Θρήνος στην Καβάλα για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή που κατέληξε μετά από τραυματισμό στη Θάσο

Η αθλητική κοινότητα της Καβάλας και όχι μόνο, πενθεί για τον πρόωρο χαμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Καβάλας, Gjana Asllan, γνωστού ως «Άνι». Ο νεαρός αθλητής κατέληξε σήμερα, δύο ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξήχθη στη Θάσο.

Ο Gjana Asllan νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Καβάλας, έπειτα από το χτύπημα που δέχτηκε στον αγωνιστικό χώρο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 16χρονος δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στην οικογένειά του, τους συμπαίκτες του και ολόκληρη την ομάδα.

Το τραγικό περιστατικό στον αγωνιστικό χώρο

Το περιστατικό που οδήγησε στην τραγική κατάληξη σημειώθηκε την Κυριακή, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Β’ ομάδας του Βύρωνα Καβάλας με τον Αίαντα Παναγίας Πρίνου, για τη Β’ κατηγορία της ΕΠΣΚ. Ο αγώνας, ο οποίος ήταν η πρεμιέρα του πρωταθλήματος του Βύρωνα Β’, διεξαγόταν στη Θάσο.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης. Κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας, ο 16χρονος ποδοσφαιριστής βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο. Εκεί, προσέκρουσε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του άμεσα.

Η μάχη για τη ζωή στο νοσοκομείο

Αμέσως μετά τον τραυματισμό του, ο νεαρός αθλητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Καβάλας. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασής του και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Για δύο ολόκληρες ημέρες, ο Gjana Asllan έδωσε μια γενναία μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού και την αγωνία των οικείων του, δυστυχώς το χειρότερο σενάριο έγινε πραγματικότητα, με τον 16χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή σήμερα.

Η ανακοίνωση του Βύρωνα Καβάλας

Λίγη ώρα μετά την τραγική είδηση του θανάτου του ποδοσφαιριστή, ο ΑΠΣ Βύρων Καβάλας εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη. Η ομάδα αποχαιρέτησε τον Gjana Asllan, τον οποίο αποκαλούσε «Άνι», με λόγια γεμάτα πόνο.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται αναλυτικά: «Με αβάσταχτη οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η αθλητική οικογένεια του Βύρωνα Καβάλας αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Β’ Gjana Asllan, τον Άνι μας, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του και συμμετέχουμε στο πένθος τους. Τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα είναι μόνοι σε αυτή την τραγική δοκιμασία. Η διοίκηση, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές και ολόκληρη η αθλητική σου οικογένεια στον Βύρωνα Καβάλα».

Βαθιά θλίψη στην αθλητική οικογένεια

Η είδηση του θανάτου του 16χρονου έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη σε ολόκληρη την αθλητική οικογένεια της Καβάλας και όχι μόνο. Το νήμα της ζωής του Gjana Asllan κόπηκε τόσο πρόωρα, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Ο Βύρωνας Καβάλας πενθεί την απώλεια ενός παιδιού του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Οι φίλοι, οι συμπαίκτες και οι προπονητές του «Άνι» τον αποχαιρετούν με το μήνυμα «Καλό ταξίδι αγόρι μας, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας», υπογραμμίζοντας το μέγεθος του πένθους και της απώλειας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Topontiki, Reader