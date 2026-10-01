Συναγερμός στην Πάτρα: Εκκενώθηκε το δικαστικό μέγαρο μετά από απειλή για βόμβα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης, 1 Οκτωβρίου, στην Πάτρα, καθώς το Δικαστικό Μέγαρο της αχαϊκής πρωτεύουσας εκκενώθηκε εσπευσμένα. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε έπειτα από απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στους χώρους του κτιρίου. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο και διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες, με την ευρύτερη περιοχή να παραμένει αποκλεισμένη και υπό τον πλήρη έλεγχο της Αστυνομίας.

Εσπευσμένη εκκένωση του δικαστικού μεγάρου

Οι αρμόδιες αρχές έδωσαν άμεσα εντολή για την εκκένωση του Δικαστικού Μεγάρου της Πάτρας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των ατόμων που βρίσκονταν εντός του κτιρίου. Η απειλή για βόμβα, που έγινε γνωστή το πρωί της Πέμπτης, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας και την εσπευσμένη απομάκρυνση του προσωπικού και του κοινού από τις εγκαταστάσεις.

Εργαζόμενοι, δικηγόροι, διάδικοι και πολίτες απομακρύνθηκαν με τάξη από το κτίριο, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών. Η διαδικασία εκκένωσης ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, με την προτεραιότητα να δίνεται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στην αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου που θα μπορούσε να προκύψει από την απειλή.

Επιχείρηση ελέγχου και διασφάλισης

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, με τους αστυνομικούς να έχουν δημιουργήσει περίμετρο ασφαλείας, αποτρέποντας την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα και διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή των ερεχνών.

Ειδικά κλιμάκια της Αστυνομίας διεξάγουν συστηματικούς και ενδελεχείς ελέγχους σε όλους τους χώρους του συγκροτήματος. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να διακριβωθεί η σοβαρότητα και η βασιμότητα της απειλής για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Οι προβλεπόμενοι έλεγχοι πραγματοποιούνται με προσοχή και μεθοδικότητα, ακολουθώντας όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας που απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Τα ενδεχόμενα που εξετάζονται από τις αρχές

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχει εντοπιστεί κάποιο ύποπτο αντικείμενο κατά τη διάρκεια των ερευνών εντός του Δικαστικού Μεγάρου της Πάτρας. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους, εξετάζοντας κάθε πιθανό σημείο που θα μπορούσε να κρύβει κίνδυνο, ενώ οι έλεγχοι στους χώρους του κτιρίου βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την απειλή, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της φάρσας, καθώς δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού. Παρά την απουσία ευρημάτων μέχρι στιγμής, η διαδικασία ελέγχου δεν έχει ολοκληρωθεί και η προσοχή παραμένει σε υψηλά επίπεδα μέχρι την πλήρη διασφάλιση του χώρου και την επιβεβαίωση της ασφάλειάς του.

Προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία του κτιρίου

Η επαναλειτουργία του Δικαστικού Μεγάρου και η επιστροφή του προσωπικού, των δικηγόρων, των διαδίκων και του κοινού στους χώρους του κτιρίου θα επιτραπούν μόνον όταν ολοκληρωθεί πλήρως το πρωτόκολλο ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι οι εξειδικευμένοι έλεγχοι πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία και να έχει δοθεί το επίσημο «πράσινο φως» από τις αρμόδιες αρχές, επιβεβαιώνοντας την πλήρη άρση του συναγερμού.

Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση ότι ο χώρος είναι απολύτως ασφαλής πριν από την επανέναρξη των εργασιών και τη διεκπεραίωση των δικαστικών υποθέσεων. Η ασφάλεια των πολιτών και των εργαζομένων αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές, και καμία επιστροφή δεν θα γίνει πριν την πλήρη επιβεβαίωση της απουσίας οποιουδήποτε κινδύνου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader