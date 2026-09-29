Στη σύλληψη μητέρας μαθητή νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια προχώρησαν οι αστυνομικοί, έπειτα από επίσημη καταγγελία της διευθύντριας του σχολείου. Η εκπαιδευτικός κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση εντός του σχολικού χώρου από τους γονείς του μαθητή, με τη μητέρα να την εξυβρίζει και να την απειλεί, ενώ ο πατέρας φέρεται να την χαστούκισε. Η σύλληψη της μητέρας έγινε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ ο πατέρας αναζητείται.

Το επεισόδιο στο νηπιαγωγείο και το βίντεο

Η υπόθεση έγινε γνωστή τη Δευτέρα, όταν συγγενής ενός παιδιού ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που έδειχνε τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου των Άνω Λιοσίων να φωνάζει έντονα προς μικρά παιδιά και να χρησιμοποιεί απρεπείς εκφράσεις. Το βίντεο έδειχνε την εκπαιδευτικό σε έξαλλη κατάσταση να προπηλακίζει νήπια ηλικίας 4 έως 5 ετών, τα οποία κοίταζαν σοκαρισμένα την έκρηξη θυμού της.

Στις σκληρές φράσεις που χρησιμοποίησε η διευθύντρια περιλαμβάνονταν οι εξής: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια! Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή! Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα!». Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το συμβάν αντέδρασαν και της ζήτησαν τον λόγο για τη συμπεριφορά της προς τα μικρά παιδιά. Η διευθύντρια απάντησε: «Ό,τι θέλω θα κάνω ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα;», συμπληρώνοντας: «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά; Φέρε μου πέντε χιλιάρικα για τη ζημιά τώρα!». Το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου και προκάλεσε την οργή των γονιών των μαθητών.

Η καταγγελία της διευθύντριας και η σύλληψη

Μετά το περιστατικό, η διευθύντρια του νηπιαγωγείου προχώρησε σε επίσημη καταγγελία για επίθεση που δέχτηκε εντός του σχολικού χώρου από τον πατέρα και τη μητέρα ενός μαθητή. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους αστυνομικούς, η μητέρα την εξύβρισε και την απείλησε, ενώ ο πατέρας τη χαστούκισε. Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε αμέσως μετά την καταγγελία.

Ακολούθησαν αναζητήσεις της ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια των οποίων συνελήφθη η μητέρα, η οποία κατηγορείται για εξύβριση και απειλή. Η μητέρα θα οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, καθώς ακολουθείται η διαδικασία του αυτοφώρου. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν και τον πατέρα που φέρεται να χαστούκισε τη δασκάλα, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του.

Οι εξελίξεις για τους γονείς και την εκπαιδευτικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γονείς σε βάρος των οποίων έχουν κινηθεί οι σχετικές διαδικασίες είναι Ρομά. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος άντρας, ο πατέρας του παιδιού, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για μικροαδικήματα.

Η υπόθεση πήρε ακόμα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς λίγο αργότερα η διευθύντρια του νηπιαγωγείου δέχθηκε σωματική επίθεση από άτομα που βρέθηκαν στον χώρο του σχολείου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Η διευθύντρια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Διοικητικές ενέργειες και δηλώσεις

Παράλληλα με τις ποινικές διαδικασίες, σε βάρος της διευθύντριας του νηπιαγωγείου έχει διαταχθεί ήδη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ). Σύμφωνα με πληροφορίες, η διευθύντρια μετακινείται άμεσα σε άλλο νηπιαγωγείο.

Ο περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσιος Κ. Αναστασόπουλος, τοποθετήθηκε για το θέμα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «ο θυμός του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι ελεγχόμενος».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki