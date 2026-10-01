Η κυβέρνηση προχωρά σε δύο βασικές παρεμβάσεις που αφορούν τη διαχείριση των οφειλών: τη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης για χρέη προς το Δημόσιο μέσω των 120 δόσεων και την επιβολή αυστηρότερων κανόνων για τις εταιρείες διαχείρισης δανείων. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, περιέγραψε το χρονοδιάγραμμα των νομοθετικών πρωτοβουλιών, θέτοντας ως στόχο την ψήφιση των σχετικών διατάξεων εντός του Οκτωβρίου.

Νέες ρυθμίσεις για οφειλές στο δημόσιο

Οι προωθούμενες αλλαγές στοχεύουν στη διευκόλυνση των οφειλετών, προσφέροντας μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση για τα χρέη τους προς το Δημόσιο. Αυτή η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες νοικοκυριών και επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Οι 120 δόσεις υπόσχονται ένα μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο αποπληρωμής, το οποίο μπορεί να φτάσει έως και τα δέκα χρόνια. Αυτή η επιμήκυνση αναμένεται να περιορίσει το ποσό που απαιτείται να καταβάλλεται κάθε μήνα, προσφέροντας μια ανάσα σε όσους δυσκολεύονται να καλύψουν ταυτόχρονα τρέχοντες λογαριασμούς και παλαιές οφειλές.

Το χρονοδιάγραμμα των νομοθετικών παρεμβάσεων

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα των νομοθετικών εξελίξεων μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤ News. Για τις 120 δόσεις, ο υπουργός έθεσε ως στόχο την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας μέσα στον Οκτώβριο.

Όσον αφορά το νέο πλαίσιο για τους servicers, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι αυτό θα εισαχθεί στη Βουλή έως το τέλος του τρέχοντος μήνα. Η εφαρμογή του νόμου για τους servicers προβλέπεται να είναι άμεση μετά την ψήφισή του.

Η σημασία της επιμήκυνσης αποπληρωμής

Η δυνατότητα εξόφλησης σε έως 120 μηνιαίες δόσεις σημαίνει ότι η αποπληρωμή των χρεών μπορεί να απλωθεί σε βάθος δεκαετίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του ποσού που πρέπει να καταβάλλεται κάθε μήνα από τους οφειλέτες. Για έναν επαγγελματία ή ένα νοικοκυριό που αντιμετωπίζει δυσκολίες, αυτή η επιμήκυνση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη διατήρηση μιας ρύθμισης.

Ως ενδεικτικό παράδειγμα, μια οφειλή ύψους 12.000 ευρώ, αν κατανεμηθεί σε 120 δόσεις, αντιστοιχεί σε 100 ευρώ τον μήνα, πριν από την προσθήκη τόκων και άλλων επιβαρύνσεων. Το παράδειγμα αυτό αναδεικνύει τη σημασία του μεγαλύτερου χρόνου αποπληρωμής, χωρίς ωστόσο να αποτελεί τον τελικό υπολογισμό της δόσης που θα προβλέπει η νέα νομοθεσία.

Κρίσιμα ερωτήματα για την εφαρμογή

Παρόλο που η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής είναι σημαντική, δεν συνεπάγεται από μόνη της διαγραφή χρέους. Για την πραγματική εμβέλεια και αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, θα έχουν αποφασιστική σημασία συγκεκριμένα ζητήματα. Αυτά περιλαμβάνουν τις οφειλές που θα καλύπτονται από τη ρύθμιση, τις προϋποθέσεις ένταξης των οφειλετών, το επιτόκιο που θα εφαρμόζεται, την ελάχιστη δόση, καθώς και τους κανόνες που θα διέπουν την απώλεια της ρύθμισης.

Οι δηλώσεις του υπουργού προσδιορίζουν τον νομοθετικό στόχο, αλλά δεν παρέχουν πλήρη απάντηση σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα. Η κυβέρνηση παρουσιάζει τη νέα δυνατότητα ως ένα εργαλείο για τους πολίτες που επιθυμούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους, εντάσσοντάς την στις ευρύτερες παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος. Η αποτελεσματικότητα της ρύθμισης θα κριθεί από το πόσοι θα μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτήν και να παραμείνουν συνεπείς, πληρώνοντας παράλληλα τις νέες υποχρεώσεις τους.

Αυστηρότεροι κανόνες για τους servicers

Το νέο πλαίσιο για τους servicers αποτελεί το δεύτερο σκέλος των παρεμβάσεων και επιχειρεί να αντιμετωπίσει προβλήματα που μπορούν να ακυρώσουν στην πράξη μια προσπάθεια ρύθμισης δανείου. Τέτοια προβλήματα περιλαμβάνουν τις υψηλές απαιτήσεις προκαταβολής και την ανεπαρκή ενημέρωση των οφειλετών σχετικά με το υπόλοιπο του δανείου τους.

Το ουσιαστικό ζητούμενο από τις νέες διατάξεις είναι κατά πόσο θα εξασφαλίσουν δόσεις που μπορούν πράγματι να πληρωθούν από τους οφειλέτες, καθώς και προστασία που θα εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Στόχος είναι οι οφειλέτες να αποκτήσουν μια βιώσιμη διέξοδο από τα συσσωρευμένα χρέη, με κανόνες που θα διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στη διαδικασία διαχείρισης των δανείων.

Με πληροφορίες από: Topontiki