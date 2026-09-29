Το εφετείο απέρριψε το ελαφρυντικό στους καταδικασθέντες για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας αποφάσισε να μην χορηγήσει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στους τρεις καταδικασθέντες σε πολυετείς ποινές φυλάκισης για την πολύνεκρη πυρκαγιά στο Μάτι. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την υιοθέτηση της απορριπτικής πρότασης της εισαγγελέως, η οποία υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι επέδειξαν αδιαφορία κατά την εκδήλωση της καταστροφής.

Η υπόθεση είχε επανέλθει στο «μικροσκόπιο» του Εφετείου, καθώς ο Άρειος Πάγος είχε αναιρέσει τη δευτεροβάθμια απόφαση, συγκεκριμένα στο σκέλος που αφορούσε το ενδεχόμενο χορήγησης ελαφρυντικού. Οι τρεις πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματικοί είχαν ζητήσει την αναγνώριση του ελαφρυντικού, το οποίο τελικά δεν τους χορηγήθηκε.

Η αδιαφορία και οι τραγικές συνέπειες

Η εισαγγελέας, στην πρότασή της, υπογράμμισε ότι οι τρεις πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματικοί επέδειξαν «αδιαφορία» για τα πραγματικά περιστατικά κατά τη διάρκεια της φονικής πυρκαγιάς. Αυτή η στάση είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο 102 ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό 32 ατόμων με βαριές βλάβες.

Επιπλέον, η εισαγγελική λειτουργός τόνισε ότι τυχόν αναγνώριση του ελαφρυντικού θα οδηγούσε σε μειωμένη ποινή, η οποία θα ήταν «δυσανάλογη» τόσο της βλάβης που προκλήθηκε όσο και της απαξίας των τελεσθέντων εγκλημάτων. Η αδιαφορία των κατηγορουμένων για τις ζωές των πολιτών αποτέλεσε κεντρικό επιχείρημα για την απόρριψη του αιτήματος.

Λανθασμένη διαχείριση και παραλείψεις

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, οι καταδικασθέντες άφησαν αβοήθητους τους πολίτες, καθώς αγνόησαν τις προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα. Η διαχείριση των διαθέσιμων πυροσβεστικών δυνάμεων χαρακτηρίστηκε ως εντελώς λανθασμένη, γεγονός που συνέβαλε στην εξάπλωση της καταστροφής.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι γνώριζαν από την προηγούμενη μέρα για τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Παρόλα αυτά, δεν μερίμνησαν να αξιοποιήσουν το σύνολο των δυνάμεων που είχαν στη διάθεσή τους και δεν κατάφεραν να ελέγξουν την πυρκαγιά. Αντίθετα, προτίμησαν να στείλουν πυροσβεστικά μέσα σε άλλες περιοχές, όπως τα Ίσθμια και την Κινέττα.

Ελλείψεις συντονισμού και καθοδήγησης

Η εισαγγελική λειτουργός επεσήμανε επίσης την παντελή έλλειψη συντονισμού και καθοδήγησης από πλευράς των κατηγορουμένων. Δεν προχώρησαν σε καμία συντονισμένη ενέργεια για τη διάσωση των πολιτών, ούτε έδωσαν σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από τον κόσμο που ζητούσε βοήθεια.

Επιπλέον, δεν συντόνισαν αποτελεσματικά τις αρμόδιες δυνάμεις, με αποτέλεσμα την αναποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και την αδυναμία προστασίας των κατοίκων. Αυτές οι παραλείψεις συνέβαλαν καθοριστικά στην έκταση της τραγωδίας.

Οι εμπλεκόμενοι και η πορεία της υπόθεσης

Στο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο, τον Άρειο Πάγο, είχαν προσφύγει ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής, Σωτήρης Τερζούδης, ο τότε υπαρχηγός Βασίλης Ματθαιόπουλος και ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννης Καπάκης, ζητώντας την αναίρεση της δευτεροβάθμιας απόφασης ως προς το σκέλος του ελαφρυντικού.

Σήμερα, από τους τρεις φυλακισθέντες, οι δύο έχουν αποφυλακιστεί έχοντας εκτίσει μέρος της ποινής τους. Μόνον ο Σωτήρης Τερζούδης παραμένει στη φυλακή, μετά την απόφαση του Εφετείου να μην του χορηγηθεί το αιτούμενο ελαφρυντικό.

Με πληροφορίες από: News.gr