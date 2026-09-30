Το GREGY ως απάντηση στις προκλήσεις ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, γνωστή ως GREGY, αναμένεται να μετατρέψει την Ελλάδα σε πύλη εισόδου ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας έναν νέο ενεργειακό διάδρομο στην Ανατολική Μεσόγειο. Το έργο αυτό έρχεται να απαντήσει στις προκλήσεις που θέτει ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, σχετικά με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρόταση του ΟΟΣΑ για την Ευρώπη

Ο Ματίας Κόρμαν, γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, έχει τονίσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί τη μεγαλύτερη ευκαιρία για αύξηση της παραγωγικότητας από την εποχή των υπολογιστών και του διαδικτύου. Σύμφωνα με τον Κόρμαν, η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει ξανά πίσω σε αυτή την εξέλιξη, καθώς το διακύβευμα είναι μεγάλο για την οικονομία της.

Η παραγωγικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ουσιαστικά παγώσει από το 2022, ενώ το χάσμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχώς μεγαλώνει. Παράλληλα, παράγοντες όπως η γήρανση του πληθυσμού, οι αμυντικές δαπάνες και η ενεργειακή μετάβαση εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να προσθέσουν σχεδόν έξι μονάδες του ΑΕΠ στις δημόσιες δαπάνες έως το 2040. Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσθέτει έως και 1,2 μονάδες ετησίως στην παραγωγικότητα, δημιουργώντας ένα «δημοσιονομικό μέρισμα» χωρίς την επιβολή νέων φόρων.

Οι απαραίτητες υποδομές για την ανάπτυξη

Για να επιτευχθούν τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης και να αυξηθεί η παραγωγικότητα, ο Ματίας Κόρμαν υπογραμμίζει την ανάγκη για συγκεκριμένες υποδομές. Αυτές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, την εξασφάλιση αξιόπιστου και προσιτού ηλεκτρικού ρεύματος, τη δημιουργία γρήγορων δικτύων, την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και την ενίσχυση των διασυνδέσεων.

Σε σχεδόν κάθε ένα από αυτά τα σημεία, η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας, το έργο GREGY, μπορεί να προσφέρει σημαντικές απαντήσεις. Η υλοποίηση τέτοιων έργων κρίνεται απαραίτητη για να μπορέσει η Ευρώπη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής και να καλύψει το χάσμα παραγωγικότητας.

Το έργο GREGY και ο ρόλος του

Το GREGY είναι ένα υποθαλάσσιο καλώδιο συνεχούς ρεύματος, το οποίο έχει μήκος περίπου 954 χιλιόμετρα και ισχύ έως 3 GW. Ο βασικός του ρόλος είναι η μεταφορά ηλιακής και αιολικής ενέργειας από την Αίγυπτο προς την ηπειρωτική Ελλάδα και από εκεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτή η πρόσβαση σε παραγωγή ενέργειας από την Αίγυπτο συμπληρώνει τις εγχώριες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) της Ελλάδας και συμβάλλει στον περιορισμό της έκθεσης στις διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων.

Η διασύνδεση αυτή θα μετατρέψει την Ελλάδα σε στρατηγική πύλη εισόδου ηλεκτρικής ενέργειας από τη Βόρεια Αφρική προς την Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο, διαμορφώνεται ένας νέος, κρίσιμος ενεργειακός διάδρομος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση της Ευρώπης.

Οφέλη για την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

Η ύπαρξη μακροχρόνιων συμβολαίων προμήθειας πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του GREGY θα επιτρέψει σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις, όπως μεταλλουργίες και τσιμεντοβιομηχανίες, να υπολογίζουν με μεγαλύτερη βεβαιότητα το κόστος λειτουργίας τους. Αυτό προσφέρει σταθερότητα και προβλεψιμότητα σε κλάδους που επηρεάζονται άμεσα από τις διακυμάνσεις των ενεργειακών τιμών.

Επιπλέον, τα κέντρα δεδομένων, τα οποία αποτελούν βασική υποδομή για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, απαιτούν τεράστιες ποσότητες καθαρής ενέργειας σε σταθερές τιμές. Μια χώρα που μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστική τιμή πράσινου ηλεκτρικού ρεύματος καθίσταται αυτόματα ένας ιδιαίτερα ελκυστικός προορισμός για τέτοιου είδους επενδύσεις. Το GREGY συνεισφέρει ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, καθιστώντας την Ελλάδα πόλο έλξης για επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του GREGY

Ο Όμιλος Κοπελούζου έχει ήδη προχωρήσει στην έναρξη των διαγωνισμών για την έρευνα βυθού και τις γεωτεχνικές μελέτες που απαιτούνται για το έργο GREGY. Οι διαδικασίες για τον διαγωνισμό των τεχνικών προδιαγραφών αναμένεται να προχωρήσουν μέσα στο 2027, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση.

Ο στόχος είναι η τελική επενδυτική απόφαση να ληφθεί έως τα μέσα του 2028. Η τήρηση αυτού του χρονοδιαγράμματος θα συμβάλει στην υποστήριξη των ταχύτερων διαδικασιών που έχει ζητήσει ο ΟΟΣΑ για την ανάπτυξη υποδομών. Η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: η Ευρώπη, όπως την περιγράφει ο Ματίας Κόρμαν, χρειάζεται έργα με τη δυναμική και τη σημασία του GREGY για να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: News.gr