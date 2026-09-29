Ο 88χρονος Κυριάκος Ρεΐζης τερμάτισε πρόσφατα στα 5 χιλιόμετρα του αγώνα «Αρβανίτεια 2026», που διεξήχθη στη Μεταμόρφωση, αφιερώνοντας τη συμμετοχή του στη σύζυγό του, Αννούλα. Η Αννούλα έφυγε από τη ζωή πριν από έξι μήνες, αφήνοντας πίσω της 56 χρόνια κοινής ζωής με τον κ. Ρεΐζη. Η συγκινητική του κίνηση και τα λόγια του άγγιξαν πολλούς, καθώς μοιράστηκε λεπτομέρειες για την αγάπη και τις δυσκολίες που βίωσαν μαζί.

Η αφιέρωση στην Αννούλα

Ο Κυριάκος Ρεΐζης, συμμετέχοντας στην κατηγορία των 70+ ετών, ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 5 χιλιομέτρων με μια ιδιαίτερη αφιέρωση. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, είχε στο μυαλό του τη γυναίκα του, την Αννούλα, με την οποία μοιράστηκε μια ολόκληρη ζωή. Η σύζυγός του έφυγε από τη ζωή πριν από ακριβώς έξι μήνες.

Μετά τον τερματισμό του, ο κ. Ρεΐζης σήκωσε τα χέρια του προς τον ουρανό και δήλωσε συγκινημένος: «Σε όλη τη διαδρομή σκεφτόμουν τη γυναίκα μου που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 6 μήνες ακριβώς». Πρόσθεσε επίσης: «Την αγαπούσα και θα την αγαπώ για πάντα. Ήταν από τα καλύτερα κορίτσια του κόσμου».

Μια ζωή 56 χρόνων

Μια ζωή γεμάτη αγάπη, οικογένεια, αλλά και απώλειες και δύναμη, κρύβεται πίσω από την ιστορία του 88χρονου Κυριάκου Ρεΐζη. Ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», μοιράστηκε περισσότερες λεπτομέρειες για τη ζωή που έζησε με την Αννούλα του και τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν μαζί.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ήταν παντρεμένοι για 56 ολόκληρα χρόνια και είχαν αποκτήσει τρία παλικάρια. Η σχέση τους, όπως περιέγραψε, ήταν βαθιά και γεμάτη αφοσίωση, κάτι που φάνηκε και από τη συγκινητική του κίνηση στον αγώνα της Μεταμόρφωσης.

Η οικογενειακή τραγωδία

Ο κ. Ρεΐζης αναφέρθηκε και στη μεγαλύτερη οικογενειακή τραγωδία που σημάδεψε τη ζωή του ζευγαριού: τον θάνατο του μεσαίου τους γιου. Αυτή η απώλεια αποτέλεσε ένα τεράστιο πλήγμα για την Αννούλα, όπως εξήγησε ο ίδιος.

«Ο μεσαίος πέθανε και από τη στεναχώρια της η Αννούλα παρουσίασε καρκίνο», ανέφερε ο 88χρονος, υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο που είχε η απώλεια του παιδιού τους στην υγεία της συζύγου του.

Η μάχη με την ασθένεια

Μετά την εμφάνιση της ασθένειας, ακολούθησαν δέκα δύσκολα χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων ο Κυριάκος και η Αννούλα έδωσαν μαζί τη μάχη απέναντι στον καρκίνο. «Παλέψαμε 10 ολόκληρα χρόνια, σε όλα τα νοσοκομεία των Αθηνών», είπε ο κ. Ρεΐζης, περιγράφοντας την επίπονη περίοδο.

Παράλληλα, ο 88χρονος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη σημαντική βοήθεια που έλαβαν από τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα τους σε αυτή τη δοκιμασία. «Να είναι καλά όλοι οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό. Μας περιποιήθηκαν πάρα πολύ, να είναι καλά οι άνθρωποι», ανέφερε με συγκίνηση.

Η απουσία της καθημερινότητας

Μέσα από τα λόγια του κ. Ρεΐζη, γίνεται φανερό πως η μεγαλύτερη απώλεια για εκείνον δεν είναι μόνο η απουσία της συζύγου του, αλλά και το γεγονός ότι δεν μπορεί πλέον να μοιραστεί μαζί της τις μικρές και μεγάλες στιγμές της καθημερινότητας. Η απώλεια της συντρόφου του μετά από τόσα χρόνια κοινής πορείας έχει αφήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

«Εκείνο που με στεναχωρεί είναι ότι δεν θα ξαναδώ την Αννούλα μου», είπε συγκινημένος, εκφράζοντας τον βαθύ πόνο του για το γεγονός ότι δεν θα συναντήσει ξανά τη γυναίκα που αγάπησε και με την οποία έζησε μια ολόκληρη ζωή.

Με πληροφορίες από: Reader