτηρίστηκε από την αντιπολίτευση ως «ξαναζεσταμένη».

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Η ΕΛΑΣ και ο ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλλων, άσκησαν σφοδρή κριτική, τονίζοντας ότι η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα δεκαπενθήμερο. Υποστήριξαν ότι οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν μπορούν να λειτουργούν με βάση ένα κυβερνητικό χρονόμετρο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι απαιτούνται πιο μόνιμες και ουσιαστικές λύσεις.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για «φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης», αντί για μια πραγματική πολιτική κατά της ακρίβειας. Έθεσαν το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των μέτρων, υποστηρίζοντας ότι δεν επιλύουν το πρόβλημα στην ουσία του.

Ελλείψεις στα προτεινόμενα μέτρα

Σύμφωνα με την κριτική, ο πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε καθόλου στην αξιοποίηση των εργαλείων που είχε προτείνει η ΕΛΑΣ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δεν υπήρξε καμία αναφορά σε ουσιαστική μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), μέτρα που θεωρούνται κρίσιμα από την αντιπολίτευση.

Επίσης, δεν ανακοινώθηκε η επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα, από το διυλιστήριο μέχρι το πρατήριο, ούτε και η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών. Αυτές οι παραλείψεις αποτέλεσαν βασικά σημεία της κριτικής, καθώς θεωρούνται απαραίτητες για τον έλεγχο της αισχροκέρδειας.

Τα αιτήματα των πολιτών και οι προσδοκίες

Η αντιπολίτευση υποστήριξε ότι οι πολίτες δεν ζητούν «δεκαπενθήμερα επιδόματα» και «προεκλογικά φιλοδωρήματα». Αντιθέτως, ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών, αποτελεσματικό έλεγχο στην πηγή του προβλήματος και μια κυβέρνηση που θα έχει τη βούληση να συγκρουστεί με την αισχροκέρδεια.

Κατά την κριτική, το μόνο πλαφόν που έθεσε ο κ. Μητσοτάκης με τις εξαγγελίες του, ήταν στις προσδοκίες των πολιτών για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Αυτό υποδηλώνει την απογοήτευση της αντιπολίτευσης από την έκταση και την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών μέτρων.

Η δήλωση του Νίκου Παππά

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, προέβη σε αναλυτική δήλωση, τονίζοντας ότι δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, αυτός ο χώρος χρησιμοποιείται «μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων».

Ο κ. Παππάς πρόσθεσε ότι οι τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται ήδη στη Βουλή, προσφέροντας λύσεις που είναι εφικτές και μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα της ακρίβειας. Με τη δήλωσή του, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε την πρόταση του κόμματός του για εναλλακτικές πολιτικές.

Με πληροφορίες από: Topontiki