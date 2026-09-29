Η BRIGHT GROUP καλωσορίζει τον Σωτήρη Μπατζιά ως επικεφαλής στρατηγικής και μετασχηματισμού

Ο Σωτήρης Μπατζιάς αναλαμβάνει τα καθήκοντα Group Chief Strategy & Transformation Officer στον όμιλο συμβουλευτικών και τεχνολογικών υπηρεσιών BRIGHT GROUP. Η ένταξή του ενισχύει τη διοικητική ομάδα του ελληνικού ομίλου, ο οποίος βρίσκεται σε μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του. Από τη νέα του θέση, ο κ. Μπατζιάς θα συμβάλει ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου, με βασικούς άξονες την επιτάχυνση του μετασχηματισμού και την περαιτέρω ανάπτυξη.

Νέος ρόλος και στρατηγικοί στόχοι

Ο Σωτήρης Μπατζιάς αναλαμβάνει τον σημαντικό ρόλο του Group Chief Strategy & Transformation Officer στον όμιλο BRIGHT GROUP. Στο πλαίσιο των νέων του καθηκόντων, θα έχει την ευθύνη να συμβάλει καθοριστικά στον σχεδιασμό και την αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου. Η προσέγγισή του θα εστιάσει στην επιτάχυνση των διαδικασιών μετασχηματισμού, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων.

Βασικός στόχος της ανάληψης αυτών των καθηκόντων είναι η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τον όμιλο BRIGHT GROUP. Ο όμιλος, που δραστηριοποιείται στον χώρο των συμβουλευτικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, επιδιώκει μέσω αυτής της κίνησης να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του και την αξία που προσφέρει στους πελάτες του.

Ενίσχυση της διοικητικής ομάδας και ανάπτυξη

Η ένταξη του κ. Μπατζιά αποτελεί μια σημαντική ενίσχυση για τη διοικητική ομάδα του BRIGHT GROUP. Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος διευρύνει συνεχώς τις δραστηριότητές του, επιδιώκοντας την περαιτέρω εξέλιξη των δυνατοτήτων του.

Ο BRIGHT GROUP περιγράφεται ως ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος ελληνικός όμιλος, ο οποίος επενδύει συστηματικά στην ενίσχυση των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού του. Η προσθήδα του Σωτήρη Μπατζιά στο δυναμικό του αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τη διαρκή ενίσχυση της θέσης του στην αγορά.

Οι δηλώσεις του Σωτήρη Μπατζιά

Με αφορμή την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ο Σωτήρης Μπατζιάς εξέφρασε την ικανοποίησή του. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι ιδιαίτερη χαρά να εντάσσομαι στο BRIGHT GROUP. Εκτιμώ ιδιαίτερα την επιχειρηματική προσέγγιση του Ομίλου και τον συνδυασμό συμβουλευτικής γνώσης και τεχνολογίας που χαρακτηρίζει τη δραστηριότητά του».

Στη δήλωσή του, ο κ. Μπατζιάς υπογράμμισε επίσης την προσδοκία του για τη συνεργασία με τη διοικητική ομάδα και τους ανθρώπους του BRIGHT GROUP. Ανέφερε ότι προσβλέπει στη δυνατότητα να συνεισφέρει με την εμπειρία και τη γνώση του στη διαμόρφωση και υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων και προτεραιοτήτων του Ομίλου.

Το καλωσόρισμα του CEO της BRIGHT GROUP

Ο Γιώργος Πουλόπουλος, CEO του BRIGHT GROUP, καλωσόρισε τον Σωτήρη Μπατζιά, εκφράζοντας τη χαρά του για την ένταξή του στη δυναμική ομάδα. Ο κ. Πουλόπουλος τόνισε ότι η εκτενής εμπειρία του κ. Μπατζιά, καθώς και η αναλυτική και κριτική προσέγγισή του, αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για τον Όμιλο στην παρούσα συγκυρία.

Ο CEO της BRIGHT GROUP δήλωσε βέβαιος ότι ο Σωτήρης Μπατζιάς, σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα, θα συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των στόχων του Ομίλου. Επίσης, υπογράμμισε ότι η παρουσία του θα ενισχύσει την περαιτέρω εξέλιξη του BRIGHT GROUP, ενδυναμώνοντας παράλληλα τη δυνατότητα του ομίλου να δημιουργεί αξία για τους πελάτες και τους συνεργάτες του.

Πλούσια επαγγελματική πορεία και ακαδημαϊκή κατάρτιση

Ο Σωτήρης Μπατζιάς φέρει μαζί του περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε καίριους τομείς. Η εξειδίκευσή του καλύπτει τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, τον εταιρικό μετασχηματισμό, τη χρηματοοικονομική ανάλυση, την αξιολόγηση επενδύσεων, καθώς και τη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, έχει αναλάβει ηγετικούς ρόλους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων έργων. Αυτά τα έργα αφορούσαν τη στρατηγική ανάπτυξη, τον μετασχηματισμό και τη βελτίωση της απόδοσης, ενώ έχει συνεργαστεί με σημαντικές επιχειρήσεις και οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Πριν την ένταξή του στο BRIGHT GROUP, ο κ. Μπατζιάς διετέλεσε Partner στη Deloitte Ελλάδος, στον τομέα Strategy & Transactions, όπου είχε πολυετή πορεία σε θέσεις αυξανόμενης ευθύνης στον χώρο της στρατηγικής συμβουλευτικής. Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος MSc από το University of Leeds, καθώς και MBA με ειδίκευση στο Finance από το Leeds University Business School.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit