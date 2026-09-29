Πέθανε ο ηθοποιός Ντένις Χάσκινς, ο «λυκειάρχης Μπέλντινγκ» από το «Πριν χτυπήσει το κουδούνι»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ντένις Χάσκινς, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του αυστηρού αλλά καλόκαρδου λυκειάρχη Μπέλντινγκ στη δημοφιλή νεανική σειρά των 90s «Saved by the Bell» (Πριν χτυπήσει το κουδούνι), έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από στενό προσωπικό του φίλο, ενώ ο ηθοποιός είχε αγαπηθεί από εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως για την ερμηνεία του.

Ο αγαπημένος λυκειάρχης της τηλεόρασης

Ο Ντένις Χάσκινς ενσάρκωσε τον εμβληματικό ρόλο του λυκειάρχη Ρίτσαρντ Μπέλντινγκ στη σειρά «Πριν χτυπήσει το κουδούνι», μια παραγωγή που καθόρισε τη δεκαετία του ’90 για πολλούς νέους. Ο χαρακτήρας του, αν και αυστηρός, ήταν πάντα καλόκαρδος και αποτελούσε μια σταθερή παρουσία στη ζωή των μαθητών του λυκείου Bayside, κερδίζοντας την αγάπη και τον σεβασμό του τηλεοπτικού κοινού.

Η αναγνωρισιμότητά του ξεπέρασε τα σύνορα της Αμερικής, καθώς η σειρά προβλήθηκε σε πολλές χώρες, καθιστώντας τον Χάσκινς ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό πρόσωπο. Η είδηση του θανάτου του μεταδόθηκε αρχικά από τον τηλεοπτικό σταθμό WTVC, ο οποίος εδρεύει στο Τσατανούγκα του Τενεσί, τη γενέτειρα του εκλιπόντος ηθοποιού.

Η θλίψη του μάνατζερ και των θαυμαστών

Ο μάνατζερ του Ντένις Χάσκινς, Τζέι Σάχτερ, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια. Σε δήλωσή του, ο Σάχτερ τόνισε τη μεγάλη αγάπη του κοινού για τον «κ. Μπέλντινγκ», αλλά και την εκτίμηση όσων είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον ίδιο τον Ντένις Χάσκινς. «Είναι μια τραγική απώλεια. Όλοι αγαπούσαν τον κ. Μπέλντινγκ και όσοι από εμάς είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον Ντένις, τον αγαπήσαμε ακόμα περισσότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τζέι Σάχτερ περιέγραψε τον Χάσκινς ως έναν εξαιρετικό άνθρωπο που αγαπούσε πραγματικά τους θαυμαστές του. «Είχε πάντα χρόνο για εκείνους, οτιδήποτε κι αν συνέβαινε», ανέφερε. Ο μάνατζερ πρόσθεσε ότι ο ηθοποιός ήταν πελάτης και αγαπημένος του φίλος για περισσότερα από 20 χρόνια, εκφράζοντας τον συντετριμμένο του πόνο: «Θα μου λείψει τρομερά. Είμαι συντετριμμένος».

Η μάχη με τη νόσο Πάρκινσον

Ενώ η ακριβής αιτία του θανάτου του Ντένις Χάσκινς δεν έχει γίνει επίσημα γνωστή, το μπαρ Dimples Karaoke στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη. Το συγκεκριμένο μέρος αποτελούσε για τον ηθοποιό μια «σταθερή αξία» και πολλοί θαμώνες το χαρακτήριζαν ως το «δεύτερο σπίτι του».

Μέσα από ανάρτηση στο Instagram τη Δευτέρα, το Dimples Karaoke γνωστοποίησε ότι ο Ντένις Χάσκινς έδινε μάχη με τη νόσο Πάρκινσον τα τελευταία οκτώ χρόνια. Παράλληλα, ο ηθοποιός αντιμετώπιζε και άλλα προβλήματα υγείας, τα οποία είχε επιλέξει να κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα.

Η επιλογή της σιωπής

Η ίδια ανάρτηση στο Instagram εξήγησε τους λόγους πίσω από την απόφαση του Ντένις Χάσκινς να μην δημοσιοποιήσει την κατάσταση της υγείας του. «Είχε επιλέξει να μην μιλά για τη μάχη του με το Πάρκινσον, καθώς και για άλλα προβλήματα υγείας, επειδή δεν ήθελε να τραβάει την προσοχή πάνω του», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός δεν επιθυμούσε να αναγκάζεται να εξηγεί την ασθένειά του στους ανθρώπους, λέγοντας συχνά: «Τι να πω κιόλας;». Έτσι, οι οικείοι του σεβάστηκαν τις επιθυμίες του και παρέμειναν σιωπηλοί, υποστηρίζοντάς τον στο «ταξίδι του προς το επόμενο κεφάλαιο της ζωή του», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανάρτηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki