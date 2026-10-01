Ισχυρές βροχές πλήττουν την Κρήτη: 210 χιλιοστά νερού έπεσαν στα Ανώγεια

Ισχυρά καιρικά φαινόμενα πλήττουν τη χώρα από χθες Τετάρτη (30.9.26), με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρήγου εξηγεί ότι οι υψηλές θερμοκρασίες της θάλασσας και οι ψυχρές αέριες μάζες είναι βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στις έντονες βροχοπτώσεις. Στα Ανώγεια, το ύψος της βροχής έχει φτάσει τα 210 χιλιοστά από χθες το βράδυ, ενώ οι ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση μέχρι και την Κυριακή.

Οι παράγοντες πίσω από τις ισχυρές βροχές

Η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρήγου αναφέρει ότι η ψυχρή αέρια μάζα που φτάνει στην Κρήτη, περνώντας πάνω από τη θερμότερη θάλασσα, δημιουργεί καταιγιδοφόρα νέφη. Αυτά τα νέφη μένουν στάσιμα πάνω από το νησί και τροφοδοτούν συνεχώς ισχυρές καταιγίδες.

Οι υψηλές θερμοκρασίες της θάλασσας σε συνδυασμό με τις ψυχρές αέριες μάζες που φτάνουν στην περιοχή δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την εκδήλωση και τη διατήρηση των έντονων φαινομένων. Αυτή η αλληλεπίδραση αποτελεί την ουσία της συγκεκριμένης κακοκαιρίας, προσδίδοντας στις βροχές όχι μόνο ένταση αλλά και πολύ μεγάλη διάρκεια.

Η Κρήτη στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Η Κρήτη έχει μπει στο «μάτι» της κακοκαιρίας, με την κα Ρήγου να τονίζει πως αναμένονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα, με βροχές μεγάλης ραγδαιότητας και διάρκειας. Τα φαινόμενα δεν φαίνεται να εξασθενούν μέχρι την Κυριακή.

Κυρίως θα πληγεί το δυτικό κομμάτι του νησιού, δηλαδή οι νομοί Χανίων και Ρεθύμνου. Ήδη έχουν εκδηλωθεί μεγάλα ύψη βροχής σε όλο το νησί, με τα Ανώγεια να έχουν δεχθεί 210 χιλιοστά βροχής από χθες το βράδυ.

Ισχυρά ρεύματα και υγρές αέριες μάζες

Η έντονη βροχόπτωση, η οποία κατά διαστήματα θα είναι ισχυρή μέχρι και την Κυριακή στο νησί, οφείλεται σε μια ροή ισχυρού βορειοανατολικού ρεύματος. Αυτό το ρεύμα φτάνει τα 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο και μεταφέρει πολύ υγρές αέριες μάζες από το Αιγαίο προς το νησί της Κρήτης.

Η σύγκλιση της ροής και κυρίως η έντονη ορογραφική ανύψωση πάνω από τα τμήματα της Κρήτης, κυρίως στα βορειοδυτικά, βόρεια και δυτικά, είναι ο λόγος που επικεντρώνονται τα περισσότερα φαινόμενα στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Αυτό ευνοεί την ανάπτυξη και ανατροφοδότηση αυτών των νεφικών σχηματισμών, εξασφαλίζοντας τη συνεχή τροφοδοσία της Κρήτης με υγρασία.

Η πορεία της αποκλιμάκωσης

Η μετεωρολόγος επισημαίνει ότι αυτό που μελετάται είναι η ροή, η υγρασία και το πόσο σταθερά τροφοδοτείται η Κρήτη από αυτά τα χαρακτηριστικά. Η ψυχρή αέρια μάζα που φτάνει στο νησί, περνώντας πάνω από τη θερμότερη θάλασσα, δημιουργεί καταιγιδοφόρα νέφη, τα οποία μένουν στάσιμα πάνω από το νησί και τροφοδοτούν με ισχυρές καταιγίδες το συγκεκριμένο σημείο.

Από την Κυριακή, όπου η θερμοκρασία της θάλασσας θα έχει πέσει λίγο και οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν από τα 8 με 9 μποφόρ που επικρατούν μέχρι στιγμής, πέφτοντας στα 7 μποφόρ, αναμένεται να αρχίσει να μειώνεται η ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων. Ουσιαστικά, μέσα στην Κυριακή θα ξεκινήσει μια τροχιά αποκλιμάκωσης των φαινομένων.

Με πληροφορίες από: Newsit