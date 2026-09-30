Ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, μετά τη σύλληψή του για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, αφέθηκε ελεύθερος και έδωσε τις δικές του εξηγήσεις σχετικά με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του. Ο κ. Θεοδωρόπουλος καταγγέλθηκε για επίθεση σε ένα από τα τέσσερα παιδιά του, ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες. Υποστηρίζει ότι η υπόθεση είναι «στημένη» και ότι το ηχητικό υλικό που τον φέρει να εμπλέκεται σε περιστατικό κακοποίησης είναι «προϊόν ΑΙ».

Η σύλληψη και η πρώτη αντίδραση

Ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος συνελήφθη στο πλαίσιο δικογραφίας που σχηματίστηκε σε βάρος του, η οποία αφορά σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Η καταγγελία αφορούσε επίθεση σε βάρος ενός εκ των τεσσάρων παιδιών του δικηγόρου. Μετά τη σύλληψή του, ο κ. Θεοδωρόπουλος αφέθηκε ελεύθερος.

Ο ίδιος, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, δήλωσε πως είναι «ελεύθερος, ανάμεσά σας», θέλοντας να διαλευκάνει την υπόθεση και να δώσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα. Εξέφρασε την άποψη ότι δεν υφίσταται ουσιαστικά υπόθεση, αλλά ότι όλα έχουν στηθεί.

Καταγγελίες για «στημένη» υπόθεση

Ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος ισχυρίστηκε ότι η μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του είναι «στημένη» και ότι έγινε «χθες το βράδυ». Σύμφωνα με τον ίδιο, η όλη υπόθεση έχει στηθεί από ένα άτομο σε βάρος του οποίου ο ίδιος έχει ασφαλιστικά μέτρα από τον Απρίλιο.

Επιπλέον, ο κ. Θεοδωρόπουλος εξήγησε ότι το φερόμενο περιστατικό κακοποίησης φαίνεται να έλαβε χώρα σε ώρα που η σύζυγός του είχε πάει τα παιδιά τους στο φροντιστήριο. Αυτό το στοιχείο, όπως υποστήριξε, είναι κρίσιμο για την υπεράσπισή του.

Τα στοιχεία που επικαλείται ο δικηγόρος

Για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του περί αθωότητας, ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος επικαλέστηκε συγκεκριμένα στοιχεία. Όπως δήλωσε, οι κάμερες του σπιτιού, οι κάμερες του φροντιστηρίου, καθώς και οι καθηγητές των παιδιών, αποτελούν «αδιάψευστους μάρτυρες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν ότι «δεν υπήρξε ποτέ καμία κακοποίηση». Ο δικηγόρος δήλωσε κατηγορηματικά: «Είμαι και δηλώνω αθώος», τονίζοντας την πεποίθησή του για την αλήθεια των λεγομένων του.

Το ηχητικό υλικό και η θέση περί τεχνητής νοημοσύνης

Ένα από τα βασικά σημεία της υπόθεσης είναι το ηχητικό υλικό που φέρεται να τον ενοχοποιεί. Ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος ισχυρίστηκε ότι αυτό το ηχητικό είναι «προϊόν ΑΙ», δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι «ποτέ δεν θα χρησιμοποιούσα βία σε κανέναν». Πρόσθεσε επίσης ότι η ύπαρξη τεσσάρων παιδιών και η μαρτυρία της συζύγου του θα ήταν ενδείξεις ότι δεν θα μπορούσε να είχε προβεί σε τέτοιες πράξεις, ενισχύοντας τη θέση του περί μη χρήσης βίας.

Η σχέση με τα παιδιά του

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος αναφέρθηκε και στη σχέση του με τα παιδιά του. Με έμφαση, δήλωσε ότι τα παιδιά του είναι «η ζωή μου».

Τόνισε επίσης ότι «κανείς δεν θα τα σπιλώσει», δείχνοντας την πρόθεσή του να προστατεύσει την εικόνα και την υπόληψη των παιδιών του από τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί. Η δήλωση αυτή εντάσσεται στην προσπάθειά του να αντικρούσει τις κατηγορίες περί ενδοοικογενειακής βίας.

Με πληροφορίες από: Reader