Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε στην διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το πρωί ο 16χρονος ποδοσφαιριστής Γιάννης Ασλάν, γνωστός ως Άνι, του Βύρωνα Καβάλας. Ο νεαρός νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο κεφάλι. Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο, προκαλώντας σοκ σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Το μοιραίο περιστατικό στον αγωνιστικό χώρο

Ο σοβαρός τραυματισμός του 16χρονου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Βύρωνα Καβάλας με τον Αίαντα Παναγίας Πρίνου. Ο αγώνας διεξαγόταν στο γήπεδο της Παναγίας, στη Θάσο. Μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης, ο νεαρός ποδοσφαιριστής, στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου.

Εκεί, προσέκρουσε με δύναμη στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε ένα τοιχίο της κερκίδας. Αμέσως μετά την πρόσκρουση, ο 16χρονος έχασε τις αισθήσεις του, γεγονός που προκάλεσε σοκ σε συμπαίκτες, αντιπάλους και τους θεατές που παρακολουθούσαν τον αγώνα.

Η μάχη των γιατρών στο νοσοκομείο

Μετά τον τραυματισμό του νεαρού ποδοσφαιριστή, ο αγώνας διεκόπη άμεσα. Στον 16χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό που ήταν παρών στην αναμέτρηση. Στη συνέχεια, ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του.

Αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, ο Άνι εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου. Οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη για να αντιμετωπίσουν την ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο 16χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε σήμερα το πρωί.

Ο συγκλονιστικός αποχαιρετισμός του Βύρωνα Καβάλας

Η αθλητική οικογένεια του Βύρωνα Καβάλας αποχαιρέτησε τον νεαρό ποδοσφαιριστή της με μια δραματική ανακοίνωση. Σε αυτήν, η ομάδα αναφέρει: «Με αβάσταχτη οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η αθλητική οικογένεια του Βύρωνα Καβάλας αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Β' Gjana Asllan, τον Άνι μας, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή».

Η ανακοίνωση συνεχίζει εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του, διαβεβαιώνοντας τους ότι δεν θα είναι μόνοι σε αυτή την τραγική δοκιμασία. «Ο Βύρων Καβάλας πενθεί, έχασε ένα παιδί του. Καλό ταξίδι αγόρι μας, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας», καταλήγει το μήνυμα, το οποίο υπογράφεται από τη διοίκηση, τους προπονητές, τους ποδοσφαιριστές και ολόκληρη την αθλητική οικογένεια του Βύρωνα Καβάλας.

Σε εξέλιξη η προανάκριση για τις συνθήκες του τραυματισμού

Την ίδια ώρα, το Αστυνομικό Τμήμα Θάσου έχει αναλάβει τη διενέργεια προανάκρισης για το περιστατικό. Η έρευνα αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο σοβαρός τραυματισμός του 16χρονου στο γήπεδο της Παναγίας.

Η προανάκριση πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με την Εισαγγελία Καβάλας. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση ή έχουν γνώση των συνθηκών του τραγικού περιστατικού, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα γεγονότα.

Με πληροφορίες από: News.gr