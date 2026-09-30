Η οικογένεια του Ντάνιελ Οσβάλντο διαψεύδει φήμες για την υγεία του πρώην ποδοσφαιριστή

Η οικογένεια του άλλοτε παίκτη της Ίντερ και της Μπόκα Τζούνιορ, Ντάνιελ Οσβάλντο, «έσπασε» τη σιωπή της και «ξέσπασε» αναφορικά με τα fake news που κυκλοφόρησαν σχετικά με την κατάσταση υγείας του πρώην ποδοσφαιριστή. Ο Ντάνιελ Οσβάλντο παραμένει νοσηλευόμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Δημοτικού Νοσοκομείου του Γιαβαγιόλ στο Μπουένος Άιρες. Η εισαγωγή του στο νοσοκομείο έγινε την περασμένη Πέμπτη, όταν χρειάστηκε να εισαχθεί λόγω πλευριτικής συλλογής που συνοδευόταν από σοβαρή πνευμονική λοίμωξη.

Η απάντηση της οικογένειας στις φήμες για την υγεία του

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση της εισόδου του Ντάνιελ Οσβάλντο στο νοσοκομείο, κυκλοφόρησαν πολλές ανακριβείς πληροφορίες και φήμες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Για τον λόγο αυτό, η οικογένειά του αποφάσισε να «σπάσει» τη σιωπή της και να δώσει λεπτομέρειες αναφορικά με την πραγματική κατάσταση του 40χρονου πρώην ποδοσφαιριστή, βάζοντας τέλος στην έντονη παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί.

Συγκεκριμένα, την περασμένη Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, οι συγγενείς του άλλοτε επιθετικού επιβεβαίωσαν ότι ο Ντάνιελ είναι ξύπνιος και έχει πλήρη διάυγεια. Ξεκαθάρισαν κατηγορηματικά ότι η νοσηλεία του δεν σχετίζεται με προβλήματα ναρκωτικών, όπως είχε ακουστεί από διάφορες πηγές, και ότι πρόκειται αποκλειστικά για ένα πνευμονολογικό ιατρικό ζήτημα.

Διαψεύδονται οι ισχυρισμοί για εξαθλίωση και χρήση ουσιών

Η ανακοίνωση της οικογένειας ήταν ιδιαίτερα σαφής ως προς τη διάψευση συγκεκριμένων και σοβαρών ισχυρισμών που είχαν δει το φως της δημοσιότητας. «Ο Ντάνι είναι καλά και έχει πλήρη διαύγεια. Δεν αληθεύει ότι έφτασε ή βρισκόταν σε κατάσταση εξαθλίωσης», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο κείμενο της ανακοίνωσης. Η οικογένεια πρόσθεσε ότι ο Ντάνιελ προσήλθε στο νοσοκομείο όπως θα μπορούσε να κάνει οποιοσδήποτε άνθρωπος, έπειτα από αρκετές ημέρες με πόνους και χωρίς όρεξη για φαγητό.

Επίσης, η οικογένεια τόνισε με έμφαση ότι δεν ισχύει πως η κατάστασή του οφείλεται στη χρήση ουσιών. Με αυτόν τον τρόπο, αποσαφηνίστηκε με απόλυτη ακρίβεια ότι η νοσηλεία του δεν έχει καμία σχέση με προβλήματα ναρκωτικών ή άλλων ουσιών, όπως είχε διαδοθεί, αλλά αφορά αποκλειστικά ιατρικά ζητήματα που σχετίζονται με τους πνεύμονές του, βάζοντας τέλος σε αυτές τις ανυπόστατες φήμες.

Η πραγματική ιατρική αιτία της νοσηλείας

Η βασική και μοναδική αιτία της εισαγωγής του Ντάνιελ Οσβάλντο στη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι η πλευριτική συλλογή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έπειτα από αρκετές ημέρες με ενοχλήσεις, οι οποίες αρχικά θεωρούνταν μυϊκές ή μεσοπλεύριες, διαπιστώθηκε ότι είχε αυτό που στην καθημερινή γλώσσα αποκαλείται, σωστά ή λανθασμένα, «υγρό στον πνεύμονα».

Η πλευριτική συλλογή είναι ουσιαστικά μια μεγάλη ποσότητα υγρού στον πνεύμονα. Ο πρώην ποδοσφαιριστής είχε εδώ και αρκετές μέρες δυσφορία και πόνους στο στήθος. Οι γιατροί, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, εντόπισαν ότι είχε επηρεαστεί ο δεξιός πνεύμονας, γεγονός που οδήγησε στην άμεση διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Δημοτικού Νοσοκομείου του Γιαβαγιόλ στο Μπουένος Άιρες, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Αναμονή για τα αποτελέσματα της βιοψίας και την περαιτέρω θεραπεία

Παρά τα καλά νέα σχετικά με το επίπεδο της συνείδησής του και την πλήρη διαύγειά του, ο Ντάνιελ Οσβάλντο θα παραμείνει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο. Οι θεράποντες ιατροί αναμένουν με προσοχή τα αποτελέσματα της βιοψίας που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης.

Τα αποτελέσματα αυτής της βιοψίας είναι καθοριστικά για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ενδεδειγμένη θεραπεία που χρειάζεται ο πρώην ποδοσφαιριστής. Η ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων και η ανάλυση των δειγμάτων θα επιτρέψει στους γιατρούς να χαράξουν την κατάλληλη αγωγή και να προχωρήσουν στις ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη ανάρρωσή του.

Διαψεύδονται και άλλες ανακριβείς πληροφορίες

Η ανακοίνωση της οικογένειας δεν περιορίστηκε μόνο στη διάψευση των φημών περί χρήσης ουσιών ή κατάστασης εξαθλίωσης. Διέψευσε και άλλες ανακριβείς πληροφορίες που κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς να έχουν διασταυρωθεί από επίσημες πηγές.

Συγκεκριμένα, η οικογένεια ξεκαθάρισε ότι δεν ισχύει πως του αφαίρεσαν έναν πνεύμονα, ούτε ότι έχει επιπλοκές στα πόδια. Επιπλέον, διαψεύστηκε κατηγορηματικά ο ισχυρισμός ότι ο Ντάνιελ Οσβάλντο μένει στο ενοίκιο, αναφέροντας όλες αυτές τις πληροφορίες ως μέρος των ανακριβειών που κυκλοφόρησαν και οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της κατάστασης του πρώην ποδοσφαιριστή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta