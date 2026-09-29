Σφραγίζεται ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη: Σοβαρές καταγγελίες και προβλήματα λειτουργίας

Ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη σφραγίζεται μετά από απόφαση του αντιπεριφερειάρχη, Κώστα Γιουτίκα, λόγω σοβαρών προβλημάτων λειτουργίας. Μεταξύ των ζητημάτων που διαπιστώθηκαν είναι η λειτουργία μη αδειοδοτημένου Ογκολογικού Τμήματος και η χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων χωρίς διάγνωση κακοήθειας.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) εντόπισε επίσης ελλείψεις προσωπικού και παραμέληση ασθενών, ενώ οι μαρτυρίες συγγενών περιγράφουν φρικτές συνθήκες και λανθασμένες διαδικασίες.

Τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ΕΑΔ, στην κλινική λειτουργούσε Ογκολογικό Τμήμα χωρίς να προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας της. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε ασθενείς χωρίς να έχει προηγηθεί διάγνωση κακοήθειας.

Εκτός από τις παραπάνω σοβαρές παραβάσεις, η ΕΑΔ κατέγραψε ελλείψεις στο προσωπικό της κλινικής, καθώς και περιστατικά παραμέλησης ασθενών, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για τη σφράγισή της.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες συγγενών

Η απόφαση για τη σφράγιση της ιδιωτικής κλινικής έρχεται μετά από «βροχή» σχολίων και κριτικών που προκαλούν αίσθηση. Στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, η συγκεκριμένη κλινική έχει πολλές αρνητικές αξιολογήσεις από άτομα που νοσηλεύτηκαν εκεί οι συγγενείς τους, αν και υπάρχουν και θετικές κριτικές.

Συγγενής ασθενούς περιέγραψε την εμπειρία του ως «ό, τι χειρότερο για άνθρωπο κατάκοιτο που δεν μπορεί να επικοινωνήσει». Ανέφερε ότι η εμπειρία τους κράτησε λίγες μέρες και ότι απαγορευόταν το επισκεπτήριο κάθε μέρα. Ο δικός τους άνθρωπος, ο οποίος ήταν ανήμπορος και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει, ήταν απεριποίητος και «λερωμένος με εμετούς» όταν τον επισκέπτονταν. Επιπλέον, ο ασθενής έβγαλε μόνος του το οξυγόνο που έπρεπε να φοράει, έμεινε χωρίς αυτό και το πρωί που τον βρήκαν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Ο συγγενής τόνισε πως ήταν «μεγάλο λάθος που τους εμπιστευτήκαμε» για τη δική τους περίπτωση.

«Κλείστε το μήπως προλάβει και γλιτώσει κανένας»

Ένας άλλος κύριος έγραψε ότι πήγε στην κλινική τον πατέρα του έπειτα από εγκεφαλικά που είχε υποστεί, αναφέροντας ότι του έκαναν διαρκώς εξετάσεις. Η έκκλησή του ήταν χαρακτηριστική: «Κλείστε το μήπως προλάβει και γλιτώσει κανένας».

Μια τρίτη μαρτυρία αναφέρει πως ο πατέρας τους άντεξε δύο μήνες στην κλινική. «Κόντευε να τελειώσει η ζωή του και αυτοί έκαναν εξετάσεις χωρίς λόγο και δεν μπορούσαν να γραφτούν γιατί είχε δεσμευτεί ο ΑΜΚΑ του. Οι άνθρωποι είναι ό,τι καλύτερο από επαγγελματίες να αρπάζουν χρήμα. Όλα τα άλλα τρέξτε σε νοσοκομείο γιατί δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτό ή το άλλο ή τους νεφρούς» δήλωσε ο συγγενής. Επανέλαβε την έκκληση: «Κλείστε το μήπως προλάβει και γλιτώσει κανένας». Κατέληξε με την ευχή: «Η μόνη μου ευχή: Ο Θεός να σας ανταποδώσει αυτό που κάνετε για αυτούς που σας εμπιστεύονται από ανάγκη ότι πιο αγα».

Με πληροφορίες από: enikos.gr